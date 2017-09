Test Honor 9: špičkový výkon a duální foťák za dumpingovou cenu

Značka Honor, která spadá pod čínský Huawei, je na „zabijáky top smartphonů“ už několik let jedním z největších specialistů. Působí tím trochu zmatek i ve vlastní stáji, protože její modely jdou po krku dražším a trochu prémiověji se tvářícím modelům Huawei. Je to případ i modelu Honor 9, který má společný technický základ s Huawei P10 – je tu stejný procesor Kirin 960, 4 GB RAM paměti nebo baterie s kapacitou 3 200 mAh.

Plusy a minusy Proč koupit? výborná výbava

povedený design a zpracování

dobrá výdrž baterie

kvalitní fotoaparát

skvělý poměr výkon/cena

Proč nekoupit? jen Full HD displej

mohl by být kompaktnější

chybí odolnost vůči vodě a prachu Kdy? V prodeji Za kolik? 10 990 Kč (jen v září, jinak 12 990 Kč)

Honor přitom oficiálně stojí 12 990 korun, v průběhu září ovšem cena klesla o dva tisíce korun na 10 990. To je částka, která odpovídá té zahraniční, byť v tom má pořád Honor pár háčků. Co je ale důležitější, je to cena výrazně nižší než u Huawei P10 nebo celé řady jiných špičkových smartphonů aktuální sezony. Ty jsou většinou k mání za přibližně dvacet tisíc korun. Honor 9 má tedy spoustu trumfů v rukávu.

Čím se liší od toho Huawei?

Rozdílů ve výbavě Honoru 9 a Huawei P10 je opravdu málo. A ještě méně jsou pro uživatele důležité. Tak třeba displej – ten u Huawei má úhlopříčku 5,1 palce a používá IPS-NEO technologii, Honor dostal trochu jiný panel – má 5,15 palce LTPS technologii. Výsledek je ale v obou případech podobný, displej má kvalitní obraz a jemnost je díky Full HD rozlišení na dané úhlopříčce adekvátní.

Rozdílem je samozřejmě design telefonů. Honor vsadil na provedení s kovovým rámem a skleněnými zády, zatímco Huawei je celokovový. Konkrétní vzhled je otázkou vkusu, provedení se sklem na zadní straně je ale v současnosti asi trochu módnější a modernější, na druhou stranu je asi náchylnější na poškození. U lesklých zad je ale potřeba počítat s tím, že se hodně zapatlávají. I když tady je to oproti soupeřům trochu lepší, protože pod sklem je jakási broušená struktura, která na světle „hází“ zajímavé odlesky a trochu otisky maskuje.

Skleněný Honor je také mírně větší a těžší než P10, rozměry jsou 147,3 x 70,9 x 7,5 mm (v každém směru půl milimetru až dva navíc), hmotnost stoupla o 10 gramů na 155. Pochválit ale musíme celkové zpracování, to je opět špičkové. I přes mírný nárůst rozměrů zůstává Honor 9 vcelku kompaktním smartphonem.

Rozdíl najdeme i u fotoaparátu. U Honoru ušetřili tím, že foťák přišel o optickou stabilizaci obrazu, což je sice trochu škoda, ale šikovným uživatelům to zásadně vadit nemusí. Jistě, hlavně v horším světle bude foťák Huawei jistější, ale Honor na tom nemusí být špatně. Základ zůstává stejný – duální foťák má černobílý čip s rozlišením 20 megapixelů a barevný s dvanácti megapixely. Jen softwarovou stránku neladila Leica, což znamená trochu jiný obrazový výstup.

Drobné změny najdeme i v uživatelském prostředí a ovládání.

V ovládání? Co je jinak?

Huawei v poslední době téměř plošně přišel u svých špičkových modelů na řešení se čtečkou otisků prstů vpředu pod displejem. U typů své značky P10 a P10 Plus dává pak uživateli na výběr, jakým způsobem chce telefon ovládat – zdali gesty na plošce čtečky nebo zda klasičtěji, tedy s lištou virtuálních tlačítek dole na displeji a čtečkou coby home tlačítkem na probouzení a odemykání.

U Honoru 9 je to ale jinak a podle nás lépe. Vedle čtečky otisků prstů jsou totiž i dvě senzorová tlačítka, takže smartphone nepotřebuje onu lištu na displeji a ta tady tak zbytečně nezabírá místo. To je tedy hezký krok kupředu. Kdo chce, může si ale v menu zapnout i ovládání s lištou.

Oproti Huawei P10 se změnily možnosti uspořádání ikon. V samotném uživatelském prostředí, kde si lze vybrat mezi tím s klasickým menu s aplikacemi nebo jen se složkami, ikonami a widgety na home obrazovkách, lze mít totiž na domovské obrazovce mřížku čtyř sloupců a pěti řádek ikon. To trochu plýtvá místem, ale na dané úhlopříčce to ještě není tak dramatické. Důležitější je, že pro většinu uživatelů bude ovládání srozumitelnější než u P10.

