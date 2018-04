HOP1886 - ovládání z iPodu a 2 Mpix fotoaparát za hubičku

Americká společnost Hop-On, která se specializuje na telefony s nízkou cenou, představila nový model HOP1886, který nabízí dotykový displej kombinovaný s ovládacím kolečkem známým z hudebního přehrávače iPod. Podle uveřejněné fotografie telefonu se dá usuzovat, že používá operační systém Symbian UIQ. V technické specifikaci, kterou výrobce zveřejnil, však o použitém operačním systému není zmínka. Společnost Hop-On také podle dostupných informací zmíněný operační systém nelicencovala.

HOP1886 podporuje americká pásma GSM 850 a 1900 MHz, nechybí podpora evropského pásma 1800 MHz. Telefon podporuje datové přenosy GPRS. Dvoupalcový aktivní (TFT) dotykový displej dokáže zobrazit 262 000 barev. Nechybí rozpoznávání rukou psaného písma. Dvoumegapixelový fotoaparát používá snímač CMOS a dokáže nahrávat video. Telefonní seznam telefonu pojme 500 kontaktů.

Nechybí e-mailový klient, Java MIDP 2.0, MP3 přehrávač, hlasový záznamník, hlasitý odposlech, Wap 2.0 a šedesátičtyřhlasé polyfonní melodie. Vyzvánění může být také ve formátu MP3. Další výbavu obstarává kalendář a kalkulačka. Paměť telefonu je možné rozšířit pomocí paměťových karet formátu mini SD. Připojit telefon k počítači je možné přes USB nebo přes infračervený port. Rozměry telefonu HOP1886 jsou 90 x 46 x 18 milimetrů. Hmotnost je pouze 80 gramů.