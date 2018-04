Špičkový Honor 9 má za drobný příplatek ještě vylepšenou výbavu

Při pohledu do specifikací nejlepšího huaweie a honoru je na první pohled zřejmé, že si telefony vzájemně konkurují a v případě aktuální generace je střet obou značek bezpochyby nejostřejší.

Honor 9 i Huawei P10 jsou totiž nejen výborně zpracované, ale i královsky vybavené smartphony. Zatímco P10 má kovové tělo, Honor se chlubí skleněnými zády s výrazným zaoblením. P10 je mírně kompaktnější, má o něco lepší fotoaparát s certifikací společnosti Leica a navíc i optickou stabilizaci, tím však viditelné rozdíly končí. Zatímco huawei stojí 16 tisíc korun, na srovnatelný honor stačí o tři tisíce méně.

Honor navíc již brzy vyrazí na trh v nejvyšší variantě Premium, která P10 v některých ohledech předčí. Dostane totiž 6GB porci operační paměti a dvojnásobnou velikosti datového úložiště (128 GB). Tím se devítka v tomto ohledu vyrovná aktuálně nejlepšímu smartphonu celé stáje, kterým je Huawei P10 Plus.

Honor 9 Premium byl představen v Itálii, kde bude v prodeji exkluzivně přes tamní operátory. Německý server Winfuture, který o nové variantě telefonu informoval, dodává, že telefon je možné předobjednat také ve Švýcarsku. Zájemci o vylepšenou variantu si ale budou muset počkat, přístroj nebude k dispozici dříve než 28. srpna.

Příplatek za vyšší paměti není nijak výrazný, činí totiž 50 eur (cca 1 300 korun). Evropská cena Honoru 9 je stanovena na 450 eur, což je podle aktuálního kurzu přibližně 11 500 korun, ale v Česku je dražší. Rozdílnými cenami telefonů Huawei na evropských trzích jsme se zabývali v samostatném článku (více zde).

Honor vs. Huawei: skoro stejně dobrý a o hodně levnější

Značka Honor se od začátku profilovala jako levnější alternativa smartphonů Huawei, jejíž je Honor dceřinou společností. Historie Honoru se začala psát v létě 2014 modelem 6, který byl cenově dostupnější verzí Huaweie P7. Jeho nástupci P8 pak několik měsíců od uvedení začal konkurovat podobně vybavený Honor 7. Honor je vždy levnější než srovnatelný huawei, ovšem nejlepší výbavové prvky si logicky výrobce ponechává pro svou vrcholnou řadu P.

Rozdíly jsou však stále marginálnější. Příznivci kompaktních smartphonů tak mají v aktuální generaci největšího čínského výrobce na výběr mezi Honorem 9 a Huaweiem P10, vyznavači velkých úhlopříček pak mohou sáhnout po P10 Plus nebo Honoru 8 Pro (přečtěte si náš test). Honor je mírně větší (5,7 vs. 5,5 palce), jeho fotoaparát postrádá software od společnosti Leica, ovšem paměťová nálož i čipová sada jsou stejné. Honor má navíc o něco větší baterii (4 000 vs. 3 750 mAh) a stojí o citelných šest tisíc korun méně.

Na první pohled podivná taktika, kdy cenově dostupnější honory jednoznačně kanibalizují na úkor dražších huaweiů, společnosti patrně vychází. Huawei je totiž aktuálně třetím největším výrobcem smartphonů, a i když je expanze na důležitý americký trh pomalejší, než vedení plánovalo (více zde), cíl stát se do roku 2021 jedničkou v oboru nemusí být nereálný.

Honor 9 je dosud nejlépe se prodávajícím smartphonem značky

Po 28 dnech od zahájení prodeje novinky bylo udáno už přes milion kusů. Tradičně to tedy není počet prodaný koncovým zákazníkům, což by se dost obtížně mapovalo. Jde o objem, který výrobce v součtu odeslal do distribuční sítě.

S tímto výkonem se na čínské sociální síti Weibo pochlubil šéf Honoru Zhao Ming. Zároveň se omluvil všem zájemcům, na které se ještě nedostalo. Honor 9 tak nejenže stanovil nový rekord, ale poptávka dokonce převažuje nabídku. Ming tak v příspěvku přislíbil, že zapracuji na zrychlení produkce s tím, že navzdory tomu zůstane zajištěna vysoká kvalita výsledných přístrojů.

Sice nevíme, kolik kusů Honoru 8 loni výrobce za stejný časový úsek vyexpedoval, ale víme, že během dvou měsíců se odbyt vyšplhal na 1,5 milionů kusů.

Pokud by tempo odbytu Honoru 9 ani ve druhém měsíci prodeje nepolevilo, za dva měsíce by výrobce dosáhl na více než 2 miliony kusů. Mezigeneračně by se tak Honor 9 prodával o třetinu rychleji, což rozhodně je velmi dobrý výsledek.