Lednové slevy odstartovaly. Zlevnily honory, ušetříte i za samsung

Již v prosinci bylo možné u všech autorizovaných obchodníků s výjimkou mobilních operátorů zakoupit vybrané modely Honoru za výhodnější ceny. Základní Honor 6A tak před koncem roku vyšel na 2 990 Kč, tedy o 700 korun výhodněji než obvykle. Pokud jste ovšem akci nestihli, nemusíte smutnit. Za stejnou cenu tento slušný základní model pro nenáročné použití pořídíte i nyní, Honor jej totiž za shodnou akční cenu nabídne až do konce ledna.

Stejnou cenu jako v prosinci si po příchodu nového roku zachoval i vyšší model 6X. Ovšem s tím rozdílem, že nejde již pouze o časově omezenou akční cenu. Honor totiž tento model střední třídy zlevnil trvale, částka 4 990 Kč je tak novou doporučenou cenou.

Bez povšimnutí nezůstala ani aktuální vlajková loď, tedy Honor 9. Zatímco před koncem roku vyšel tento špičkový smartphone na necelých 11 tisíc korun, tak od ledna při jeho pořízení ušetříte celou tisícikorunu. Maloobchodní cena Honoru 9 totiž trvale klesla pod desetitisícovou hranici, nově tak vyjde na 9 990 Kč. Všechny zmíněné honory je možné za uvedené ceny zakoupit u všech autorizovaných prodejců.

Samsung lednovým cashbackem oslavuje zimní olympijské hry

Za zvýhodněnou cenu lze v průběhu ledna pořídit i vybraný samsung, bonus dosahuje až třech tisíc. Jak je u Samsungu obvyklé, zvýhodnění má opět podobu zpětného bonusu. Společnost lednovým cashbackem oslavuje nadcházející zimní olympijské hry, které se v únoru uskuteční v jihokorejském Pchjongčchangu. Zvýhodnění se tentokrát vztahuje na modely Galaxy A3 (2017), Galaxy A5 (2017), Galaxy S7/S7 edge a Galaxy S8/S8+.

Výše bonusu není jednotná, liší se podle zvoleného modelu. K základnímu modelu „áčkové“ řady poskytne Samsung zpětný bonus ve výši 1 500 Kč, za pořízení vyššího modelu (Galaxy A5) pak zákazník získá zpět 2 000 korun. Na předloňské a loňské top modely se pak vztahuje onen nejvyšší, třítisícový cashback. Například Galaxy A5 tak při využití cashbacku vyjde v závislosti na prodejci na něco málo přes 6 tisíc korun, vrcholný Galaxy S8+ pak na zhruba 18,5 tisíce korun.

Získání zpětného bonusu je ovšem podmíněno nákupem některého z uvedených samsungů v průběhu ledna v jedné z prodejen zařazených do akce (viz následující odkaz) a jeho registrací na stránkách Samsungu, a to do 14 dnů od nákupu, nejpozději však do 31. ledna 2018. Počet kusů, na které se bonus vztahuje, je navíc početně omezen - v případě modelů Galaxy A3 (2017) a Galaxy A5 (2017) vždy na prvních 2 550 zaregistrovaných kusů, u Galaxy S7 na 1 000 přístrojů, o 50 kusů více pak v případě Galaxy S8 a u vrcholných modelů Galaxy S7 edge a Galaxy S8+ vždy na pouhých 400 přístrojů.

Xiaomi Redmi Note 5A i za pouhých 6 korun

Na své vánoční slevy navazuje v novém roce například i operátor O2, a to jako poděkování za prvenství v průzkumu agentury IPSOS, v němž byla jeho datová síť již pošesté vyhodnocená jako nejlepší. Bonusy jsou ovšem tradičně podmíněné navýšením stávajícího, či aktivací nového tarifu. V prvním případě poskytne operátor na vybraná zařízení od Samsungu či Xiaomi slevu ve výši 2 000 Kč, ve druhém pak ve dvojnásobné výši.

Například Xiaomi Redmi Note 5A s náramkem Xiaomi Mi Band 2 lze při navýšení tarifu získat za necelé dva tisíce korun. Standardní cena činí přitom 3 995 Kč. Pokud si ovšem tento smartphone vezme zákazník k novému tarifu, bude zklamán. Skutečná sleva totiž nedosahuje avizovaných čtyř tisíc, v tom případě by totiž operátor musel ke smartphonu zákazníkovi vyplatit ještě pět korun ze své kasy. Zákazník naopak při volbě nového tarifu a výběru Redmi Note 5A zaplatí 6 Kč, sleva tak ve skutečnosti dosahuje „jen“ 3 989 korun.

