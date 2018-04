Hop-On 1813 - nejlevnější mobil za 800 Kč

Výrobce Hop-On, který se zaměřuje na mobilní telefony určené pro rozvojové trhy, představí na veletrhu CTIA příští týden nejlevnější mobilní telefon, který by měl konkurovat nové Motorole C117. Novinka od Hop-On s označením 1813 by měla stát 36 dolarů (okolo 800 Kč), když plánovaná cena nové Motoroly by měla být 40 dolarů. Nový Hop-On 1813 bude určený především pro indický trh.

Hop-On 1813 má černobílý displej s rozlišením 101 x 64 obrazových bodů, místo pro 50 kontaktů, podporu dvou pásem GSM (900/1800 MHz), 15 vestavěných jednohlasých melodií, zprávy SMS a čtyři hry.

Hop-On 1813.