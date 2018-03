Na český trh dorazil supersmartphone Honor View 10. Za bezkonkurenční cenu

Na konci loňského roku nadchla značka Honor svoje příznivce skvělým smartphonem Honor View 10, ale zároveň zklamala české zákazníky informací, že jej na našem trhu prodávat nebude.

Při premiéře levnějšího modelu 9 Lite jsme opět slyšeli jen vyhýbavé odpovědi na dostupnost Honoru View 10 a naděje, že pro telefon zájemci nebudou muset jezdit do zahraničí, se opět příliš nezvýšila. Nyní však přišlo příjemné překvapení. View 10 bude a předprodej začíná už ve čtvrtek 22. března.

S jakým smartphonem máme tu čest? Jde skutečně o mimořádně zajímavý kousek. V mnohém se podobá špičkovému modelu Huawei mate 10 Pro, až na jeho cenu. Používá stejný procesor Kirin 970 s umělou inteligencí doplněnou o 6 GB operační paměti. Podle posledních statistik výkonnostního testu AnTuTu jde o vůbec nejvýkonnější smartphone současnosti. Nutno dodat, že do statistik není zařazen nejnovější Samsung S9 ani žádný iPhone.

Honor View 10 má displej s poměrem stran 18:9, Full HD+ rozlišením a zobrazovací technologií IPS, čtečka otisků prstů je vpředu pod ním. Novinka na českém trhu disponuje rovněž celokovovým tělem, zatím se bude prodávat pouze v modrém provedení. View 10 je také extrémně tenký, tloušťka těla je jen sedm milimetrů. Je zajímavé, že i do tak tenkého těla se vešla baterie se slušnou kapacitou 3 750 mAh.

Co se fotoaparátu týče, jde opět o velmi přímý odkaz na model Huawei Mate 10 Pro - dvacet a šestnáct megapixelů (černobílý a barevný čip), jen u Honoru chybí certifikace Leica. Fotit by novinka měla i přesto skvěle, a to díky zapojení umělé inteligence. Dalším drobným vylepšením oproti sourozenci je fakt, že i když má telefon stejnou podporu dvou SIM s duálním LTE a VoLTE příjmem, nepřišel navzdory tomu o slot na microSD karty. Navíc i bez paměťové karty se do telefonu vejde spousta dat díky 128GB úložišti.

Jak už jsme zmínili, tahákem tohoto modelu má být i umělá inteligence (AI). V tomto případě slouží k pokročilému rozpoznávání obličeje a odemykání telefonu. Malou fintou je funkce, která notifikace na zamčené obrazovce ukáže jen právoplatnému uživateli telefonu. AI také zajistí, že vaším obličejem telefon nikdo neodemkne, zatímco spíte. Galerie díky umělé inteligenci umí fotografie automaticky třídit do různých kategorií jako jsou krajina, lidé, jídlo a podobně.

Smartphone funguje na nejnovějším Androidu 8 Oreo s nadstavbou uživatelského rozhraní EMUI 8. Honor View 10 využívá USB-C konektor, nechybí ani sluchátkový jack. Samozřejmostí je technologie NFC.



Cena telefonu při premiéře v Česku činí 12 790 korun. Nezbývá než dodat, že jde o telefon srovnatelný se současnou špičkou trhu, ale přitom stojí prakticky polovinu. Konkurence má opět co dohánět.