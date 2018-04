To nemusí dělat dobrotu. Honor V10 je mnohem levnější než původní huawei

Když letos na jaře Honor krátce po uvedení Huaweiů P10 a P10 Plus ukázal Honor 8 Pro, bylo to velké překvapení. Přístroj, který v některých ohledech zastínil menší, ale dražší P10, totiž mnoha parametry dotahoval dokonce i pluskový topmodel a to za citelně nižší cenu.

Nechyběl tak velký QHD displej úhlopříčky 5,7 palce (P10 Plus má 5,5palcovou jednotku) a toho času vrcholový čip Kirin 960 spolu se 4 nebo 6 GB operační paměti. Samozřejmě, že honor nedostal nejvyšší fotomodul s certifikací Leica, přesto šlo o velmi zajímavou nabídku (více v článku Huawei si nasadil veš do kožichu. Nový Honor je lepší a levnější než P10). Připomeňme, že Honor 8 Pro byl v Číně v prodeji pod označením V9.

V závěru roku nastává podobná situace a Honor po nedávno uvedené nejvyšší dvojici Huaweiů Mate 10 a Mate 10 Pro představuje Honor V10.

Na první pohled je přístroj podobný modelu Mate 10, který však na některých trzích včetně tuzemska vůbec nebude v prodeji. Ve zkratce lze říci, že Mate 10 se od verze 10 Pro liší zejména parametry displeje. Jeho 5,9palcová obrazovka s rozlišením QHD totiž měla běžnější poměr stran 16:9, naproti tomu u 10 Pro je použit šestipalcový panel s rozlišením FHD+ (1 080 × 2 160 pixelů), a tedy poměrem 18:9 (2:1).

To se samozřejmě projevilo na fyzických proporcích, Mate 10 je širší a o něco nižší než 10 Pro. Liší se také umístění snímače otisků prstů, Mate 10 ho má pod displejem, varianta Pro pak na zádech (podrobněji v článku Tak nízkou cenu nikdo nečekal. Huawei Mate 10 Pro zatopí konkurenci).

V10 je zdařilou kombinací modelů Mate 10 a Mate 10 Pro

Honor V10 je z tohoto pohledu skutečně kombinací obou vrcholných huaweiů. Displej má tedy šestipalcovou úhlopříčku s rozlišením FHD+, s modelem Mate 10 pak novinku pojí umístění čtečky otisků prstů přímo pod ním.

Ta však není jediným společným jmenovatelem obou přístrojů. Je jím také přítomnost 3,5mm audio konektoru, který výrobci u svých topmodelů často vynechávají. To je samozřejmě dobrá zpráva, méně radostnou je naopak absence nějakého stupně odolnosti vůči vodě a vniku prachových částic, kterou se chlubí jak Mate 10 Pro (IP67), tak i Mate 10 (IP53).

Mozkem telefonu je současná nejrychlejší čipová sada Kirin 970 z produkce Huaweie. Jedná se o 64bitový chipset s osmijádrovým procesorem a grafickou jednotkou Mali-G72.

Hlavní fotoaparát má dvojici snímačů, 16MPix barevný tedy doplní 20megapixelový černobílý senzor. Světelnost objektivů je f/1,8, ostření probíhá fázovou detekcí, chybí ovšem optická stabilizace obrazu.

Ta dvojici z řady Mate nechybí, a navíc má optika clonové číslo 1,6, což znamená větší množství dopadajícího světla na snímače a tím i lepší výsledky expozice. Stejně jako Honor 8 Pro (resp. V9), přišel i Honor V10 o certifikaci Leica. Papírově lepší je překvapivě čelní fotomodul, který má 12MPix snímač a objektiv se světelností f/2,0.

Honor V10 vs. Huawei Mate 10 Pro vs. Mate 10 Honor V10 Mate 10 Pro Mate 10 Rozměry [mm] 75 × 157 × 7 74,5 × 154.2 × 7,9 150,5 × 77,8 × 8,2 Hmotnost [g] 172 178 186 Konstrukce hliníkový rám/sklo hliníkový rám/sklo hliníkový rám/sklo Voděodolnost ne IP67 IP53 Displej (typ, rozlišení, jemnost) IPS 5,99 palců, FHD+ (1 080 × 2 160 px), 403 PPI AMOLED 6,0 palců, FHD+ (1 080 × 2 160 px), 402 PPI AMOLED 5,9 palců, QHD (1 440 × 2 560 px), 499 PPI Systém Android 8.0 + EMUI 8.0 Android 8.0 + EMUI 8.0 Android 8.0 + EMUI 8.0 Čipová sada, GPU Kirin 970 (4 × Cortex-A73 2,4 GHz + 4 × Cortex-A53 1,8 GHz), Mali-G72 MP12 Kirin 970 (4 × Cortex-A73 2,4 GHz + 4 × Cortex-A53 1,8 GHz), Mali-G72 MP12 Kirin 970 (4 × Cortex-A73 2,4 GHz + 4 × Cortex-A53 1,8 GHz), Mali-G72 MP12 RAM a úložiště 4/64 GB, 6/64 GB, 6/128 GB 4/64 GB, 6/64 GB, 6/128 GB 4/64 GB Paměťový slot ano ne ano Hlavní fotoaparát 16Mpix + 20MPix (ČB), f/1,8, fázová detekce, LED blesk 12Mpix + 20MPix (ČB), optika Leica, světelnost f/1,6, fázová detekce a laserové ostření, 2 × hybridní zoom, optická stabilizace, 2 × LED blesk 12Mpix + 20MPix (ČB), optika Leica, světelnost f/1,6, fázová detekce a laserové ostření, 2 × hybridní zoom, optická stabilizace, 2 × LED blesk Čelní fotoaparát 13 MPix, f/2,0 8 MPix, f/2,0 8 MPix, f/2,0 3,5 mm jack ano ne ano USB 2.0 typ C 3.1 typ C 3.1 typ C Akumulátor 3 750 mAh 4 000 mAh 4 000 mAh

Akumulátor má kapacitu 3 750 mAh, který se s využitím rychlého nabíjení dobije na úroveň 58 procent během pouhých 30 minut.

K dispozici bude čtveřice barevných provedení (Beach gold, Aurora blue, Charm red, Night black) a trio paměťových verzí. Základní se 4 GB operační paměti a 64GB úložištěm jde v Číně do prodeje za 2 700 juanů (8 600 korun), varianta 6/64 GB pak za 3 000 juanů (9 600 korun), nejvyšší verze se 128GB úložištěm a 6 GB RAM pak za 3 500 juanů (11 200 korun). Po připočtení DPH se dostáváme na 10 400, 11 600 a 13 500 korun, což by vzhledem k výbavě stále byla velmi dobrá nabídka. Dodejme, že Huawei Mate 10 Pro stojí 21 000 korun, rozdíl ve prospěch Honoru je tak velmi výrazný.

Honor V10 je již v Číně v předprodeji. Co se týká dostupnosti v Evropě, Huawei pořádá 5. prosince tiskovou konferenci, kde se vší pravděpodobností evropskou variantu telefonu pod názvem Honor 9 Pro představí. Model V10 samotný se v Evropě prodávat nebude, nepodporuje všechna potřebná LTE pásma.