První dojmy: Honor 8 Pro je dokonalý zabiják nejlepších smartphonů

Čínskému Huawei to v poslední době opravdu jde, chrlí jeden zajímavý smartphone za druhým. Ale v jeho nabídce je tak trochu zmatek a firma někdy dělá nelogické kroky. Jedním takovým se zdá být nový Honor 8 Pro, špičkový smartphone mladé čínské značky určené pro mladé uživatele.

Už při jeho globálním odhalení jsme psali, že výrazně leze do zelí špičkovým modelům Huawei a naše první dojmy po pár dnech používání to jen potvrzují. Honor 8 Pro je perfektní smartphone bez výraznějších nedostatků, přitom jeho česká cenovka má hodnotu 15 990 korun. Minimálně v Česku a na Slovensku je novinka dražší než v zemích západní Evropy. To je sice více, než necelých 15 000, na kolik vychází přepočet z evropské ceny (549 euro), ale stále je to na takto vybavený kousek velmi atraktivní cenovka.

Ne, nechceme tvrdit, že je nízká, ale jiný aktuální topmodel s naprosto špičkovou výbavou, nejnovějším hardwarem a novým Androidem prostě za takové peníze neseženete. Vlastně budete mít problém se ceně Honoru 8 Pro přiblížit.

Velikostí i výbavou je Honor 8 Pro soupeřem třeba pro Huawei P10 Plus, který ovšem stojí téměř 22 tisíc korun. A v podstatě může na souboj vyzvat i nejnovější Samsung Galaxy S8. Ano, nemá zahnutý displej a je oproti němu větší, ale ve výbavě mu toho proti S8 moc nechybí. Honor 8 Pro se s parádním poměrem cena/výkon řadí někam po bok etalonu v této oblasti, OnePlus 3T. Oproti OnePlus je sice dražší, ale má novější a výkonnější hardware, větší baterii, vyšší rozlišení displeje a podobně. V kategorii topmodelů je to prostě bomba.

Výkonný modrásek

Už loňský Honor 8 odstartoval jeden trend: model mladistvé značky v některých ohledech překonával tehdejší topmodel Huawei P9 a přitom byl levnější. Honor 8 Pro v tomto na svého staršího a menšího předchůdce plně navazuje a navazuje na něj i v oblasti designu. Jednoduchý vzhled s výrazně zaoblenými rohy je tu navíc doplněn modrou barvou, kterou rovněž Honor 8 loni přinesl jako novinku. Tato barva se stává v poslední době u smartphonů hodně populární a Honoru 8 Pro to v ní opravdu sluší.

Příjemným překvapením přitom je, že model 8 Pro není jen zvětšeným loňským typem 8. Novinka dostala celokovové tělo místo skleněných zad a to uživateli dodává na pocitu bytelnosti a i trochu luxusu (byť odlesky skla u Honoru 8 mají stále něco do sebe). Zpracování je perfektní, jak je u výrobků Huawei v poslední době zvykem. A i přes svou velikost padne Honor 8 Pro vcelku slušně do ruky, byť je jasné, že to je rozhodně smartphone pro milovníky velkých úhlopříček.

Ve výbavě tu nic nechybí a jedním z hlavních trumfů vůči většině konkurentů je opět pořádná porce RAM. Jestliže Honor 8 příjemně překvapoval 4 GB RAM v době, kdy soupeři i sourozenci nabízeli 3 GB, typ 8 Pro láká rovnou na 6 GB RAM. To ve spojení se špičkovým procesorem Kirin 960 (ten mají i modely Huawei P10 a P10 Plus) znamená opravdu perfektní výkon.

I když jsme měli k dispozici předsériový testovací vzorek s nefinálním softwarem, telefon byl výborně odladěný a fungoval skvěle plynule. Hodnocení absolutního výkonu si necháme až na finální vzorky, ale už předsériový kus vykazoval třeba v populárním benchamarku AnTuTu téměř 150 tisíc bodů, což jej řadí k nejvýkonnějším smartphonům vůbec. A podle nás je tu potenciál ve finále skóre ještě o něco zvednout.

