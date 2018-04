Užitečný a levný smartphone se skvělým dvojitým foťákem. Test Honoru 6x

Čínský Honor spadající pod známější Huawei představil model 6x letos v lednu na lasvegaském veletrhu CES. Tamtéž se loni bez větších fanfár objevil jeho předchůdce 5x. Oproti tomu si aktuální model pozornost již získal. Jednak díky tomu, že si během roku stihla značka Honor získat slušnou reputaci, a také proto, že novinka disponuje něčím, co bude letos v módě - dvojitým fotoaparátem. A to jako jeden z prvních cenově dostupných smartphonů.

Honor 6x nahrazuje loňský model 5x, staví přitom na jeho filosofii a přidává k tomu právě některé nové funkce. V celkovém pohledu jde o velmi vyvážený smartphone, který neocení snad jen uživatelé, kteří nemají rádi velké úhlopříčky displeje. Jinak ovšem novinka s kovovým tělem láká na elegantní design i dobrou výbavu a hlavně na to, že v praxi dobře funguje.

Těch levných honorů je nějak hodně, kam mezi ně 6x patří?

Ano, Honor má svou nabídku postavenou v podstatě výhradně na cenově dostupných modelech. Snad jedinou výjimkou je Honor 8, který momentálně stojí asi 10 tisíc korun a hraje roli vlajkové lodi značky. Dovede potrápit i ty nejlepší smartphony na trhu.

Pak je tu o rok starší Honor 7, který se stále prodává a rozhodně nepatří do starého železa. Ten vyjde na devět tisíc korun a teď zaujme spíš jen díky kompaktní úhlopříčce displeje. Jinak se s ním může Honor 6x totiž výbavou směle měřit. Výhodou modelu 6x je i cena, ta je totiž stanovena na zhruba sedm tisíc korun. Tedy na stejnou částku, za kterou se teď doprodává loňský typ. Zda 5x zůstane v nabídce a zlevní, nebo zmizí beze stopy, je otázkou.

Ale oba modely by vedle sebe mohly bez problémů existovat. Pod touto dvojicí, která je jakýmsi středem nabídky, najdeme ještě více než dva roky starý model Honor 6 s pětipalcovým displejem a hlavně starším Androidem, ale jinak může díky ceně šest tisíc korun stále zaujmout. Základem, ale stále velmi výborným, je Honor 7 lite, což je levnější varianta Huawei P9 lite. Je to stále velmi dobře vybavený smartphone s kompaktním tělem (úhlopříčka displeje 5,2 palce).

Honor 6x tak patří zhruba doprostřed nabídky výrobce a neměl by kanibalizovat na dalších modelech. Je určen těm, kdo chtějí větší úhlopříčku (tak velkou nedisponuje ani aktuální topmodel Honoru) a kdo touží po dvojitém fotoaparátu za dostupnější cenu, než to předvádí Honor 8.

Jaké je zpracování? Proslýchá se, že toho moc nevydrží

V nedávném testu youtubera Zachary Nelsona Honor 6x doslova propadl (více čtěte zde), ale to neznamená, že jde o smartphone, který v praxi nic nevydrží. Zaprvé v takových testech telefon dostává zabrat tak, jak by se k němu neměl nikdy nikdo chovat. A za druhé, většině potíží, které Zachary odhalil, lze předejít.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborný fotoaparát

dobrá výbava

příznivá cena

výborná výdrž baterie

Proč nekoupit? méně odolná konstrukce

vyšší hmotnost

stále jen Android 6 (update bude později) Kdy? V prodeji Za kolik? 6 990 Kč

V testu se řešila především malá odolnost krycího skla, které lze snadno poškrábat. Řešením je fólie na displej, náš testovací kus ji měl v balení, nicméně nevíme, zda je i v tom prodejním. Doporučujeme si její dostupnost ověřit a případně rovnou s telefonem koupit patřičnou ochranu displeje, pak bude životnost bezproblémová.

Druhým extrémem, ve které Honor 6x propadl, byl ohýbací test. Ten ukázal, že kovové tělo tu je hlavně na okrasu a neslouží jako pevnostní prvek, takže je potřeba na to pamatovat. Jednoduchá poučka říká, že tento telefon nepatří do zadní kapsy u kalhot - hrozí snadné přisednutí, čímž by mohlo dojít k jeho (nevratnému) poškození.

