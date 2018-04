Horké tipy na léto: nejlevnější navigace, se kterými se na dovolené neztratíte

Dnes může mít GPSku úplně každý. Ceny klesají a tato zařízení se dostávají do popředí zájmu. Zaměříme se čistě na automobilové navigace, tedy takové, jejichž primární použití je uvnitř vozu. Do přehledu jsme vybrali zařízení typu all-in-one. V takovém případě zakoupíte "krabičku", do které stačí většinou pouze vložit přiloženou paměťovou kartu s mapami, nechat spojit se satelity, zadat trasu, kam se chcete dopravit, a zařízení se postará o nalezení ideální trasy a navedení do cíle.

Rozhodují mapové podklady

Nabídka automobilových navigací na našem trhu je velmi bohatá a ceny se pohybují od dvou do patnácti tisíc korun. Nejlevnější přístroje mívají předehranou mapu České republiky a několika okolních zemí, u navigací nad tři tisíce korun už ale často najdete i mapové podklady celé Evropy. Nemusíte se ovšem obávat, že levnější přístroje by vás dovedly do cíle hůře než ty dražší. Vždy záleží především na mapových podkladech.

Katalog navigací V katalogu navigací najdete detailní přehled parametrů většiny GPS navigačních přístrojů na trhu i těch, které se ještě neprodávají. Navigace můžete mezi sebou porovnávat. Z každého záznamu navíc vedou odkazy na nejdůležitější články a podrobné recenze jednotlivých přístrojů.

Pozor si dejte jen na oblíbenou taktiku výrobců, kteří uvádějí, že navigace má průjezdní mapy daného státu. Pokud totiž budete hledat například kemp v Chorvatsku, navigace, která bude znát jen dálniční tahy, vám v tomto příliš nepomůže. Pokud tedy chcete do vybrané země cestovat, vždy vyžadujte kompletní mapové pokrytí dané oblasti.

Nejlevnější navigace s mapami Evropy



Garmin Nuvi 205

Navigace Garmin Nüvi 205 je základním modelem amerického výrobce navigací, který je dodáván s předinstalovanou mapou jižní a východní Evropy. Ta pokrývá 7 států Evropy : SK, CZ, PL, HU, SLO, HR, A. Navigace nabídne i volitelné body zájmu, jako jsou radary a rychlostní kamery.

Cena: 2 400 Kč



Mio Moov 200CH

Mio Moov 200C Holiday Edition je kompaktní GPS navigace s čipem SiRFInstantFix II, který zajišťuje rychlé GPS spojení. Stejně jako Garmin Nüvi 205 nabídne 3,5 palcovou obrazovkou, navíc s funkcí inteligentního přepínání mezi denním a nočním režimem. Opět zde nenajdeme mapy celé Evropy, ale jen ČR, SR, Polska, Maďarska, Německa, Rakouska, Slovinska a Chorvatska.

Cena: 2 500 Kč



Navigon Primo

Navigon Primo je elegantní GPS navigace s 3,5" displejem a mapami střední a východní Evropy včetně Chorvatska nebo Řecka. Navigon Primo má kromě nejkratší a nejrychlejší trasy také volbu optimální trasa, která je kombinací nejrychlejší a nejkratší trasy. Ušetříte tak čas a benzín.

Cena: 2 500 Kč



GoClever 4366Fe

GoClever 4366Fe je nejlevnější navigací na našem trhu s kompletními mapami Evropy, která je navíc vybavena širokoúhlým 4,3 palcovým displejem. Nechybí ani multimediální přehrávač, prostorové zobrazení budov nebo databáze policejních radarů.

Cena: 2 600 Kč



Dynavix Atto Holiday

Dynavix Atto je novinka českého výrobce navigací, která zaujme především miniaturními rozměry, povedeným designem a nízkou cenou. Může se také pochlubit podrobnou mapu 10 států včetně Chorvatska a při navigaci vás pobaví vtipné hlášky herce Pavla Lišky.

Cena: 2 700 Kč



Evolve CoolTrax3D

Navigační systém Evolve CoolTraxx3D nabídne kompaktní rozměry 90 x 75 x 19 mm, hmotnost 150 gramů a 64MB vnitřní paměti. Tělo navigace je chráněno odolným pogumovaným povrchem a nezalekne se tak ani horších podmínek. Mapové podklady pak obsahují celou Evropu.

Cena: 2 800 Kč



TomTom One

TomTom One je navigace určená pro začínající a nenáročné uživatele, kteří oželí pokročilejší funkce. Marně budete hledat MP3 přehrávač, Bluetooth handsfree nebo příjem dopravních informací. To, co však oceníte, je velice jednoduché ovládání, kompaktní rozměry, nízká cena a především mapové podklady celé Evropy.

Cena: 2 900 Kč



Dynavix Nano Holiday

Kompaktní a velmi povedený design, funkce chytré trasy a pokrytí 99 % čísel popisných v ČR. Taková jsou hlavní lákadla české navigace Dynavix Nano Lite. Když k tomu přidáme velmi rozumnou cenu, máme před sebou velkou konkurenci pro většinu světových výrobců navigací. Mapové podklady ale nabídnou jen podrobnou mapu 10 států včetně Chorvatska.

Cena 3 100 Kč



Navigon 1410 EU

Kvalitní navigace malých rozměrů, která na první pohled zaujme svou velikostí a vzhledem. Díky navigaci pro chodce dokáže navigovat nejen po silnici, ale i po každém chodníku. Nechybí ani pokročilé navigační funkce jako je asistent pro řazení do jízdních pruhů.

Cena: 3 300 Kč



Navigon 2410 E

Navigon 2410 nabízí dobře ovladatelnou navigaci pro chodce ve formátu na výšku, jež vás bez bloudění dovede do cíle. Díky zabudovanému elektronickému kompasu je určení polohy mimořádně přesné. O bezpečnou jízdu automobilem se pak postarají komfortní funkce jako je příjem dopravních informací TMC, seznam radarů nebo funkce reálného zobrazení důležitých míst.

Cena: 3 600 Kč