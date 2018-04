Horká novinka - telefon umí měřit teplotu

Italská divize americké firmy Oregon Scientific, která se zabývá vývojem bezdrátových domovních teploměrů, představila nedávno nový multifunkční telefonní přístroj, který v sobě spojuje funkce bezdrátového telefonu, teploměru a hydrometru. Nový model s označením WD338 je řešený podobně jako většina bezdrátových telefonů. Má základnovou stanici, kvůli extrémě velkému a přehlednému displeji poněkud větší než je obvyklé, klasické bezdrátové telefonní sluchátku a navíc digitální senzor, který je určen pro venkovní umístění. Tento externí senzor měří venkovní teplotu a vlhkost vzduchu a musí být umístěn nejdále ve vzdálenosti 30 metrů od základny. Můžete jej tedy využít pro měření teploty v garáži, na zahradě, ve skleníku, ve vinném sklípku nebo také v jiných místnostech - v dětském pokoji, v koupelně, ve špajzu atp. Senzor komunikuje se základnovou stanicí rovněž bezdrátově a má miniatruní displej, který zobrazuje aktuální teplotu a vlhkost vzduchu.

Při prvním pohledu na vlastní základnovou stanici vás zaujme velký LCD displej, veliký asi jako krabička od mýdla. Displej je čtyřřádkový a digitální číslice jsou na něm výborně čitelné. V prvním řádku se zobrazuje grafická ikona počasí, ve druhém teplota a vlhkost vzduchu v procentech přenášená ze senzoru, ve třetím vnitřní teplota a vlhkost a v posledním řádku najdete přesný čas a datum. Pod displejem jsou čtyři tlačítka pro předvolby a nastavení přístroje. Sluchátko je klasicky řešené, má 12 numerických klávesnic, tlačítka pro přijmutí a odmítnutí hovoru, směrovou klávesu pro listování v menu, dvě tlačítka předvoleb, tlačítko pro zapnutí a vypnutí a klávesu MUTE pro tlumení mikrofonu. Sluchátko má, pro bezdrátové telefony nezvykle velký, pětiřádkový displej, který zobrazuje nejen klasické položky jako datum a čas, symbol stavu akumulátoru a kvality signálu, ikonu vypnutého zvonění, ale je navíc plně grafický, čehož lze dobře využít při hraní her. Ano čtete správně, na tomto bezdráťáku se dají hrát hry a to dvě - populární had (Snake) a závody motokár (Car Race). V paměti telefonu se uchová deset posledních volaných čísel, deset posledních přijatých čísel a do telefonního seznamu se vejde 50 jmen.

Všechny tři displeje mají barevné podsvícení, které se dá měnit. V nabídce všech tří částí přístroje je světle modrá a světle zelená barva posvícení displeje. Při hovoru si uživatel může vybrat ze šesti úrovní hlasitosti, neměl by se však se sluchátkem vzdálit dále než 300 metrů od základny. V budově bude tato vzdálenost samozřejmě rapidně kratší.

Telefon-teploměr umí měřit teplotu ve stupních celsia i fahrenheita. Senzor je napájen dvěma mikrotužkovými bateriemi typu AAA a sluchátko pohání baterie typu NiMh s kapacitou 600 mAh. Ta by v přístroji měla vydržet bez nabití až 12 hodin hovoru a 150 hodin v pohotovostním režimu. Přístroj podporuje standardy DECT a GAP, pracuje ve frekvencích 1880 a 1900 MHz a v brzké době by se měl v Itálii prodávat za cenu 249 euro, tedy zhruba 7636 Kč. Za bezdrátový telefon je to cena poměrně vysoká, ale když uvážíte, že takhle získáte dva přístroje v jednom, jistě by stálo za to o něm uvažovat. Musíte si ovšem prozatím počkat, až se model WD338 objeví u nás. Podle posledních informací by se tak mohlo stát do konce tohoto roku.