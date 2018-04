Nejvýhodnější značka vstoupila mezi absolutní elitu. Test Honor 8 Pro

Už vloni značka Honor velmi příjemně překvapila modelem 8 – ten byl alternativou k modelu P9, dokonce i s dvojitým fotoaparátem, který akorát nenesl značku Leica (srovnání si přečtěte zde). Model 8 Pro na něj teď navazuje, ale není to jeho nástupce – je to spíš určité rozšíření nabídky směrem vzhůru a svým způsobem alternativa k velkým špičkovým modelům Huawei jako jsou P10 Plus nebo Mate 9.

Zároveň je Honor 8 Pro soupeřem pro ostatní špičkové smartphony na trhu – výbavou se opravdu nemá čeho bát: má velký QHD displej, luxusní kovovou konstrukci, duální foťák, výkonný procesor a spoustu RAM paměti a další moderní prvky výbavy. Na papíře se tak Honor 8 Pro může měřit i s takovými přístroji jako Samsung Galaxy S7 nebo S8, LG G6, špičkovými modely Sony a dalšími aktuálními top-smartphony. Rozdíl je jen ve filosofii. Ačkoli má moderní výbavu, pojetím je to konzervativní kousek, který se nesnaží o žádnou minimalizaci rámečků, ohýbání displejů nebo třeba jen netradiční poměr stran – to nechává jiným.

V dané konkurenci tak může na první pohled Honor 8 Pro působit trochu nudně, jenže vše to vynahrazuje cenovka: ta je stanovena na necelých 16 000 korun a získat jej lze i levněji, což z něj dělá jeden z nejvýhodnějších špičkových smartphonů na našem trhu.

Vždyť vypadá jako Honor 8...

Ano, základní tvary Honoru 8 Pro jsou shodné s loňským Honorem 8, ona je velmi podobná i filosofie. Jsou tu ovšem dvě zásadní změny – Honor 8 Pro má celokovové tělo oproti kombinaci skla a kovu u loňského modelu, druhým rozdílem je velikost. Typ Pro totiž dostal displej s úhlopříčkou 5,7 palce, takže také výrazně proti osmičce narostl. Telefony si tak „nelezou do zelí“, každý zaujme trochu jiného zákazníka.

Díky celokovové konstrukci působí Honor 8 Pro velmi bytelně a v praxi se nám to ověřilo. Zpracování je perfektní. Jen pozor – dnes je u špičkových telefonů v módě odolnost vůči vodě, ale Honor 8 Pro ji nemá. Telefon už narostl do rozměrů, které nebudou vyhovovat každému: míry 157 x 77,5 mm nejsou vůbec málo, i hmotnost 184 gramy je docela vysoká. Jen tloušťka 7 mm je příjemně minimalistická a to nemá telefon na těle žádné výstupky. U Honoru, jak jsme již zmínili, se nesnažili o žádnou minimalizaci rámečků, celkové pojetí telefonu je tedy velmi klasické a vlastně z hlediska designu není Honor 8 Pro příliš originální kousek.

Jenže relativně obyčejné a už docela okoukané tvary Honor vynahrazuje lákavými barvami. Tou hlavní, ve které telefon opravdu dovede zaujmout, je modrá. Sytě modré kovové tělo vypadá opravdu dobře a to i díky tomu, že modré je i okolí displeje, takže smartphone působí hezky jednolitě. Druhou volbou je výrazná zlatá varianta, která má ovšem bílé plochy okolo displeje.

Co ten displej, jaký je?

Velký a opravdu povedený. Vysoké rozlišení 2 560 x 1 440 pixelů zajišťuje velmi dobrou jemnost zobrazení 515 pixelů na palec, IPS technologie zase vcelku přirozené barevné podání. Ano, soupeři se zářivými AMOLED panely mohou mít v očích některých zákazníků navrch, ale je to spíš otázka osobních preferencí. Barvy displeje mohou uživatelé v nastavení ladit, nechybí tu mód pro komfortní čtení s odfiltrováním modrého světla a jediné, co může trochu zamrzet, je absence čím dál modernější funkce always-on. Třeba u LG se s ní dovedli dobře poprat i u svého IPS panelu (v principu je funkce méně energeticky náročná a technicky jednodušší u AMOLED panelů).

Tyto detaily ale nemusí být tak podstatné. Pro mnoho uživatelů bude pádným argumentem samotná úhlopříčka 5,7 palce, což je druhá nejvyšší hodnota v celé stájí Huawei, větší displej už má jenom Mate 9, a to o dvě desetiny palce. Ovládání je typické pro modely této značky, i Honor 8 Pro se dočkal Androidu 7.0 s novou verzí grafické nadstavby EMUI, u které si uživatel může vybrat, zda chce telefon používat s menu s aplikacemi nebo všechny ikony uspořádat po domovských obrazovkách.

Systém se podařilo dobře vyladit a díky obrovské porci 6 GB RAM je telefon opravdu skvěle plynulý a nestalo se nám, že bychom řešili zadrhávání nebo třeba pomalé spouštění aplikací. V ovládání velkého telefonu pomáhá čtečka otisků prstů na zádech, která slouží třeba ke stažení notifikační lišty nebo k posuvu ve fotogalerii. Co se výkonu týče, Honor 8 Pro dostal procesor Krin 960, což znamená, že ho pohání současná absolutní špička ve stáji Huawei. Stejný procesor mají i modely Huawei P10 a P10 Plus. Díky tomu je výkon Honoru 8 Pro na úrovni těch nejlepších smartphonů na trhu.

