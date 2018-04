Horký kandidát na mobil roku – Samsung P300

Samsung si vzal současné módní trendy k srdci a chrlí jeden tenký mobil za druhým. Vše se odehrává v reakci na extrémně úspěšnou Motorolu Razr, kterou nyní kopíruje kde kdo. Samsung v tenkém designu nabízí mobily klasické konstrukce, véčka i vysouvací telefony. K těm se zatím ještě Motorola na evropských trzích nedostala.

Samsung P300 patří mezi supertenké mobily. Dokonce bude nejtenčí, jaký v Evropě seženete. Jenže jen stěží jej můžeme označit za produkt žiletkománie. Design telefonu je zcela originální, pokud tedy nebudeme výrobci vyčítat, že se inspiroval u kalkulaček z osmdesátých let. Samsung P300 se nám líbí právě pro svůj čistý a trochu retro design, který není zatížen tím, jak se kdy telefony dělaly a jaké jsou zrovna v kurzu.



Žádný jiný model u Samsungu tolik nezaujme

Vzhled – velký jako kreditka

Tenkého těla Samsungu P300 si každý všimne hned na první pohled. Tloušťka telefonu má minimální hodnotu 8,9 mm, což z něj dělá jeden z nejtenčích mobilů na světě. Můžeme jej rovnou považovat za nejtenčí mobil na evropských trzích. Půdorys mobilu již na první pohled tak malý nevypadá, ale vynikne při srovnání s platební kartou. Pokud si rozměry (88 x 54 x 8,9 mm) nového Samsungu stále nedokážete představit, vezměte devět platebních karet a naskládejte je na sebe. Přesně tak je nový Samsung velký, tedy malý.

Oproti jiným tenkým mobilům, kopírujících vzhled nových Motorol, má Samsung P300 zcela originální design. Návrhář se zjevně inspiroval u kapesních kalkulaček z osmdesátých let. Lehký retro design telefonu sluší. Připočteme-li kovové čelo, kovový kryt baterie a nezvyklé rozmístění kláves, máme v ruce velmi originální mobil.

Mluvit o výborném dílenském zpracování, je u Samsungu nošení dříví do lesa. Výrobce si pohrál s každým detailem a použil jen ty nejlepší materiály. Samsung P300 můžeme považovat za pánský mobil. Jestliže dámských telefonů najdeme na trhu slušnou řádku, ryze pánských mobilů mnoho není.

Baterie – jedno dobře ukryté překvapení

Standardní Li-Ion baterie Samsungu P300 má kapacitu 800 mAh a ukládá se pod kovový kryt na zadní straně telefonu. Kryt jistí drobný zámeček na spodní straně telefonu a drží jej opravdu pevně. Podle výrobce vydrží telefon s touto baterií na příjmu až 400 hodin, čemuž ale asi nikdo věřit nebude a nevěříme ani my. V našem testu vydržel Samsung P300 na příjmu tři dny bez vypínání na noc. Během testu jsme uskutečnili zhruba 25 minut hovoru a odeslali několik SMS.

Telefon má nový systémový konektor na boku. Ten slouží zároveň jako zdířka pro sluchátka. Konektor má jiný tvar než u předchozích modelů výrobce, a tak k přístroji nepasují ani starší nabíječky, ani sluchátka od již prodávaných modelů. Stejný konektor pak budou mít i další modely výrobce.

Ve spodní části telefonu jsou kontakty na nabíječku. Nejdřív jsme mysleli, že k telefonu půjde přikoupit stojánek s možností dobíjení. Jenže chyba lávky, konektor má mnohem praktičtější využití. V dodávaném koženém pouzdře se totiž skrývá ještě jedna baterie, tentokrát typu Li-Pol s neznámou kapacitou. Jakmile se telefon do pouzdra zasune, druhá baterie doplní tu první.

Nabíjení baterie v pouzdře pak probíhá přes mobil. Výdrž telefonu s dvojicí baterií se zvyšuje o několik drahocenných dnů. Mnoho zákazníků takovou vychytávku jistě ocení. Dodejme, že vyklápěcí kožené pouzdro znepříjemňuje práci na klávesnici, hlavně psaní SMS. Miniaturní dokovací stanice ovšem není stavěna tak, abyste ji kvůli každé zprávě odpojovali.

