Skutečný zabiják drahých smartphonů. Test Honor View 10

Honor View 10 je špičkový smartphone, který si svou výbavou nezadá s těmi nejlepšími. Má výkonný procesor, téměř všechny moderní funkce a k tomu přidává i trochu těch módních řešení. Ve výbavě přitom v podstatě nedělá ústupky a je tak v současnosti jedním z nejvýhodnějších špičkových smartphonů na trhu. Konkurenci sice má, ale ta to tentokrát bude mít těžší, než kdy jindy.

Coby jakýsi vzor Honoru View 10 přitom posloužil loňský model Huawei Mate 10 Pro, u Honoru ale tentokrát odvedli výbornou práci v tom, aby svůj model od sesterského Huaweie odlišili. Podařilo se jim vytvořit svébytný špičkový model, který bude dávat mnoha zákazníkům setsakramentský smysl.

Jak moc je příbuzný?

Honor tvrdí, že si své smartphony navrhuje sám, ale inspirace sesterskými modely Huawei je zjevná. Jenže u typu View 10 je přeci jenom změn hodně a je vidět, že tu Honor použil je shodný technický základ a zaměřil se na podobně smýšlející skupinu zákazníků. View 10 je tak oproti Mate 10 Pro hodně odlišný, a to v celé řadě detailů, v podstatě tedy používá pouze shodný čipset. I díky tomu se pak může směle postavit nejen svému stájovému kolegovi, ale především všem ostatním špičkovým smartphonům na trhu. U OnePlus nebo Xiaomi budou mít z tohoto typu vrásky a u zavedených značek nejspíš také.

Proč, co je na něm tak dobrého?

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělá výbava

dobrý fotoaparát

výborné zpracování

skvělý poměr výkon/cena

Proč nekoupit? “jen“ Full HD displej

IPS displej nemá always-on Kdy? V prodeji Za kolik? 12 790 Kč

Vlastně všechno. Honor View 10 má moderní výbavu bez kompromisů, nešetřilo se tu téměř na ničem. Však posuďte: telefon pohání špičkový procesor Kirin 970, který patří k tomu nejvýkonnějšímu na trhu. K tomu tu je 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti. Při této porci navíc Honor nevynechává slot pro paměťovou kartu MicroSD, ten sdílí místo s druhým slotem pro SIM (tento slot je duální a uživatel si může vybrat, zda bude používat dualSIM, nebo zda použije paměťovku). Displej sice nehýří rozlišením, ale má moderní poměr stran 18:9 a navíc dostal zaoblení v rozích. Foťák je tu duální s hybridním dvojnásobným zoomem. Čtečka otisků pod displejem umožňuje ovládání gesty a nechybí tu třeba odemykání obličejem?

Fajn, chybí něco v té výbavě?

Nic zásadního se nám nevybavuje. Je tu špičkové rychlé LTE i podpora nejnovějších wi-fi standardů, nechybí NFC, USB-C konektor nebo rychlé dobíjení. Jen bezdrátové dobíjení zůstává Honoru View 10 cizí, ale to je věc, která chybí vícero telefonům této kategorie (byť pravda, většina z nich pochází od koncernu Huawei). I sluchátkový konektor, který bývá čím dál častěji z mobilních telefonů „amputován“, tu zůstal. Když k tomu připočteme třimáctimegapixelový selfie fotoaparát a velkou baterku, je výbava opravdu kompletní. To, že Honor nemá výstřelky jako vykrojení v displeji nebo jeho zahnutí přes hrany, bude naopak pro řadu uživatelů výhodou: už zaoblení rohů coby jakýsi ústupek stylu stačí.

A jaký je ten displej?

Velmi dobrý. Úhlopříčka je oficiálně 5,99 palce, takže displej je obrovský. Jde o IPS panel, což je možná jeden z mála ústupků vůči jiným top modelům, ale upřímně, to většina uživatelů řešit nebude. Stejně jako nebude řešit rozlišení displeje, které zůstává na konzervativní hodnotě 2 160 x 1 080 pixelů. Jemnost je dostatečná (přes 400 pixelů na palec), obraz kvalitní.

