Huawei si nasadil veš do kožichu. Nový Honor je lepší a levnější než P10

Honor představil svůj vrcholný model 8 Pro zhruba měsíc po představení Huaweie P10 na veletrhu v Barceloně. Huawei P10 příliš nepřekvapil, design je střídmý a konzervativní, výbava se pak příliš neliší od loňského topmodelu P9. To nový Honor jde v mnoha parametrech dál a přináší výbavu, kterou jsme očekávali i u P10.

Navíc bude honor levnější. Česká cena sice zatím nebyla stanovena, ale v západní Evropě ji výrobce nastavil na slušných 549 eur, což je v přepočtu asi 14 500 korun. To je sice na jednu stranu na přístroj od značky Honor hodně, ale na druhou je to méně, než kolik si žádá Huawei za P10, který se právě začal prodávat za 15 990 korun.

Specifikace Honoru 8 Pro spíš odpovídá vylepšené verzi Huaweie P10 Plus, který se však zatím neprodává. Ten má také displej s QHD rozlišením, větší baterii i v jedné z variant větší operační paměť jako honor. Jenže předpokládaná cena Huaweie P10 Plus přesahuje hranici 21 tisíc korun, což je již úplně jiná cenová kategorie.

Honor 8 Pro designem navazuje na loňský model 8, a to včetně verzí v atraktivní zlaté a především tmavě modré barvě. Displej je větší, místo 5,2 palce nebo 5,1 u P10 má zobrazovač s úhlopříčkou 5,7 palce. Podstatné ovšem je, že rozlišení stouplo z Full HD (1 080 x 1 920 pixelů) na QHD (1 440 x 2 560 pixelů). Takový displej má až Huawei P10 Plus, ale s o dvě desetiny palce menší úhlopříčkou.

Porovnání Honor 8 Pro a Huawei P10/P10 Plus Honor 8 Pro Huawei P10 Huawei P10 Plus Úhlopříčka displeje 5,7 palce 5,1 palce 5,5 palce Rozlišení displeje 1 440 x 2 560 pixelů 1 080 x 1 920 pixelů 1 440 x 2 560 pixelů Procesor HiSilicon Kirin 960 HiSilicon Kirin 960 HiSilicon Kirin 960 Operační paměť 6 GB 4 GB 4/6 GB Uživatelská paměť 64 GB 64 GB 64/128 GB Baterie 4 000 mAh 3 200 mAh 3 750 mAh Fotoaparát 12 + 12 Mpix 12 + 20 Mpix 12 + 20 Mpix

Rozměry novinky jsou 157 x 77,5 x 6,97 mm, tloušťkou se tak zařadí mezi velmi tenké přístroje. Na druhou stranu se do telefonu podařilo dostat baterii s kapacitou 4 000 mAh, což je více, než má Huawei P10 (3 200 mAh) nebo Huawei P10 Plus (3 750 mAh). Výrobce slibuje výdrž až dva dny. Hmotnost Honoru 8 Pro je 184 gramů.

Změny jsou i pod „kapotou“. Použit je nový nejvýkonnější procesor z vlastní dílny Huawei, a to HiSilicon Kirin 960. Ten mají i oba nové topmodely Huaweie, Honor 8 pak má loňský Kirin 950. Důležitý je i upgrade v oblasti operační paměti. Novinka jí má 6 GB, Huawei P10 i P10 Plus mají 4 GB, jen vyšší verze P10 Plus má také 6 GB. Uživatelská paměť je 64 GB a lze ji rozšířit pomocí paměťových karet o dalších 128 GB. Slot na paměťovku je hybridní, lze jej použít pro druhou SIM kartu. Telefon přijde na trh s operačním systémem Android 7.

Fotoaparát má dvě čočky, a jak je u Huaweie obvyklé, jedna snímá monochromaticky, druhá barevně. Rozlišení u obou je 12 Mpix, což je lepší specifikace než u Honoru 8, ale slabší než u obou topmodelů Huaweie, které mají kombinaci 12 + 20 Mpix a navíc by měly mít lepší odladění od legendární Leicy. Otázkou je, jak velké rozdíly to budou v praxi. Vyzkoušíme.

Honor 8 Pro je přístroj, který se může pustit do souboje s nejlepšími smartphony na trhu, což se o příbuzném topmodelu Huawei P10 říct nedá. Proti konkurenci je honor výrazně levnější, necelých 15 tisíc korun je s ohledem na výbavu výborná cena. Agresivní cenovka bude ovšem strašit i mateřský Huawei, protože P10 stojí 15 990 korun, a jak již bylo uvedeno, verze Plus s podobnou specifikací a lepším fotoaparátem bude stát přes 21 tisíc.

Ve vybraných evropských zemích si zákazníci nový Honor 8 Pro už mohou předobjednat včetně dárku v podobě paměťové karty, externí baterie, nebo selfie tyčky. V Česku zatím zahájení prodeje oznámeno nebylo, cena oficiálně také ne. Můžeme však předpokládat, že bude odpovídat ceně v západní Evropě.