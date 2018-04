Ukázali nám nejvýhodnější supermobily. Ale nutí nás kupovat dražší modely

Firma si pro své globální představení nových modelů zvolila Londýn, místo, kde před dvěma lety na globální trh vůbec vstupovala. V rámci akce šéf značky George Zhao také naznačil změny ve strategii Honoru právě na globálních trzích. Značka chce být do tří let ve světové pětce největších prodejců smartphonů a do pěti let dokonce ve světové trojce. Vzhledem ke konkurenci, a to nejen od značek jako jsou Samsung, Apple nebo třeba Xiaomi, ale i od vlastní mateřské firmy Huawei, jsou to velmi ambiciózní cíle. Ty si žádají trochu odlišné kroky než doposud.

Honor například nově jasněji rozdělí své modely do čtyř linií. Nejvýše bude stát série V (View), kam spadá i jedna z novinek. Pod nimi budou smartphony řady N (dnešní Honor 9), pak modely X (třeba stávající 6X nebo nový 7X) a následně série Lite. Ty mají podle šéfa Honoru tvořit pilíř nabídky.

V rámci mírné změny strategie ale zároveň platí, že se firma víc soustředí na konkrétní nabídku produktů na vybraných trzích. V jednotlivých zemích totiž má Honor i mateřský Huawei odlišné postavení. A zatímco v Česku jsou značky možná vnímány poměrně blízko sebe, jinde je zákazníci vnímají více odděleně. Tohle oddělení chce ale Honor podpořit globálně, a to je nejspíš i jeden z důvodů, proč se u nás v Londýně představené novinky, alespoň prozatím, prodávat nebudou.

Při krátkém soukromém setkání po premiéře ale šéf značky Zhao prohlásil: „Nikdy neříkej nikdy!“ Takže je možné, že se novinky, nebo alespoň některé z nich, na český trh nakonec s určitým zpožděním podívají. Ostatně čínské firmy jsou známé tím, že nemají problém svá rozhodnutí časem měnit.

Dvojče Huawei Mate 10 Lite

Nový Honor 7X, který navazuje na model 6X s duálním fotoaprátem, je totiž přístroj, který je v podstatě jednovaječným dvojčetem Hauwei Mate 10 Lite. V Číně, kde už se nějakou dobu prodává, jej značka zákazníkům dodala už přes dva miliony kusů a je to velmi úspěšný model. I v Evropě má velké ambice, ale dá se pochopit, že soupeření se stejně vybaveným a stejně vypadajícím modelem Huawei bude na mnoha trzích dost těžké.

7X má s Mate 10 Lite shodné kovové tělo, i vnitřní výbavu – upřímně, při letmém pohledu do specifikací i krátkém vyzkoušení telefonu po prezentaci jsme žádný rozdíl oproti modelu od Huawei nenalezli. Je tu tedy stejný Full HD+ displej s poměrem stran 18:9, procesor Kirin 659 a 4 GB RAM i možnost rozšířit interní paměť pomocí microSD karet. Zůstává i duální fotoaparát se šestnáctimegapixelovým rozlišením hlavního snímače. Právě umístění fotoaparátu je asi jedinou z vizuální odlišností obou modelů, Honor má čočky nahoře v rohu vedle sebe, Huawei uprostřed nad sebou. A rozdíl je u foťáku i vpředu, nejsou tu dvě čočky, ale jen jedna – to je asi jediný ústupek ve výbavě Honoru 7X oproti Huawei Mate 10 Lite. Shodná je i kapacita baterie (3 340 mAh).

Je tak jasné, že Huawei v tomto případě raději v Česku nabídne o trochu dražší Mate 10 Lite a Honor 7X vynechá. Cena novinky je na evropských trzích stanovena na 299 eur, což by v Česku znamenalo zhruba 8 tisíc korun. Jenže české zastoupení mělo v poslední době ve zvyku zaváděcí ceny trochu navyšovat a kdyby se třeba 7X začínal prodávat za necelých 9 tisíc korun, už by vlastně nebyl o mnoho levnější než Mate 10 Lite, který stojí 9 999 korun. Navíc, 7X by i přes svou zajímavou cenu výrazně podražil oproti stávajícímu typu 6X.