Velmi dobrá je i čitelnost na přímém slunci, takže na displej opravdu není proč si stěžovat. Ano, konkurenční AMOLED panely jsou možná trochu úspornější, nabídnou kontrastnější obraz nebo mají funkci always-on, ale to jsou detaily, bez kterých se dovedeme obejít. I když přiznáme, že zejména zobrazení informací na zhasnuté obrazovce nám trochu chybí.

Není kvůli tomu displeji přerostlý?

Ne, není. Rozměry Honoru View 10 jsou 157 x 75 x 7 mm a to je na velký telefon se šestipalcovým displejem zcela v normě. Rámečky tu jsou vcelku minimalizovány, však displej zabírá 78,6 % čelní plochy. Do ruky padne tedy telefon docela dobře a není ani přehnaně těžký: 172 gramů hmotnosti opět nijak nevybočuje z obvyklých mezí. Přitom zpracování je špičkové, i když u něj Honor zvolil trochu nezvyklý postup.

Co je na zpracování nezvyklého?

Dnešní moderní smartphony mívají v podstatě dva typy konstrukce: buď mají celokovové tělo z jednoho kusu, nebo kovový rám a skleněná záda. Ta druhá varianta je teď modernější. Ale Honor jde celkově trochu jinou cestou: má kovový rám, ale záda jsou také kovová, přitom z jiného materiálu, než onen rám. Na kvalitu zpracování to nemá vliv, naopak slícování kovových částí je mnohem lepší, než jako tomu bývá u lícování kovu a skla. Celkově telefon nepůsobí tak tuhým dojmem, jako skleněné nebo celokovové modely, ale to je možná i docela schválně: dvoudílná kovová konstrukce je lépe schopna snášet celkové namáhání, a proto nemusí být rám samotný tak absolutně tuhý. To samozřejmě znamená nižší hmotnost a také o něco levnější výrobu. Zdá se tedy, že Honor ušetřil na něčem, kde to vlastně v praxi ani nebude poznat.

Líbí se vám design?

Ano, líbí. V testované modré barevné variantě to View 10 opravdu sluší, má uživatelům co nabídnout. Kovové provedení působí jednoduše a nechce nijak provokovat, navíc se neupatlává, což je také výhoda. Zaoblené rohy displeje jsou takový příjemný vizuální detail, byť z praktického hlediska bychom preferovali displej s klasickými rohy. Celkově patří Honor View 10 ke konzervativnějším špičkovým smartphonům, co se vzhledu týče – ale to rozhodně není špatně.

A jak funguje v praxi?

Výborně. Jeho operační systém Android 8.0 s grafickou nadstavbou EMUI jsou dobře odladěny, byť EMUI má svá specifika: hlavně po vizuální stránce by prostředí potřebovalo „refresh“. Ale vše funguje, jak má, telefon je opravdu rychlý a nezadrhává se, při extrémní zátěži se zbytečně nepřehřívá. Velmi se nám líbí také možnosti jeho ovládání, které jsou stejné jako u loňských modelů Huawei P10 a u letošních špičkových typů P20 a P20 Pro.

Jak funguje to ovládání?

Uživatel si může vybrat: buď bude mít dole na displeji lištu s virtuálními tlačítky pro ovládání systému, pak je čtečka dole pod displejem vyloženě určena jen k odemykání. Nebo je tu druhá možnost, kdy čtečka slouží krom odemčení i pro ovládací gesta: ťuknutí na ni znamená návrat o krok zpět, přidržení prstu skok na domovskou obrazovku.

Tah do strany pak otevírá multi-tasking. Je to návykové a funguje to velmi dobře. Uživatel si navíc v celém prostředí může vybrat, zda chce používat klasické uspořádání s menu s aplikacemi, nebo zda chce mít vše rozeseto po domovských obrazovkách. Z tohoto hlediska je Honor View 10 velmi univerzální smartphone, který dává uživatelům nebývale na výběr.

Vadí vám na něm něco?

Opravdu v zásadě ne. Na View 10 vše funguje tak, jak má, při testu jsme se nesetkali s žádnými obtížemi, krom obvyklého stávkování notifikací některých aplikací. To je pro modely koncernu Huawei typické. Možná bychom vzhledem k přítomnosti odemykání obličejem raději viděli čtečku otisků na zádech, to by pak mohla sloužit ke stažení notifikační lišty, jako je tomu u jiných modelů Huawei a Honor. Ale chápeme, že to může být jen náš názor a že řada uživatelů čtečku vpředu ocení. Mimochodem, to odemykání obličejem funguje zcela spolehlivě a velmi rychle, překonává třeba i Samsungy Galaxy S9.

