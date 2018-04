Horkým tématem jsou očekávané mobilní telefony. Přes všechny sliby a ujišťování například nová Nokia 7110 stále není na trhu a jak to tak vypadá, Nokia upřednostnila ostatní evropské trhy před trhem českým. Když jsem emailoval do Finska s dotazem, kdy 7110 bude i v ČR, dostalo se mi hezké odpovědi: listopad/prosinec. Kdo ví, zda se tedy letos dočkáme. Podobným hříšníkem je Ericsson, který již tradičně spustil billboardovou kampaň, aniž má na skladě jediný kus. EuroTel slibuje, že bude T28 prodávat za cca. 28 000 Kč s DPH od listopadu, ale telefonů má zatím velmi málo. Nezávislí distributoři vypadají, že nemají nic. Podobně bledě to ale vypadá i s ostatními modely a nedostatek dopadne zřejmě i na MC 218 (tedy Ericssoní Psion 5mx), který už má dávno být na trhu. Vypadá to, že prodejce mobilních telefonů čeká hubenější vánoční trh, když nebude co prodávat. Vy si zatím užijte den volna - ve státní svátek nevycházíme, takže novinky tu budou až v pátek, pokud se nestane něco zásadního.