Honor 7X na premiéře v Londýně

Čeští zákazníci ale prý nemají smutnit. Podle Tomáše Veselého, marketingového manažera Honoru v Česku, totiž značka brzy uvede ještě atraktivnější model. „Na trh přijde v podstatě téměř stejně rychle jako právě představený model 7X a bude z hlediska poměru ceny a výkonu ještě atraktivnější volbou,“ říká Veselý.

Nový model by se měl co nevidět představit v Číně a pak rychle zamíří i k nám. Podle zákulisních informací by mělo jít rovněž o model s téměř bezrámečkovou konstrukcí a moderním displejem s poměrem stran 18:9, ovšem s menší úhlopříčkou displeje, než jakou má Honor 7X (ten má 5,93 palce). A to by se zákazníkům mohlo líbit: telefon bude mít stále velmi velký displej (určitě přes 5,5 palce), ale díky bezrámečkové konstrukci bude hodně kompaktní.

Vyzyvatel těch nejlepších

Druhou v Londýně představenou novinkou je model Honor View10. Ten je novým top modelem značky a v mnohém svou technikou a výbavou vychází ze špičkových modelů Huawei Mate 10. Používá stejný procesor Kirin 970 s umělou inteligencí, jejíž funkce George Zhao na tiskové konferenci důkladně představoval. V tomto případě má ale dokonce Honor V10 před modely Huawei náskok: umělá inteligence (AI) tu například slouží k pokročilému rozpoznávání obličeje a odemykání telefonu (tedy, spíše bude sloužit – čeká se na update). Malou fintou je třeba funkce, která notifikace na zamčené obrazovce ukáže jen právoplatnému uživateli telefonu. AI také zajistí, že vaším obličejem telefon nikdo neodemkne, zatímco spíte.

Honor View10 na premiéře v Londýně

Honor View10 je jinak výbavou hodně blízký konkrétně modelu Mate 10 Pro: má také displej s poměrem stran 18:9 a Full HD+ rozlišením, ale odlišností je tu docela dost. Displej je typu IPS namísto AMOLED, čtečka otisků prstů je vpředu pod ním – a i kvůli tomu je View10 o trochu větší než Mate 10 Pro. Ale na druhou stranu je zase extrémně tenký, tloušťka je jen 7 mm. Baterie má o něco nižší kapacitu, zatímco Mate 10 Pro se chlubí 4 000 mAh, Honor View10 dostal 3 750 mAh.

Další odlišností je celokovové tělo – design tak působí (možná trochu překvapivě) o něco obyčejněji, než u špičkového Huaweie. I v ruce dávají uživateli oba kousky jiný pocit. Honor sice vsadil na tenkou konstrukci, ale jeho záda jsou plochá, takže vlastně do dlaně trochu lépe sedne špičkový Huawei. Oba modely mají vystouplé čočky fotoaparátů, ale u Honoru je to výraznější a navíc jsou mimo osu přístroje.

Samotná sestava fotoaparátu je u obou modelů stejná: Dvacet a šestnáct megapixelů (černobílý a barevný čip), jen u Honoru chybí certifikace Leica. Fotit by novinka měla i přesto skvěle, a to díky zapojení umělé inteligence. Dalším drobným vylepšením oproti sourozenci je fakt, že i když má telefon stejnou podporu dvou SIM s duálním LTE a VoLTE příjmem, nepřišel navzdory tomu o slot na microSD karty.

Honor View10 v porovnání s Huawei Mate 10 Pro na premiéře v Londýně

Honor View10 by se přitom se 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti měl na vybraných evropských trzích začít 8. ledna prodávat za cenu 499 eur, což by v Česku znamenalo teoreticky cenu 13 tisíc korun. A to by byla pro Huawei Mate 10 Pro s cenou 21 tisíc korun a aktuálním masivní marketingovou kampaní asi příliš velká rána. I za 15 tisíc by tohle byla skvělá koupě. Absenci modelu View10 bohužel Honor nejspíš českým zákazníkům jiným modelem nevykompenzuje. Ale jak poznamenal sám šéf značky George Zhao, šance na uvedení tu určitě je. Obzvlášť, pokud se zájemci ozvou dostatečně nahlas.