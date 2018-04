Špičkový Honor 7 startuje s akční cenou. Stojí polovinu co konkurence

Nový špičkový čínský Smartphone Honor 7 se začne v Evropě prodávat už 31. srpna, tedy v pondělí. Čeští zákazníci si budou muset nejspíš ještě pár týdnů počkat, jedním z důvodů je i fakt, že na náš trh se telefon dostane „zastaralou cestou“.

Huawei, tedy vlastník značky Honor, která se profiluje jako značka pro mladé, digitálně žijící lidi, totiž společně s novým modelem Honor 7 spouští svůj vlastní e-shop Vmall.eu. Virtuální nákupní centrum přináší Huawei a jeho značkám velké úspěchy v domácí Číně i v některých dalších asijských zemích a teď přichází do Evropy. Honor 7 se začíná exkluzivně prodávat právě skrze Vmall, teprve později se dostane do běžné distribuční sítě.

I proto si nejspíš čeští zákazníci pár týdnů na novinku počkají, e-shop totiž u nás zatím k dispozici nebude. Startuje v Německu, Itálii, Belgii, Francii, Velké Británii, Španělsku, Nizozemsku, Portugalsku a Švýcarsku.

Vmall je vlastní e-shop Huawei, který si firma provozuje sama, telefony putují k zákazníkům z nasmlouvaných skladů v Evropě skrze smluvní dopravce. O servis a záruku se postarají místní pobočky firmy.

Samotný smartphone Honor 7 láká uživatele na parádní výbavu v kombinaci s příznivou cenou, jak už to u čínských modelů bývá. Výbava na úrovni top-modelů je přitom spojena s cenovkou 349,99 eur, u nás tedy v přepočtu asi 9 500 korun. Česká cena novinky by mohla být hodně podobná, pod deset tisíc by se měla vejít určitě. Uživatelé v zemích, kde startuje e-shop si navíc mohou Honor 7 i další vybrané telefony značek Huawei a Honor zakoupit s akční zaváděcí slevou 50 eur. To už je nabídka, kterou Honor silně zatápí i tak opěvovanému „zabijáku supersmartphonů“, jakým je OnePlus.

Pokud by i u nás startoval Honor 7 s uvedenou slevou, mohla by se cena pohybovat okolo 8 200 korun a to je polovina ceny konkurenčních top modelů HTC, Sony, LG nebo Samsungu.

Nový čínský model má velmi dobrou výbavu. Sice stále spoléhá na Full HD displej a nemá třeba drobnosti jako bezdrátové dobíjení, ale nechybí kompletní podpora LTE či NFC, je tu infraport a třeba dvacetimegapixelový fotoaparát. Lákadlem je čtečka otisků prstů umístěná na zadní straně telefonu pod fotoaparátem, jako to měl loňský Huawei Mate 7.

Ostatně, Mate 7 v mnohém Honor 7 připomíná, jen je menší – displej má úhlopříčku 5,2 palce a telefon působí v ruce docela kompaktně, i když na pohled nepatří mezi anorektiky. Ale rámečky displeje jsou docela malé a Honor 7 není o moc větší než třeba Samsung Galaxy S6 s displejem o desetinu palce menším. Tělo je kovové, design hodně připomíná právě loňský Mate 7, což není výtka – ten byl totiž hodně povedeným kouskem a sedmička od Honoru na elegantní provedení navazuje.

Samotný výkon smartphone po krátkém osahání na londýnském představení telefonu zatím příliš hodnotit nemůžeme, jisté ovšem je, že procesor Kirin 935 s 64bitovou architekturou a osmi jádry je dostatečně výkonný. V benchmarcích asi Snapdragon 810 neporazí, ale to ani není třeba, výkonu bude dost i na náročné hry. Vystavené vzorky byly příjemně svižné, uživatelské prostředí Emotion UI se nezadrhávalo. Celkově působí kovový smartphone velmi sympaticky, za danou cenu půjde o velmi atraktivní nabídku. Definitivní soud ovšem necháme až na plnohodnotný redakční test.

Podobně jako jiné smartphony se Honor snaží u své novinky zaujmout různými praktickými drobnostmi, kterými by se mohl alespoň částečně odlišit od konkurence. Uživatele tak může těšit třeba baterie se solidní kapacitou 3 100 mAh, schopností rychlého nabíjení nebo s funkcí dobíjení jiného telefonu (s patřičným kabelem). Honor také vyzdvihuje chytré programovatelné funkce bočního tlačítka SmartKey, další urychlení ovládání znamenají gesta, která umí zaregistrovat ploška pro čtení otisků prstů na zadní straně telefonu.

Zástupci Honoru se na komorním představení v Londýně také rozplývali nad funkcí Voice Wakeup, která je obdobou různých hlasových asistentů. Uživatel si nastaví hlasový pokyn, kterým se telefon probudí a poslouchá povely. Jak moc komplexní mohou být, zatím úplně nevíme, výrobce předváděl většinou základní funkce. Jednou z nich ovšem bude i možnost takto hlasem zavolat na svůj telefon a vyhledat jej – přístroj se uživateli jednoduše ohlásí, takže hledání bude snazší.

Představitelé firmy, kteří sympaticky nevystupují jako velcí manažeři, ale spíše jako lidé, kteří se hlavně věnují své práci a vyznají se v ní, také v Londýně odhalili nový chytrý náramek značky Honor. Vypadá jako hodinky, ale aplikace do něj nenahrajete, je to malý a lehký náramek ideální třeba na útlé dámské zápěstí. Má minimalistický design a základní fitness funkce, na jedno nabití baterie má vydržet tři dny.

Náramek zatím nemá jméno, Honor jej začne za cenu 79 eur prodávat až v závěru roku. Do té doby mohou fanoušci značky jméno navrhovat, pokud firma vybere právě váš návrh, odměnou bude přísun Honor produktů na roky dopředu a také velký výlet do Číny.