Lednový bonus O2 cena při aktivaci nového tarifu (bonus 4 000 Kč) cena při navýšení tarifu (bonus 2 000 Kč) standardní cena Xiaomi Redmi Note 5A

+ fitness náramek Xiaomi Mi Band 2 6 Kč 1 995 Kč 3 995 Kč Xiaomi Mi A1 2 195 Kč 4 195 Kč 6 195 Kč Samsung Galaxy J5 (2017) 995 Kč 2 995 Kč 4 995 Kč Samsung Galaxy A3 (2017) 1 495 Kč (při využití cashbacku Samsungu) 3 495 Kč (při využití cashbacku Samsungu) 6 995 Kč Xbox One S 3 495 Kč 5 495 Kč 7 495 Kč

Mnohem zajímavější je ovšem vzhledem k akci Samsungu zvýhodnění modelu A3 (2017). Ten lze u O2 při splnění podmínek a při uplatnění cashbacku získat o až 5,5 tisíce korun levněji. Tedy až o čtyři tisíce levněji než u jakéhokoli jiného obchodníka. Jen 1 494 korun za Samsung Galaxy A3 (2017) je opravdu lákavých, jenže podmínkou je právě aktivace nového tarifu. Na tuto cenu tak dosáhnou opravdu jen ti jedinci, kteří stojí před rozhodnutím pořízení nového tarifu u O2.

Akce O2 se vztahuje také na Mi A1, tedy první model čínského Xiaomi, který oproti zvyklostem namísto vlastního uživatelského rozhraní MIUI používá čistý Android. Telefon kromě výbavy zaujme i příjemnou cenou - ta může být při splnění podmínek kladených operátorem ještě o poznání přívětivější.

iPhone 7 za méně než 15 tisíc. Na výši procentní slevy nehleďte

Smartphony za zajímavé ceny lze v rámci povánočních výprodejů objevit i u některých obchodníků. Ovšem stejně jako v souvislosti s loňským Černým pátkem si neodpustíme upozornění, že ne vždy jsou slevy tak výhodné, jak je sami prodejci prezentují. Často totiž k výpočtu lákavé procentní slevy používají již dávno neplatné maloobchodní ceny - vesměs se uchylují k „opíjení“ zákazníků původními cenami, za něž se daný produkt prodával při jeho uvedení na český trh.

To je příklad třeba iPhonu 7 (32 GB) u Electroworldu, který jej vyprodává za bezesporu lákavých 14 832 korun. Neschází informace o slevě ve výši

30 % z původní ceny, kterou ovšem obchodník vypočítává z té již dávno neplatné - tedy z částky 21 189 Kč. Aktuální maloobchodní cena 32GB provedení „sedmičky“ je totiž 16 490 korun. Reálná sleva tak činí lehce přes 10 %. Ovšem i oněch ve skutečnosti ušetřených zhruba 1 600 korun oproti běžné ceně je příjemných.

iPhone 7 (32 GB) lze objevit i povánočních výprodejích například u Alzy či CZC, a to vždy s avizovanou slevou ve výši 22 %. Ve skutečnosti se ovšem žádná sleva nekoná, ona prodejní cena 16 490 Kč je, jak již bylo výše uvedeno, totiž aktuální maloobchodní cenou této verze iPhonu.

LTE Honor 6A Model nižší střední třídy značky Honor pro rok 2017 displej: 5 " rozlišení: 720 x 1 280 px LTE: Ano fotoaparát: 13 Mpx paměť: 16 GB přejít na detail porovnat

LTE Honor 6X Model vyšší střední třídy značky Honor s duálním fotoaparátem pro rok 2017 displej: 5,5 " rozlišení: 1 050 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 12 Mpx paměť: 32 GB přejít na detail porovnat

LTE Honor 9 64 GB Model vyšší střední třídy výrobce Honor (Huawei) se dvěma fotoaparáty, určený pro druhou polovinu roku 2017 displej: 5,15 " rozlišení: 1 080 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 20 Mpx paměť: 64 GB přejít na detail porovnat

LTE Samsung Galaxy A3 2017 Telefon střední třídy s kompaktním 4,7palcovým displejem, nástupce modelu Galaxy A3 2016. displej: 4,7 " rozlišení: 720 x 1 280 px LTE: Ano fotoaparát: 13 Mpx paměť: 16 GB přejít na detail porovnat

LTE Samsung Galaxy A5 2017 Telefon vyšší střední třídy, nástupce modelu Galaxy A5 2016. displej: 5,2 " rozlišení: 1 080 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 16 Mpx paměť: 32 GB přejít na detail porovnat

novinka

LTE Xiaomi Redmi Note 5A Nižší střední třída od výrobce Xiaomi s velkým displejem pro konec roku 2017/začátek 2018 displej: 5,5 " rozlišení: 720 x 1 280 px LTE: Ano fotoaparát: 13 Mpx paměť: 16 GB přejít na detail porovnat