Přeborník mezi smartphony. Honor Play má ultimátní poměr ceny a výkonu

0:09 , aktualizováno 0:09

Novinka od Honoru, kterou výrobce oficiálně uvede na náš trh během veletrhu IFA v Berlíně, již zavítala k nám do redakce. Už na první pohled je to velmi líbivý telefon a zároveň má výkonu na rozdávání. To vše za hodně sympatickou cenu.