Displej - širokoúhlá klasika

Displej Samsungu P300 má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. To je standardní rozlišení většiny Samsungů vyšší třídy, přesto má novinka displej proporčně zcela jiný. Výrazně široký a nízký displej se hodí pro prohlížení záznamů v telefonním seznamu, nevadí při psaní SMS, ale trošku překáží u fotoaparátu. Jinak si není nač stěžovat. Aktivní displej dokáže zobrazit 262 000 barev, má výborný jas i kontrast a barvy jsou, stejně jako u jiných asijských mobilů, možná až příliš syté.

Při čtení a psaní SMS se na displej vejde pět řádků textu, které jsou ale výrazně delší, než u jiných mobilů. Objem zobrazeného textu se tak vyrovná mobilům se standardní proporcí displeje. Hlavní menu dokáže zobrazit všech devět ikon, jen v hlouběji zanořených položkách menu se na displej vejdou jen čtyři položky. Na ovládání telefonu to však nemá negativní vliv. Komu by nestačilo vylepšení displeje libovolnou tapetou, může si nahrát video a to pak poběží v pohotovostním režimu na displeji. Video se však neroztáhne přes celý displej a zůstanou okolo něj bílé plochy.

Ovládání – tlačítka, kde se schováváte?

Menu telefonu se nikterak neliší od menu jiných modelů výrobce na našem trhu. Hlavní menu nabízí devět ikon, další položky jsou pak již jen textové a jsou vertikálně řazené. Do menu se vstupuje levou kontextovou klávesou, k pohybu slouží čtyřsměrné navigační tlačítko a pro potvrzení je zde levá kontextová klávesa nebo tlačítko OK umístěné netradičně vlevo pod kontextovým tlačítkem. Pro cestu zpět slouží pravá kontextová klávesa.

Jestliže v menu se nic nového nekoná, ať je to dobře nebo špatně – to záleží na vkusu každého uživatele mobilů Samsung, tak na klávesnici doporučujeme počítat s týdenním kursem. Počet kláves sice nevybočuje z běžných standardů, ale jejich rozmístění tradiční rozhodně není.

Směrem dolů najdeme tlačítka pro příjem a ukončení hovoru, které jsou v jedné rovině s první řadou numerických kláves. Tlačítko s nulou najdeme vpravo dole vedle devítky a naopak hvězdičku netradičně nad tlačítkem s mřížkou vedle kláves 4 a 7. Důvod těchto klávesových škatulat je prozaický - vše se muselo zcela podřídit designu telefonu. Přístroj je relativně nízký a naopak hodně široký a tak se některé klávesy musely přestěhovat na bok numerických kláves.

Na klávesnici si asi každý majitel telefonu bude muset chvíli zvykat. Především při psaní SMS jsme často museli text opravovat a hledali, kde se potřebná tlačítka nacházejí. Poslepu bychom textovku psali asi hodně dlouho. Rozměry tlačítek budou samozřejmě děsit uživatele s většími prsty.

Telefonování a textová komunikace

V případě telefonování a práce s SMS a MMS nenajdeme na Samsungu P300 nic odlišného od jiných modelů výrobce. Telefonní seznam pojme 1 000 vícepoložkových kontaktů, které lze třídit do libovolného počtu skupin. Ke každému kontaktu můžeme přidat několik běžných údajů, vyzváněcí melodii, obrázek volajícího, nebo i video volajícího. To jsou ale možnosti, které nabízí i jiné již prodávané modely výrobce.

Jako vyzváněcí melodii si můžeme vybrat libovolnou skladbu ve formátu MP3, aniž bychom byli limitování její velikostí. Sluchátko telefonu má dostatečnou hlasitost a to jak v běžném režimu, tak i při použití hlasitého odposlechu. Jediné co stále chybí, jsou vyzváněcí profily. Ty mají u Samsungu jen modely pro sítě třetí generace.

Žádných změn jsme se nedočkali ani v menu SMS, MMS nebo u e-mailového klienta. Do paměti se vejde 200 textovek a pro e-maily a MMS má telefon připraveno dvakrát 3 MB místa. Slovník T9 nepoužívá diakritiku, takže zprávy nezkracuje. Při psaní se na displeji odečítají znaky a telefon i ukazuje, kterou z maximálního počtu dvanácti zpráv právě píšeme.

Přímo z editoru MMS můžeme pořizovat veškerá multimédia. Jedna MMS může mít velikost až 300 KB. Přehledný e-mailový klient nabízí pět účtů, podporuje protokoly POP3, IMAP a SMTP a k dispozici je i antispamový filtr, ve kterém si můžeme nastavit seznam nežádoucích adresátů a nebo můžeme zprávy filtrovat přes slova v předmětu. Velikost e-mailu je omezena 200 KB a při stahování můžeme nejdřív pobrat jen hlavičky e-mailů.

