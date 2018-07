Ani levné, ani drahé. Za sedm tisíc pořídíte povedené smartphony

Střední třída je doslova nabitá lákavými smartphony. V cenovém rozpětí od zhruba pěti do deseti tisíc korun najdeme spoustu výborných telefonů. Zhruba uprostřed této cenové hladiny, tedy na úrovni sedmi tisíc korun, už jsou to velmi dospělé přístroje s lákavou a moderní výbavou. Důkazem jsou modely Nokia 6.1, Motorola Moto G6 Plus a Honor 7X.