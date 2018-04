Hořký konec lumií. Mobily jsou noční můrou Microsoftu

Microsoft za poslední rok vydělal o 38 procent více než v roce předchozím a to při nižších tržbách. Daří se cloudovým službám, on-line balíku kancelářského softwaru Office a díky novým Windows 10 stoupl firmě příjem i z vyhledávače Bing.

Pak je tu ale jedna divize, která se meziročně propadla o 70 procent. Ano, jsou to mobily. Do celkového hospodaření Microsoftu v posledním roce mobily zasáhly náklady ve výši 8,4 miliardy dolarů (asi 200 miliard korun), které firma musela odepsat za akvizici Nokie a částečně také na náklady restrukturalizace a propouštění (více zde).

Mobily jsou prostě noční můrou Microsoftu. Nešlo mu to s nimi dobře nikdy a ani moderní mobilní Windows to nedokázaly změnit, včetně dlouho očekávané revoluční verze 10, která je aktuálně na trhu.

Microsoft si myslel, že to změní koupí finské Nokie, v té době ještě stále významného hráče na trhu, ale již zdaleka nikoliv největšího, jak tomu bylo dříve v minulém desetiletí. Nokia ještě před převzetím Microsoftem vsadila na jeho operační systém a jak se ukázalo, byla to špatná volba. Nokie i Microsoftu.

Microsoft koupí Nokie získal jak výrobu klasických mobilů, tak divizi smartphonů. Klasické mobily byly zcela mimo jeho záběr a tak to, že tuto divizi letos odprodal za „pár drobných“, vlastně není nic překvapivého. Konec divize smartphonů je na první pohled o něco méně pochopitelný. Microsoft na první pohled nepotřeboval nutně vyrábět vlastní mobily. S hardwarem mu to obvykle nikdy moc nešlo. Jenže potřeboval „železo“, na kterém by běžel jeho operační systém.

Důvod je prostý, tak jako je Microsoft extrémně silný v desktopech, tak je extrémně slabý v mobilech. A to je v situaci, kdy jeho největší konkurenti Google a Apple jsou na tom v mobilech přesně opačně, problém. Microsoft prostě potřeboval v mobilech zabodovat.

Toto jsou poslední lumie Nová zařízení Microsoft Lumia s Windows 10

Start měl mizerný, svůj operační systém přinesl pozdě a ještě laboroval s kompatibilitou prvních verzí. Nokia se mu hodila, sama zamrzla se svým systémem Symbian v předchozím desetiletí a pokusy o nový systém byly ještě víc nesmělé než pokusy Microsoftu. Jenže sázka Nokie na jediný systém, a to ten Microsoftu, dopadla špatně pro obě značky.

Microsoft určitě nechtěl stát v mobilech na jediné noze z Finska. Jenže další nohy, které chtěl po konkurenčních značkách, se podlamovaly v kolenech po prvních pokusech. Microsoftu se prostě nepovedlo přesvědčit výrobce, aby smartphony s Windows produkovali, ani zákazníky, aby je kupovali.

Přitom špatný systém to není. Je jiný a to je možná kámen úrazu. Nejsou zákazníci, nejsou aplikace, není velký výběr přístrojů. Začarovaný kruh, který stál Microsoft určitě hodně přes 10 miliard dolarů. A nic z toho.

A budoucnost? Na Lumie můžeme zapomenout, tuto divizi Microsoft v podstatě rozpouští, takže je málo pravděpodobné, spíš v rovině teorie, že se ještě nějakých smartphonů s jeho značkou dočkáme. Windows 10 tím nekončí, pár modelů nabízí jiní výrobci. Ale jsou to v podstatě exoti a nevypadá to, že by Microsoft přesvědčil někoho, aby jeho systém dával do jakéhokoli modelu s potenciálem masových prodejů. Je totiž otázkou, zda by někdo takový přístroj kupoval, i kdyby to byl třeba Samsung Galaxy S7 edge s Windows.

Takže si spíš musíme pokládat otázku, zda přežijí mobilní Windows rok 2020. Možná ano (vedle toho, že to slibuje přímo výrobce), jedna naděje tu je. Pravděpodobně zcela mimo současný vývojový tým mobilní divize by měl (alespoň se o tom spekuluje a fanoušci značky v to doufají) Microsoft připravovat smartphone patřící do řady Surface. To je divize konvertibilních luxusních notebooků, kterým se aktuálně docela daří. Není to masový produkt, ale své místo na trhu si našel.

Surface Phone by to mohl zopakovat. Ovšem asi nikoliv v podobě nějakého klasického smartphonu, spíš nějaké speciality pro specifickou skupinu zákazníků. Možná s co největším zaměřením na firemní klientelu, možná něco mezi smartphonem a počítačem. Firemním zákazníkům nebude vadit, že na platformě budou chybět mnohé aplikace, nebude jim vadit ani vyšší cena.

V podstatě určitou konvertibilitu umožňují už aktuální modely, třeba Lumie 950, které lze připojit k monitoru a udělat z nich počítač. Jenže zatím to nezabralo.

V každém případě, sběratelé by si měli pospíšit s koupí posledních lumií, skladové zásoby se tenčí a nic nového už Microsoft nevyrobí.