Jinak vše z hlediska ovládání funguje výborně. Výkonný procesor a 4 GB RAM znamenají, že Honor 9 je rychlý a plynulý smartphone, který se jen tak nezadýchá. Operačním systémem je samozřejmě Android 7.0 Nougat.

Co ten fotoaparát, jak tedy fotí?

Dobře, ale přece jenom za špičkou trochu zaostává. Duální sestava se činí především za dobrých světelných podmínek, tady jsou rozdíly vůči té nejlepší konkurenci velmi malé, v horším světle je trochu znát deficit v podobě světelnost 2.2 nebo chybějícího stabilizátoru. Ale foťák je určitě velmi dobrý, byť na ty nejlepší nestačí – připlácet si za lepší smartphone jen kvůli foťáku, je podle nás v tomto případě zbytečný luxus.

Funkce má fotoaparát prakticky stejné jako sesterský Huawei, chybí tu jen černobílý Leica režim, byť černobílé fotky samozřejmě fotoaparát pořizovat umí. Je tu dokonce i funkce dvojnásobného hybridního módu, opět to funguje výborně. U P10 tak lze efektivně dvojnásobný zoom používat a chytrá elektronika díky kombinaci obrazových dat ze dvou rozdílně velikých čipů složí kvalitní obrázek, který se úrovní detailů blíží použití klasického optického zoomu.

Porovnání zoomu u fotografií pořízených Honorem 9

P10 a nebo supersmartphony konkurence tedy fotí o něco lépe, ale za danou cenu tu asi není důvod si stěžovat.

Jaká je výdrž baterie?

Honor 9 dostal akumulátor s kapacitou 3 200 mAh, což je na danou výbavu a velikost smartphonu opravdu slušná porce. Celodenní výdrž je tedy samozřejmostí, střídmější uživatelé se mohou dostat i na dva dny na jedno nabití. To není dnes u moderních smartphonů výjimkou, ale Honor 9 má vůči soupeřům trochu větší rezervu a dovede s energií hospodařit o něco lépe. Nabíjení probíhá skrze USB-C konektor, bezdrátové dobíjení zatím Huawei nevede. Je tu alespoň rychlé nabíjení, které umožní nabít baterii na 40 % kapacity za půl hodiny.

Má nějaké nedostatky?

Pro každého samozřejmě může mít Honor 9 nějakou tu nevýhodu. Ale za danou cenu jde o opravdu špičkově vybavený smartphone, který nemá zásadní nedostatky a potíže. Drobné ústupky lze chápat a navíc nekazí dobrý dojem z povedeného a vyváženého celku. Takže ne, Honor 9 podle nás nemá žádné zásadní nedostatky, vztaženo k dané cenové kategorii. Snad jen by už v dané skupině smartphonů mohla být samozřejmostí odolnost vůči vodě a prachu, jenže tu Honor 9 nemá. Nejsou tu ani další detaily, jako always-on displej, špičkový stero zvuk nebo třeba nějaký ten hlasový asistent. Otázkou je, jestli by to uživatelé ocenili.

Mám si ho pořídit?

Za cenu 11 tisíc korun je Honor 9 opět výtečnou koupí, která má jen velmi málo alternativ. Sourozenec Huawei P10 oficiálně stojí 16 tisíc, ale běžně se dá koupit za 14 500 korun. Má velmi podobnou výbavu a odlišný design je opravdu otázkou vkusu. Lépe fotí, ale zase je třeba si zvykat na jeho ovládání.

LG prodává za zhruba 13 tisíc korun svůj model G6 a i to je velmi atraktivní nabídka. G6 je téměř stejně velké, jako Honor, ale má mnohem větší 5,7palcový displej s QHD rozlišením a minimálními rámečky. Navíc je odolné vůči vodě a prachu, jeho duální foťák ale ve výsledku nedává uživateli tolik možností, jako ten u Honoru.

Další „zabiják“, OnePlus 5, je dražší (opět asi 13 tisíc korun) ale má také výkonnější procesor Snapdragon 835 i víc RAM. To opět moc uživatele trápit nemusí, tím spíš, když u OnePlus měli (alespoň z počátku) řadu drobných problémů s kvalitou. Jestli se ale cena Honoru vrátí na hodnotu 13 tisíc korun, tohle může být tvrdý soupeř.

Velmi zajímavou konkurencí může být i Nokia 8, jejíž cena by se mohla vejít někam k hranici 15 tisíc korun a přitom má vlastně úplně špičkovou výbavu včetně Snapdragonu 835 a QHD displeje i několika drobných vychytávek v softwaru. A čistý Android jako návdavek. Jenže otázkou je, kdy se dostane na český trh, možná to bude ještě nějaký čas trvat. Jinak mohou být soupeřem Honoru 9 i starší modely – třeba takový Samsung Galaxy S7 stojí 14 tisíc korun a má skvělý fotoaparát i odolnost vůči prachu a vodě.