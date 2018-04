Přichází úplně nová značka smartphonů, kterou vlastně velmi dobře znáte

Pozvánka pro novináře zmiňuje, že má značka do světa telekomunikací přinést novou éru ve znamení konce krátké výdrže baterií a pomalých rychlostí stahování.

Je tedy jisté, že smartphony Honor budou klást důraz na podporu LTE a na dobrou praktickou výdrž na jedno nabití. Honor se profiluje jako značka pro mladou digitální generaci, která se nebojí zkoušet nové věci a bojovat se zažitými konvencemi. Podtitulem značky je slogan „For the brave“ - tedy „pro odvážné“. Pro Huawei je to relativně nezvyklý krok – sám totiž možná ještě nepatří úplně mezi značky, které by zákazníci vnímali jako tradiční hráče. Konzervativní klientela stále dává přednost značkám jako jsou Samsung, Nokia, Apple a další.

Pozvánka na představení značky Honor

Zacílení na mladší a ne tak konzervativní publikum je tedy pro Honor jako nového hráče v podstatě nutnost. Značka však zároveň bude muset bojovat s tím, že cílová skupina si často potrpí na image samotné značky. Bude tedy hodně záležet na tom, jak bude Honor s potenciálními zákazníky komunikovat. Huawei se nejspíš pokusí vybudovat trendy značku, což se mu v případě vlastního brandu zatím tak úplně nepodařilo. Že volí firma jiný přístup, dokazuje i fakt, že pro komunikaci s novináři si v Česku Honor vybral i jinou PR agenturu, než která zastupuje samotný mateřský Huawei.

O příchodu nové čínské sub-značky do Evropy se šušká už nějakou dobu. Informace o ní máme ze zákulisí českého trhu, v Číně značka Honor oslovuje mladé zákazníky už od počátku roku 2013. Tehdy nabídla dva modely – Honor 3C a Honor 3X. Pomocí nich se značka rozhodla bojovat s mladými agresivními firmami jako jsou Xiaomi, Oppo a další. Honor 3X s osmijádrem MediaTek je konkurentem třeba pro Xiaomi Mi3 a v době uvedení byl na čínském trhu levnější, typ 3C pak bojuje s dalším populárním Xiaomi – Redmi.

Dražší model Honor 3X je u nás k dostání jako Huawei Ascend G750. Levnější Honor 3C jsme si mohli krátce prohlédnout na veletrhu IFA na stánku Huawei. Je to jednoduše tvarovaný elegantní smartphone s výbavou na úrovni střední třídy – má pětipalcový HD displej, čtyřjádrový procesor, překvapí porce 2 GB RAM. Dále je tu podpora dvou SIM a osmimegapixelový fotoaparát.

Operačním systémem je tu postarší Android 4.2, což je poplatné době vzniku modelu. Telefon podporuje 3G sítě a baterie má kapacitu 2 300 mAh, což rozhodně neodpovídá avizovanému konci krátké výdrže – byť Huawei v poslední době skvěle zvládá power management svých smartphonů. Je možné, že s představením značky v Evropě uvede firma také nové modely, které by mohly výrazněji zatopit konkurenci.

Smartphony Honor vyrábí Huawei od roku 2011, tehdy byl představen modelu U8860 Honor. Na něj pak navázaly modely Honor 2 a Honor 3, které byly dostupné i na evropských trzích (u nás se oficiálně prodávaly jen první dvě generace). V Číně je modelová řada Honor podstatně širší.