Multimédia - chybí paměť

Až na jednu funkci nabízí Samsung P300 to samé, co jiné dobře vybavené modely. To pro nás bylo příjemným překvapením, protože výrobci u ryze stylových mobilů na výbavě často šetří. Integrovaný fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu a k dispozici je i pomocné světýlko. Fotoaparát nabízí několik velikostí snímku a nastavit lze i několik úrovní kvality.

Samozřejmostí jsou efekty, rámečky a nastavení jasu, či režimu snímání. Při snímání nás nepříjemně překvapila zhruba půlsekundová prodleva mezi stiskem spouště a faktickým pořízením snímku.

Z testovaného vzorku se nám bohužel nepodařilo ukázkové snímky vydolovat, ale doplníme je hned jak to bude možné.

Videorekordér nabízí poměrně velké maximální rozlišení CIF (352 x 288 obrazových bodů), v případě potřeby – třeba pro MMS – je k dispozici i menší rozlišení. Nahrávky mají nadprůměrnou kvalitu a jak již bylo uvedeno, lze je použít i místo tapety na displej v pohotovostním režimu. Délka videozáznamu má omezení jen ve volné paměti. Samozřejmě, že video může být se zvukovým doprovodem.

Samsung P300 se chlubí i MP3 přehrávačem. Ten sice neumí hrát na pozadí, ale telefon nabízí stereofonní přenos přes Bluetooth, což stále není standardem. A jsme u jediné zrady, kterou si na nás Samsung P300 připravil. Telefon má sice velkou vnitřní paměť s kapacitou 82 MB, ale paměťovou kartu do něj nestrčíme. Jako náhrada přehrávače tak tento telefon neposlouží.

Další funkce – závora pro žárlivého partnera

Ani další výbava Samsungu P300 nás nepřekvapila, telefon umí to samé co předchůdci. Tedy až na jednu velmi praktickou drobnost. Pokud máte problémy se žárlivým partnerem, který si rád čte esemesky které mu nepatří, nebo touží vidět fotografie v mobilu, tak u Samsungu P300 bude mít smůlu. Telefon totiž nabízí funkci Soukromí, která umožňuje zamknout pod heslo celé menu zpráv, menu multimédií a nebo rovnou celý mobil v pohotovostním režimu.

Přehledný kalendář má denní, týdenní a měsíční náhled, budík pak nabízí tři samostatné časy buzení. Nechybí ani další standardní funkce: Kalkulačka, převodník, diktafon s omezením délky nahrávky jen volnou pamětí, Javu MIDP 2.0 a další. U Javy se sluší dodat, že jako u všech Samsungů, lze aplikace dohrávat jen přes Wap. A to se jistě nejen nám líbit nebude.

Samsung P300 podporuje GPRS třídy 10, EDGE bychom však hledali marně. Se světem se telefon dá spojit přes Bluetooth a nebo přes datový kabel. Ten výrobce dodává k telefonu. Bluetooth pak podporuje i stereofonní profil. S telefonem se ale dodávají jen stereofonní sluchátka s kabelem.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? Unikátní design

Výbava

Extravagance Proč ho nekoupit? Vysoká cena

Málo paměti

Chybí EDGE Kdy? V prodeji od dubna Za kolik? Předběžně cca 14 000 Kč

Samsung P300 je stylový mobil nejvyšší třídy. Někomu se líbit nebude, jiní ho naopak budou zbožňovat. V každém případě se ale jedná o extravagantní mobil, který nemá na trhu přímého konkurenta. Extravagance však nespočívá v divokých barvách, nebo zbytečně komplikované konstrukci. V tomto případě k výjimečnosti stačil lehký retro design a ultratenká konstrukce.

Výbava telefonu uspokojí i náročné zákazníky. Neřadí sice mobil mezi absolutní špičku, to však ani nebylo záměrem. Chybí slot pro paměťové karty, což snižuje hodnotu MP3 přehrávače. Někomu může chybět EDGE a jiným vyzváněcí profily. S ohledem na jiné stylové mobily má ale nový Samsung výbavu velmi dobrou.

Jestliže jsme doposud neměli k telefonu vážnější výhrady, tak na závěr si musíme postěžovat. Telefon bude hodně drahý. Předběžně se hovoří o ceně okolo 14 000 Kč, což zařadí tuto novinku mezi absolutně nejdražší mobily na trhu. Hodnotit poměr výkonu a ceny je v tomto případě zbytečné, takto na Samsung P300 nahlížet nelze. Neplatí se zde za výbavu, ale za styl a extravaganci.