Co se běžného zpracování týče, nemáme výhrady, slícování je velmi dobré a telefon nikde nevrže. Honor 6x rozhodně působí jako dražší kousek, než kolik ve skutečnosti stojí.

Jak se vám líbí jeho design?

Design je velmi subjektivní záležitost, ale až na výjimky hraje Honor většinou na konzervativní notu. Tu opouští jen v rámci některých barevných kombinací a třeba tu námi testovanou zlatou s bílým okrajem displeje lze za takovou považovat. Telefon je trochu výraznější, ale velkou pozornost budit nebude.

Nám se více líbí šedé varianty (tmavě šedá Grey a stříbrná Silver). Působí decentněji a mají černé orámování displeje, které lépe skryje rámečky. U Honoru 6x sice nejsou nijak přehnaně velké, ale bílé provedení na ně zbytečně upozorňuje. Vzhled pak také ozvláštňuje dvojitý fotoaparát, který trochu vystupuje nad povrch zad telefonu.

Není přerostlý?

Tuto otázku si můžeme pokládat u každého telefonu s 5,5" displejem. Podle nás odvádí v tomto ohledu výborný výkon, obzvlášť s ohledem na danou cenovou kategorii. Rámečky opravdu nejsou přehnané a Honor 6x je velikostně hodně podobný třeba Samsungu Galaxy S7 edge, jen je o trochu širší. Konkrétní rozměry jsou 150,9 x 76,2 x 8,2 mm, což není špatné.

Na druhou stranu se rozměry oproti předchůdci nijak zásadně nezměnily (na výšku má méně o 0,4 mm, na šířku pak o desetinu milimetru). Telefon je příjemně zaoblený, takže dobře sedne do ruky. Kovové tělo je ovšem docela hladké, takže pozor, aby vám 6x z ruky nevyklouzl. Hmotnost 162 gramů je trochu vyšší, ale není to nic strašného.

Jakou má vlastně výbavu?

Je to klasická střední třída, které v podstatě nic zásadního nechybí. IPS displej s úhlopříčkou 5,5 palce má klasické Full HD rozlišení (1 080 x 1 920 pixelů), potěší solidní hardware v podobě procesoru Kirin 655 a hlavně dobré porce pamětí - 3 GB operační a 32 GB uživatelské. Díky tomu je 6x velmi svižným smartphonem, který se jen tak nezadýchá. Navíc systém umí Huawei dobře odladit, takže funguje opravdu svižně za všech podmínek.

Nechybí hybridní slot na SIM, v případě potřeby lze tedy Honor 6x používat jako dvousimkový telefon, v tu chvíli je ovšem potřeba oželet více paměti v podobě přidané microSD karty. Samozřejmostí je u moderního smartphonu čtečka otisků prstů, která je opět umístěna na zádech, přímo pod sestavou fotoaparátu. Ale možná mohla být umístěna trochu níže pod čočkami, takto se může stát, alespoň ze začátku než si na její umístění uživatel zvykne, že si bude zapatlávat foťák. Operačním systémem je tu Android 6.0 s úpravou EMUI. Je velká škoda, že telefon už od začátku nedostal Android 7, ale výrobce aspoň slibuje update.

Jak je na tom výdrž baterie?

Skvěle. Honor 6x dostal oproti předchůdci ještě o něco vylepšený akumulátor, uvnitř těla se tak ukrývá 3 340 mAh energie. To je opravdu slušná hodnota, která v praxi v kombinaci se solidním hardwarem, který však zbytečně nesahá po maximu možného, znamená výtečnou výdrž na jedno nabití. Za jeden den vybije Honor 6x opravdu málokdo, to už chce hodně extrémní používání. Běžně by telefon neměl mít problém vydržet dva dny. Kdo se uskromní, ten na tom může být ještě lépe, Honor 6x v případě potřeby přežije prodloužený víkend bez nabíječky snáze než mnoho jiných telefonů.

A co ten dvojitý fotoaparát?