Co výdrž baterie?

Ta je výborná. Výkonný hardware a moderní Android tu jsou očividně dobře sladěné prvky, takže v kombinaci s baterií o kapacitě 3 750 mAh jsou výkony výborné. Ano, třeba oproti sesterskému Huawei Mate 10 Pro je kapacita baterie 250 mAh menší, navíc IPS displej by měl teoreticky „více žrát“. Ale v praxi dramatické rozdíly mezi oběma telefony nepozorujeme. Výdrž je tedy vynikající, perný den na jedno nabití tu není problém a při troše klidu se dá na zvládnout celý prodloužený víkend.

A jak fotí?

Také skvěle. Honor se sice nechlubí optikou Leica, ale u modelu View 10 přeci jen na foťáku zapracoval trochu víc, než u předchozích modelů. Dokazuje to i fakt, že dvacetimegapixelový černobílý čip, který mívají modely Huawei, je tu doplněný čipem šestnáctimegapixelovým, což je oproti sourozencům odchylka. Honor tak celý foťák konstruoval a ladil právě pro tento model zvlášť a ono úsilí se vyplatilo.

Kvalita snímků je opravdu výborná a v našem porovnání s Huawei Mate 10 Pro jsme ukázali, že se zásadně neliší od přeci jen trochu vybavenějšího sourozence: Honor totiž postrádá třeba optickou stabilizaci obrazu nebo duální blesk, ale přesto foťák funguje výborně. Rozhodně to není důvod, proč jej vynechat z výběru špičkových smartphonů.

Mám si ho pořídit?

Pokud toužíte po špičkovém chytrém telefonu s maximální výbavou, je Honor View 10 jedním z horkých kandidátů do vaší dlaně. Nabídne toho tolik, co konkurence za podobnou cenu v podstatě neumí. V poměru výkon/cena mu mohou být soupeřem hlavně modely OnePlus 5T nebo Xiaomi Mi Mix2, které mají starší Snapdragon 835, ale výkonem jsou Honoru velmi blízko. OnePlus ale třeba chybí slot na karty a za onu výhodnou cenu podobnou jako u Honoru (499 eur, tedy asi 12 600 korun) dostane uživatel jen 64 GB vnitřní paměti. A to je u top modelu bez možnosti rozšíření možná trochu málo. Xiaomi má zase ústupky v praktičnosti kvůli své bezrámečkové konstrukci. A navíc se oba musí před Honorem sklonit v oblasti fotografických schopností.

Celkově pak může Honor View 10 vyzvat na souboj mnohem „věhlasnější“ soupeře. Třeba onen Huawei Mate 10 Pro, který stojí 18 990 korun oproti 12 790 u Honoru. Stydět se View10 nemusí ani vedle nových typů P20 a P20 Pro, které ho předčí kvalitou foťáku a stylem, ale jinak toho zákazníkovi dramaticky více nenabídnou. Přitom P20 Pro stojí 21 990 korun. Těžkou hlavu z tohoto modelu mohou mít u Sony, jejichž Xperia XZ2 s cenovkou 19 990 korun je přesně ideálním konzervativním soupeřem pro tento Honor: jenže v praxi za mnohem vyšší cenu nenabídnou duální foťák (navíc kvalita snímků za Honorem trochu pokulhává) nebo tak univerzální ovládání včetně odemykání obličejem. Ale pravda, mají třeba bezdrátové dobíjení a odolnost vůči vodě a prachu.

Podobně se mohou s bázní na Honor View 10 dívat u Samsungu, byť tahle značka hraje především na svou vlastní image: kdo touží po modelu řady S9 se zahnutým displejem přes hrany, asi těžko bude uvažovat o „levném“ Honoru. Jenže právě ten by byl v porovnání s Galaxy S9 a S9+ racionální volbou, vždyť model Plus vyjde na 24 490 korun (nebo dokonce 26 990 s 256 GB paměti) a to už je obrovský rozdíl. Foťák je tu o chlup lepší, bezdrátové dobíjení a třeba voděodolnost také mluví ve prospěch Samsungu, ale obrovskou propast v ceně to nezacelí.