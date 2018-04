Honor chystá nejvýhodnější smartphone. Výbava bude špičková

Honor představí nové modely 5. prosince v Londýně. Vedle už uvedeného Honoru 7X (v Londýně bude evropská premiéra), tedy trochu upraveného Huaweie 10 Lite, se očekává zcela nový Honor 9 Pro (pro některé trhy V10).

Honor 9 Pro má ambice pořádně zamíchat trhem. Měl by to být jeden z nejvýhodnějších smartphonů vzhledem k jeho velmi bohaté výbavě a současně výhodné ceně. Podle dostupných informací by měla novinka stát na čínském trhu v přepočtu zhruba 10 000 korun.

Pro evropskou cenu je ale nutné minimálně přičíst DPH. Ovšem i tak by to mohl být šampión v poměru výkonu, výbavy a ceny. Dodejme, že novinka má částečně vycházet z modelu Huawei Mate 10 Pro, který stojí 21 000 korun.

Honor 9 Pro bude mít podle uniklých dat z čínského telekomunikačního úřadu šestipalcový displej s poměrem stran 18:9. Rozlišení není potvrzeno, zmiňovaný Mate 10 Pro má rozlišení stejně velkého displeje 2 160 x 1080 obrazových bodů. Dodavatelem zobrazovacího panelu má být společnost BOE, se kterou jednal i Apple.

Chystaný honor má mít stejnou konfiguraci fotoaparátů jako Mate 10 Pro. Dvojitý fotoaparát (20 megapixelů a 12 megapixelů) ovšem bude postrádat vyladění od ikonické Leicy.

Chybět nebude ani nový procesor Kirin 970 s umělou inteligencí, kterým se pyšní vrcholné modely Huawei. Očekávaná novinka bude mít přímo z továrny nejnovější Android 8 Oreo s vlastní nadstavbou EMUI.

Nadprůměrnou hodnotu bude mít operační paměť, 6 GB zatím mnoho smartphonů nemá. Existovat budou dvě varianty podle velikosti vestavěné uživatelské paměti: 64 GB nebo 128 GB. Telefon by, na rozdíl od top modelů Huaweie, mohl mít hybridní slot na druhou SIM nebo paměťovou kartu.

Co však zatím není jasné, je dostupnost přístroje. Modely Huaweie a Honoru si často přímo konkurují a tak je možné, že se prosincové novinky druhé značky na mnohé trhy nedostanou. Prodej na českém trhu zatím nemáme potvrzený.