Je to on, není to on. Nový levný smartphone klame názvem i cenou

O tom, že značka Honor uvede na trh cenově výhodný smartphone s kovovým tělem, jsme vás informovali již počátkem června. Firma nás trochu napínala, protože tvrdila, že v Číně tou dobou již nějakou chvíli prodávaný Honor 5C to nebude. Jenže tohle byla pouze marketingová blamáž, novinka ve skutečnosti Honorem 5C je, jen se tak nejmenuje.

V Česku se tento model bude prodávat pod názvem Honor 7 Lite. Oficiální zdůvodnění je, že pro Evropu jinak určená verze Honoru 5C nebude mít čtečku otisků prstů a tak se místní zastoupení rozhodlo telefon odlišit jiným názvem. Za zásadní důvod pro změnu jména to nepovažujeme, ale prosím. Na druhou stranu jiné jméno znamená, že budou mít zákazníci znesnadněné cenové porovnání.

Novinka 7 Lite se totiž začne prodávat za cenu 5 990 korun, v Číně je Honor 5C podstatně levnější. Verze s podporou LTE startuje na 999 juanech, což je v přepočtu asi 3 650 korun. Prodává se i verze za 1 099 juanů se sluchátky a možná nějakými dalšími drobnostmi v balení navíc, je otázkou, jaké bude samozřejmě konkrétní obsazení krabičky u nás na trhu. I dražší verze vychází asi na 4 000 korun, tedy pořád podstatně méně, než na kolik je nastavena Česká cenovka. I nejdražší čínská varianta 5C by tak po připočtení české DPH měla vyjít na necelých 5 000 korun. Přitom před více než půl rokem jsme si při návštěvě značkového obchodu Huawei v čínské Šanghaji ověřili, že ceny jednotlivých modelů přímo na tamních pultech se od těch českých zásadně neliší (více o cenách smartphonů v Šanghaji). To teď Honor 7 Lite, tedy Honor 5C s novým jménem, porušuje.

Důvod pro to může být překvapivě jednoduchý. Honor levněji novinku prodávat nechce, protože by pak byla až příliš výhodná v porovnání se sesterským Huaweiem P9 Lite. Ten v Česku vyjde na 7 499 korun. Honor se stejnou výbavou (2 GB RAM, 16 GB paměti, slot na karty, 13mxp hlavní a 8mpx čelní foťák, procesor Kirin 650 a 5,2palcový Full HD displej) tak vyjde o 1 509 korun levněji a to je v tomto ohledu určitě výhodná nabídka. Model od Honoru má navíc trochu svébytnější celokovové tělo, což by mohlo některým zákazníkům imponovat.

Ale jen pro pořádek. V Číně se Huawei P9 lite prodává coby Huawei G9 a stojí 1 699 juanů, v přepočtu tedy asi 6 200 korun. Cenový rozdíl mezi G9 a Honorem 5C je tedy výrazně větší než rozdíl u odpovídajících modelů na českém trhu. To je pro českého zákazníka samozřejmě velká škoda.

A pro Honor samotný vlastně také, firma totiž s novým modelem přijde i se srovnávací reklamní kampaní, která odstartovala na webu honor7lite.cz. Tam si mohou zákazníci telefon porovnat s vybranými soupeři, které by měl Honor roznést na kopytech svou cenou a výbavou. Web ale zatím není doladěn a u soupeřů chybí ceny a nepřesnosti se objevují i v samotném porovnání. Zástupci značky slibují, že to bude brzy napraveno.

Na druhou stranu je asi jasné, že výběr přístrojů v kampani je samozřejmě svým způsobem účelový. Pozornosti zákazníků tak lze doporučit například loňský Alcatel Idol 3, který má sice starší Android a postrádá čtečku, ale má větší displej a stojí vlastně stejně jako Honor. Lenovo Vibe S1 je výkonnější, má opět větší displej (a starší Android) a stojí o tisícovku víc než Honor. Loňské Zopo Speed 7 Plus má prakticky totožnou výbavu jako Honor 7 Lite (opět se starším Androidem a bez čtečky), je o tisícovku levnější. Stejné peníze bude stát i nový Vodafone Smart ultra 7, který má hodně podobnou výbavu jako Honor, jen mu chybí čtečka otisků.

Honor sí navíc novinkou bude konkurovat i vlastním modelům, třeba typ 5X má také velmi podobnou výbavu, kovové tělo a větší displej, chlubí se vcelku výkonným procesorem Snapdragon a je jen o tisícovku dražší než novinka. A starší Honor 6 je stále dost atraktivní kompaktní smartphone a stojí o pětistovku víc než 7 Lite. Tím nechceme říci, že není Honor 7 Lite atraktivní smartphone. Jen mohl být ještě atraktivnější, což je škoda.