Na danou cenovou kategorii je opravdu výtečný, Honor 6x bude asi momentálním králem cenově dostupných fotomobilů. Snese porovnání i s mnohem dražšími telefony a ukazuje, k jakému pokroku v oblasti fotoaparátů v poslední době u smartphonů došlo. Ne, snímky nepatří na špičku, ale náhodný tipující by asi nepoznal, že jde o fotky z telefonu za sedm tisíc korun.

Silnou stránkou je zvládání světelných kontrastů a fakt, že šum nastupuje hezky postupně a nemusí být nutně rušivý a „zničit“ snímek. Proto je 6x dobrý i při focení ve špatných světelných podmínkách, kde mu samozřejmě pomáhá ono duální uspořádání foťáku. Snímky také mají přirozené barvy a celkově působí překvapivě dobrým dojmem.

Jestli lze fotoaparátu něco vyčítat, tak je to ostrost. Celkově snímkům na náš vkus trochu ostrosti chybí a občas není jisté ani samotné zaostření, ale to lze eliminovat tím, že pro jistotu pořídíte více snímků téže scény. Ve stoprocentním zvětšení je pak vidět, že ani v oblasti detailů není 6x přeborníkem, ale to už je trochu rýpání. Celkově hodnotíme fotoaparát opravdu velmi kladně. Jen by mohl Huawei trochu upravit své uživatelské prostředí, které vyžaduje trochu zvyku a cviku. Na druhou stranu oceňujeme třeba přítomnost plně manuálního módu fotografování.

Co se duálního foťáku týče, ten tu je právě hlavně proto, aby pomáhal vytvářet lepší snímky. Hlavní snímač je dvanáctimegapixelový, ten druhý má rozlišení „jen“ dva megapixely a je monochromatický. Slouží tedy hlavně ke sběru dat o osvětlení scény a pomáhá také s hloubkou ostrosti. K pořizování snímků s různou hloubkou ostrosti tu samozřejmě nechybí patřičný kreativní režim.

Mám si ho pořídit?

Honor 6x je opravdu výtečný smartphone, který patří na špičku své cenové kategorie. Má zajímavou i praktickou výbavu a v praxi nezklame ani velmi náročné uživatele. K jeho největším přednostem patří kromě fotoaparátu také skvělá výdrž baterie. Bohužel mnoha uživatelům nemusí vyhovovat jeho rozměry, přestože není nijak zásadně přerostlý (iPhone 7 Plus je výrazně větší, byť trochu tenčí). Daná úhlopříčka si ovšem žádá své.

Za cenu okolo sedmi tisíc korun lze pořídit celou řadu smartphonů, ale žádný zatím nebude mít takový dvojitý fotoaparát. Pokud vám o něj nejde a kvalita foťáku pro vás není tak důležitá, obzory se trochu otevírají. Ze soupeřů s 5,5palcovou nebo podobnou úhlopříčkou stojí za zmínku například Asus ZenFone 3 Max s podobně solidní výbavou, ještě větší baterií (4 100 mAh) a v podstatě shodnou cenou 6 990 korun. Čínské Xiaomi, král poměru výkon/cena, nabídne model Redmi Note 3 Pro LTE – ovšem pozor, je třeba hledat tuto globální verzi s podporou našich LTE frekvencí. Telefon zaujme jednoduchým, ale luxusně působícím kovovým designem a cenovkou od 5 299 korun za 16GB verzi, provedení s 32 GB uživatelské paměti vyjde na 6 199 korun. I tady zaujme baterie s kapacitou 4 000 mAh.

Čínské Lenovo vysílá do boje nový model Moto M, který opět vsadil na kovový design. Zajímavou alternativou je jeho hardware v podobě procesoru MediaTek Helio P10. I tady stále najdeme „jen“ Android 6 a baterie s kapacitou 3 050 mAh je mírně slabší než u honoru. Chybí ovšem trumf v podobě dvojitého foťáku, cena je opět 6 999 korun. Na tuto částku vyjde i Lenovo K6 Note s téměř shodnou výbavou, ale větší baterií (4 000 mAh).

Jak je vidět, soupeřů je dost a většina z nich má až podezřele shodnou cenovku. Honor 6x nad nimi vyčnívá svým fotoaparátem a byť někteří soupeři nabízí silnější baterii, tak i výdrž honoru je v praxi skvělá.