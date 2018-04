Huawei si mne oko vidličkou. Honor 9 je až moc dobrý

Svědí vás oko a potřebujete si ho promnout. Logicky to uděláte rukou nebo kapesníkem. Jenže takový Huawei si na to vezme vidličku. Jinak si nelze vysvětlit, že na trh pouští v podstatě identické přístroje, ale za velmi rozdílné ceny.

Sleva v podstatě zadarmo

Nový Honor 9, který byl dnes představen v Berlíně v evropské premiéře (poprvé ho firma ukázala 12. června v Šanghaji), je dvojčetem Huaweie P10. Ten se prodává již od jara, premiéru měl na veletrhu MWC v Barceloně koncem února. Honor se bude prodávat za 12 990 Kč, Huawei stojí 15 990 Kč.

Honor byl původně on-line značka Huaweie, na oko samostatná, ale při pohledu do portfolia jasně kopírující produkci mateřského koncernu. Jenže rozdělení na prémiový Huawei a internetový Honor se dávno rozplynulo. Na většině trhů, kde obě značky působí, koupíte jejich telefony na internetu i v běžné obchodní síti.

A když vedle sebe zákazník uvidí technicky identické přístroje, ale s velmi rozdílnou cenou, tak už zbývá rozdíl jen ve zpracování a designu. Což bohužel pro Huawei není tento případ. Honor 9 je stejně dobře udělaný jako Huawei P10 a konkrétně nám se i více líbí. Což je sice individuální, ale rozhodně neplatí, že P10 je krasavec a Honor 9 ošklivka.

Cenový rozdíl tak nebudou řešit jen zákazníci, kteří jdou za maximálním poměrem výkonu a ceny, ale vlastně většina kupujících. Prakticky to může být Huawei jedno, peníze inkasuje tak jako tak. Navíc inkasuje mezigeneračně víc, oba modely totiž zdražily. Jenže marketingově se mu to může začít pěkně vařit.

Problém vlastně není ani tak v honoru, spíš Huawei P10 by měl být lepší. Což sice je v podobě modelu P10 Plus, jenže tomu zase odpovídá jiná nedávná novinka Honoru - model 8 Pro. Cenový rozdíl je tady ještě větší: 15 990 proti 21 990 korunám. Asi je zbytečné říkat, v čí neprospěch.

Zákazníkovi může být v podstatě strategie Huaweie ukradená. Huaweie i honory jsou povedené smartphony a o novince Honor 9 to platí dvojnásob. Už Huawei P10 jsme chválili s výjimkou vyšší ceny. Což u Honoru 9 padá, cena je zde daleko příznivější a vlastně adekvátnější situaci na trhu.

Co umí?

Honor 9 má Full HD (1 080 x 1 920 pixelů) displej s úhlopříčkou 5,15 palce a jemností 428 bodů na palec. V útrobách tepe procesor vlastní výroby (Huawei) Kirin 960 (4x 2,4 GHz, 4x 1,8 GHz) s grafickým procesorem Mali G71MP8. Vyrábět se budou dvě verze přístroje lišící se kapacitou pamětí. V Česku bude na trhu jen slabší varianta, která má 4 GB operační a 64 GB uživatelské paměti. Verze s 6 GB RAM a 128 GB interní paměti se bude prodávat jen na některých trzích. Vždy je možnost použití paměťové karty až do kapacity 256 GB.

Novinka má pro značku (a celý koncern Huawei) charakteristický dvojitý fotoaparát, v tomto případě ovšem bez loga známé značky Leica, kterou nese Huawei P10. Kombinace je stejná jako u P10, tedy u hlavního fotoaparátu 20 MPix monochromatického a 12 MPix barevného snímače s možností dvojitého zoomu. Přední kamerka má rozlišení 8 MPix. Videa lze natáčet až do rozlišení 4K.

Kompletní výbavu najdete v katalogu mobilů, dodejme, že baterie má kapacitu 3 200 mAh a přístroj podporuje rychlonabíjení. Honor zdůrazňuje zvukovou kvalitu novinky s technologií Huawei Histen. K dispozici bude i nový ekvalizér s třemi předdefinovanými zvukovými křivkami, na kterém výrobce spolupracoval se značkou Monster.

Telefon podporuje dvě SIM (jeden slot je ovšem hybridní), umí všechna potřebná LTE pásma, má NFC a konektor USB-C. Čtečka otisků je pod displejem a operační systém je logicky Android 7.0.

Cenu jsme již prozradili, Honor má navíc nabídku pro prvních 300 kupujících. Ti dostanou zdarma vstupenku na festival Colors of Ostrava v ceně 2 800 korun. Prodej bude zahájen již dnes (27. června).

LTE Honor 9 64 GB Model vyšší střední třídy výrobce Honor (Huawei) se dvěma fotoaparáty, určený pro druhou polovinu roku 2017 displej: 5,15 " rozlišení: 1 080 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 20 Mpx paměť: 64 GB přejít na detail porovnat

Jaký je?

Novinka vypadá velmi dobře. Drží se stylu, který razil už předchozí Honor 8. Předek až tak zajímavý není, tady některé značky s bezrámečkovým designem mají náskok, Honor 9 vypadá klasicky. Zajímavější jsou záda, ta jsou po stranách zaoblená a jsou skleněná s kovově lesklým efektem - jsou ovšem značným lapačem otisků prstů.

Telefon vypadá výborně, zpracování je špičkové a nám se líbí více než poněkud konzervativní a nevýrazný Huawei P10. Otázkou je, jestli použité materiály vydrží to samé co u huaweie, u loňského Honoru 8 se na krytu dařilo poměrně snadno přijít k odřeninám. Novinka v tomto směru vypadá festovněji.

Z ergonomického hlediska nemáme telefonu co vytknout, drží se dobře, velikost není přehnaná. Displej je dobrý a to, že nemá QHD rozlišení, nevadí. Jas i kontrast jsou výborné a displej je dobře čitelný i na slunci. Menší rozlišení displeje by se mělo pozitivně projevit na výdrži baterie, která nemá zrovna extrémní kapacitu. Ale právě výdrž baterie jsme u Huaweie P10 kritizovali, takže je otázkou, jestli s tím výrobce něco udělal. Svižnost systému se také zdá být bezproblémová. Honor 9 jsme zatím při plné zátěži neměli možnost otestovat, ale totožný hardware u P10 funguje bez problémů.

Fotoaparát podrobíme detailnímu testu. Při krátké zkoušce se choval stejně jako u Huaweie P10 - aby ne, když je stejný. Možná ovšem výrobce použil u každého mobilu trochu jiné algoritmy při zpracování snímků, takže určitě postavíme oba modely proti sobě.