Moderní výbava, novější Android, to vše za pár korun. Recenze Honor 7A

Levný Honor 7A je model, u kterého se výrobce nepouští do žádných experimentů a zákazníci ani nemusejí čekat přílišné kompromisy. 7A je z aktuální modelové řady třeba nejlevnějším typem se čtečkou otisků prstů, která se pro odemykání telefonu už stala samozřejmost.

S oficiální cenou 3 799 korun je to aktuálně nejlevnější přístroj, který nabídne alespoň osmičkový Android, velký displej s rozlišením minimálně HD a moderním poměrem stran a další funkce, které by podle nás měly být standardem.

Z prvků, na něž dnes zákazníci slyší, chybí tomuto modelu snad jen duální fotoaparát, ten má až dražší sourozenec 7C se šestipalcovým displejem. Jenže duální foťák v praxi většina uživatelů ráda oželí: u 7C, podobně jako u ostatních levných telefonů, totiž slouží jen k rozmazání pozadí u portrétů, a to není funkce, kterou by každý potřeboval denně. U Honoru 7A přitom ušetří a navíc získají displej s trochu jemnějším zobrazením a celkově telefon, který se lépe vejde do kapsy. Úhlopříčka displeje je tu totiž 5,7 palce.

Jaký je displej?

Podle nás tak akorát, aby byl Honor 7A dobře použitelný smartphone. Úhlopříčka 5,7palce už je vcelku velká, ale poměr stran 18:9 a snaha omezit rámečky zajišťují, že telefon není nijak extrémně přerostlý. Rozměry telefonu jsou 152,4 x 73 x 7,8 mm, přístroj hezky padne do ruky a i hmotnost 150 gramů je vcelku příjemná.

Šetřilo se samozřejmě na rozlišení displeje, to má hodnotu 720 x 1 440 pixelů, takže není extrémně jemný. Ale úhlopříčka 5,7 palce je ještě hodnota, kde nám toto rozlišení přijde přijatelné a obraz vcelku ostrý. To šestipalcové smartphony už takový pocit nenabídnou, právě někde u úhlopříčky Honoru 7A se použitelnost podle nás láme.

IPS panel má také solidní čitelnost na přímém slunci a uživatel si může v nastavení aktivovat funkci pro komfortní čtení, která odfiltruje modré světlo a je pohodlnější pro čtení večer. Moc smartphonů v této cenové relaci něco takového zatím neumí.

Jaká je výbava?

I ta je vlastně docela solidní, opravdu nám tu v zásadě nic nechybí. Honor 7A je poháněn obyčejnějším, ale na dané rozlišení a zaměření dostatečným procesorem Qualcomm Snapdragon 430, asistují mu solidní 3 GB RAM paměti. Vnitřní paměť má solidní kapacitu 32 GB, i to je vcelku dostačující hodnota.

Navíc je tu slot pro paměťové karty – a pozor, ten tentokrát není hybridní, pro SIM jsou tu dva samostatné sloty, takže si uživatel nemusí vybírat, jestli chce v telefonu víc paměti, nebo druhého operátora. Za to si levný telefon zaslouží velkou pochvalu. Pozor, na trhu by se mohla objevit i levnější verze se 2 GB RAM a 16 GB vnitřní paměti, ale tady už se podle nás šetřit nevyplatí, rozdíl bude maximálně pár stovek, a to uživatel stejně investuje do paměťové karty, kterou pak bude jistě potřebovat.

Má nějaké zajímavé funkce?

Nám se líbí, že má telefon pohotovou čtečku otisků prstů na zádech a k tomu podporuje odemykání obličejem. Ano, to tu nebude možná tak bezpečné jako u dražších smartphonů, ale funguje spolehlivě a vcelku svižně, ostatně jako celý přístroj. Sestava Androidu 8.0 a docela vyspělého hardwaru znamená, že telefon působí svižně a plynule. Ne, že by tu obzvlášť v náročnějších aplikacích nedocházelo k zadrhávání, ale chování telefonu je na danou cenovou kategorii příkladné.

Líbí se vám design?

K designu vlastně není moc co říkat: je vcelku elegantní a spíše konzervativní, my jsme testovali elegantnější provedení v čím dál oblíbenější modré barvě. V něm Honor 7A jasně hlásí příslušnost ke značce, která modrou barvu tak zpopularizovala. Vzhledově se snaží Honor 7A imitovat kov – má zvlášť rám a zvlášť záda, obojí z trochu jiného materiálu. Tělo telefonu je plastové, ale působí kvalitně a v rámci možností bytelně.

Jak fotí?

I fotoaparát Honoru 7A víceméně odpovídá ceně, za kterou se telefon prodává. A neznamená to, že by byl vyloženě špatný, foťáky v levných telefonech udělaly v posledních letech veliký pokrok a i tady je kvalita překvapivě solidní. Fotoaparát má rozlišení 13 megapixelů a čip se schovává za optikou se světelností f/2,2, což je limitující faktor pro kvalitu snímků v horším světle. Šum nastupuje poměrně rychle a je asi největším negativem, ale to se dalo vcelku očekávat.

U našeho kusu také nefungovala funkce HDR, která se musí spouštět ručně a je třeba počítat s tím, že pak zpracování snímku nějakou chvíli trvá. Fotky ale byly stejné jako bez HDR. Bez zmíněného režimu je pak foťák příjemně pohotový. V dobrém světle příjemně překvapí úrovní detailů. Především při snímání zblízka se ovšem občas objeví potíže s ostrostí.

Náročnější fotografové se musejí obejít bez manuálního režimu fotografování, ačkoli je prostředí foťáku stejné jako u dražších modelů Honor a Huawei.

Za pozornost stojí i čelní foťák: ten má rozlišení 8 megapixelů a jeho optika se chlubí světelností f/2,0. Navíc i čelní fotoaparát má svůj vlastní diodový blesk.

Co výdrž baterie?

Honor 7A dostal baterii s kapacitou 3 000 mAh, což je slušná hodnota. Telefon se dobíjí klasickým microUSB konektorem (mimochodem, konektor pro sluchátka také nechybí). Výdrž je vcelku klasická, vzhledem k nižšímu rozlišení displeje není tento takovým žroutem energie, ale déle než dva dny na jedno nabití příliš realistické nejsou. Ale to je zcela v normě.

Mám si ho pořídit?

Honor 7A je povedený cenově dostupný smartphone. Má v podstatě veškerou moderní výbavu, která dovede být pro uživatele nějak užitečná, a to se nám na něm líbí. Proto je to jeden z dostupných modelů, který můžeme uživatelům s klidem doporučit.

Konkurence je v tomto případě relativně skoupá, alespoň když máte požadavky na výbavu zmíněnou v úvodu. Honor 7A je vlastně dvojčetem Huawei Y6 Prime (2018), který má ale o trochu slabší procesor Snapdragon 425, ale jinak hodně podobnou výbavu. Stojí ovšem 3 999 korun. Podobnou výbavu jako tyto modely nabídne i Motorola E5, která se chlubí větší baterií. Cena je 3 799 korun. Pak jsou tu třeba modely Xiaomi, jeho typ 6 má ovšem menší displej s úhlopříčkou 5,45 palce a stojí 3 999 korun. Aktuální Android by měla třeba brzy nabídnout loňská Nokia 6 se stejným procesorem jako má Honor. Telefon stojí 4 100 korun a má 5,5palcový displej s klasickým poměrem stran 16:9.