Téměř bez ústupků

Celkově je až překvapivé, že se v Číně rozhodli vybavit Honor 8 Pro opravdu téměř na maximum. Velký 5,7palcový displej tak dostal QHD rozlišení a vypadá opravdu parádně. Je tu již zmíněný výkonný hardware, nechybí NFC a další obvyklé moderní prvky. Samozřejmostí je USB-C konektor a rychlé nabíjení. Čtečka otisků prstů tentokrát zůstala na zadní straně, dopředu ji po vzoru aktuálního Huaweie P10 přesune nejspíš až chystaný Honor 9. Navrch oproti v současnosti nejvybavenějšímu Huawei má Honor 8 Pro i v případě baterie. Její kapacita je totiž 4 000 mAh, což je o 250 mAh více, než má Huawei P10. V praxi asi rozdíl nebude moc postřehnutelný, ale každá trocha energie navíc se může hodit. Naše první dojmy říkají, že Honor 8 Pro bude v tomto ohledu dobrý „držák“, výdrž během prvních dnů testování byla skvělá.

Telefon dostal i aktuální Android 7.0 s uživatelským prostředím EMUI 5.1. I tady si může uživatel vybrat styl domovské obrazovky a zvolit si, jestli se mu líbí klasické uspořádání s menu s aplikacemi, nebo uspořádání všeho na domovských obrazovkách.

Asi jedinou oblastí, kde Honor 8 Pro dělá vůči aktuálním špičkovým sourozencům malý ústupek, je fotoaparát. Zatímco totiž letošní Huaweie (i třeba loňský Mate 9) dostaly druhou generaci fotoaparátu Leica, Honor 8 Pro zůstává u původního duálního uspořádání se dvěma dvanáctimegapixelovými čipy, jako měly Honor 8 i loňský Huawei P9. Ale to je ústupek opravdu minimální. Naše loňské testy ukázaly, že Honor 8 sice fotí trochu jinak než Huawei P9, který má v důsledku v kvalitě snímků trochu navrch, jenže rozdíl není nijak zásadní.

A to bude nadále platit i letos. Naše první testy totiž ukazují, že foťák je opět velmi kvalitní a snad se jej podařilo oproti loňsku i o něco vylepšit, takže loňský hardware v tomto ohledu nebude handicapem. Ano, Honor 8 Pro nebude fotit tak dobře jako Huawei P10 Plus, ale rozdíl to nebude nijak zásadní. Foťák tady opravdu není slabinou.

Extra výhodná koupě

Honor 8 Pro je opravdu výjimečně atraktivní smartphone. Má špičkovou výbavu i zpracování, v modré barvě mu to opravdu sluší a v podstatě nedělá žádné ústupky. Jeho cena příjemně překvapí, a hlavně proto, že je výrazně nižší než u špičkového modelu od Huawei. Honor 8 Pro totiž stojí stejně, jako menší Huawei P10, přitom výbavou mnohdy trumfuje i větší a mnohem dražší P10 Plus. Ano, Huawei je dnes již v podstatě prémiová značka a marketingově cílí na trochu jiné zákazníky, ale ten velký rozdíl v ceně stojí určitě za pozornost.

Navíc ona cenová strategie nemusí být tak nesmyslná, jak se může na první pohled zdát. Huawei je luxusnější značka a jeho model P10 je stále špičkový smartphone. Ve své základní verzi je to navíc vcelku kompaktní kousek, což Honor 8 Pro rozhodně není. Kdo tedy vyžaduje prémiový smartphone menších rozměrů, půjde si pro P10. Jeho větší sourozenec Huawei P10 Plus je vzhledem k ceně 22 tisíc korun na našem trhu stejně spíše jen velmi okrajovým modelem. Půjde si pro něj asi jen málo zákazníků, kteří mají možnost si za podobnou cenu vybrat třeba špičkové samsungy nebo iPhone. A tak je to spíš kousek s puncem výjimečnosti a na to může někoho nalákat. Ostatní racionálněji uvažující zákazníci pak spíše do svého výběru zařadí Honor 8 Pro, u kterého by naopak prodejní čísla nemusela být špatná.

Nakonec si tedy každý z modelů svého zákazníka najde. Honoru 8 Pro ale v tomto ohledu věříme nejvíc.