Velký telefon, velká výdrž baterie, že?

Ano, je to tak. Do těla Honoru 8 Pro se vešel akumulátor s kapacitou rovných 4 000 mAh, což přístroji zaručuje opravdu parádní výdrž. Dva dny na jedno nabití nejsou problém a to ani při docela intenzivním používání. Vybít Honor 8 Pro za jeden den vyžaduje vpravdě extrémní zacházení a zátěž. Výdrž je prostě velmi silnou stránkou Honoru 8 Pro a uživatel se nemusí nijak s ohledem na baterii omezovat. Nabíjení probíhá pomocí čím dál běžnějšího USB-C konektoru, ale je na to třeba pamatovat a třeba sebou nosit redukci ke standardním nabíječkám, protože když si tu svoji zapomenete doma, těch s USB-C zatím na cestách moc nepotkáte. Jen jedinou výtku musíme mít – Honor 8 Pro totiž postrádá bezdrátové dobíjení, které si někteří uživatelé oblíbili.

Jak fotí?

Inu, vcelku dobře. Ale právě tady se odstup za bratříčky ze stáje se značkou Huawei projevuje nejvíce. Foťák Honor 8 Pro vychází z loňského duálního fotoaparátu Leica, který měl model P9 a který pak zdědil i Honor 8. Ten ale nemá software vyladěný od Leicy a na kvalitě snímků je to trochu znát. A platí to i pro provedení Pro. Dva dvanáctimegapixelové čipy, z toho jeden černobílý, dovedou vytvářet velmi povedené snímky, ovšem v některých situacích přeci jen na moderněji vybavené soupeře ztrácí. Komu jde především o kvalitu snímků z fotoaparátu, musí se poohlédnout trochu jinde, Honor 8 Pro podle nás zůstává stupínek za elitní skupinou, do které počítáme v současné chvíli Samsung Galaxy S7 a S8, Google Pixel, Huawei Mate 9, P10 a P10 Pro nebo nové HTC U11.

Rozdíly se projevují především u snímků v horším světle a s výraznějšími kontrasty, právě s kontrasty například v různě osvětlených halách si Honor 8 Pro poradí trochu hůře než jeho soupeři z nejvyšší třídy. Ale ztráta to není příliš dramatická, vzhledem k ceně ji asi bude ze zájemců řešit málokdo.

Mám si ho pořídit?

Pokud uvažujete o koupi špičkového smartphonu, Honor 8 Pro by měl být jedním z telefonů ve vašem výběru. Nad soupeři vyniká poměrem výkon/cena, kterým patří na absolutní vrchol produkce. Cenovka 15 990 korun je velmi lákavá a nemusí být konečná. Třeba O2 dává svým zákazníkům na tento telefon slevu 2 000 korun. Honor 8 Pro přitom ve výbavě nepostrádá nic důležitého – chybí mu jen drobnosti, jako odolnost vůči vodě a bezdrátové dobíjení, telefon je docela veliký a těžký a jeho fotoaparát za přímou konkurencí mírně zaostává.

Jenže třeba suverénním výkonem patří k těm nejlepším na trhu. Velikým soupeřem z hlediska poměru výkon/cena je Honoru překvapivě LG G6, které u Vodafonu stojí 16 277 korun. Za těch pár peněz navíc dostane uživatel moderní displej s minimálními rámečky a poměrem stran 2:1, ale také hůře odladěný systém a méně RAM. Za 16 000 korun lze pořídit i kompaktní Huawei P10 – ten má ale malý displej s Full HD rozlišením a je tak spíš určen pro trochu jiné zákazníky. Ale jeho foťák je lepší než u Honoru.

Naopak přímý soupeř v podobě Huawei P10 Plus s velkým 5,5palcovým QHD displejem se moc nevyplatí – cena 22 000 je příliš vysoká na to, aby ospravedlnila v podstatě jen lepší fotoaparát a víc vnitřní paměti. Pak je tu Samsung Galaxy S8, který má úhlopříčku 5,8 palce v mnohem kompaktnějším těle. Celkově je to asi atraktivnější smartphone než Honor, je dotažený do detailů a je určitým odznakem luxusu. A luxusně také fotí. Jenže cenovka opět začíná jen desetikorunu pod hranicí 22 000 a to je hodně – přitom rozhodně i přes voděodolnost není tak bytelný jako Honor a jeho 4 GB RAM se mohou časem projevit jako drobné omezení plynulosti provozu.

Zapomenout nesmíme ani na nové HTC U11 – i to je hodně atraktivní soupeř, který po vzoru Honoru zůstal u klasické konstrukce bez výstřelků. Tady se telefony možná porovnávají nejsnáze. HTC postrádá dvojitý foťák, ale snímky z jeho dvanáctimegapixelového snímače ty z Honoru kvalitou snadno předčí. HTC je odolné vodě, výborně vyladěné, ale má jen 4 GB RAM, podobně jako soupeři od LG nebo Samsungu. Má také menší baterii s kapacitou 3 000 mAh. Ale přidává nové ovládání stiskem rámečku nebo třeba vlastní umělou inteligenci od HTC, která se naučí zvyklosti uživatele a používání telefonu mu usnadní. Detailů, kterými se HTC chlubí, je více, ale otázkou je, jestli má cenu si za ně připlatit a za U11 dát 19 990 korun.

