Superfotomobil ambiciózního Honoru má dvojici foťáků

Když Huawei představil svou levnou, moderní a na internetový prodej zaměřenou značku Honor i v Evropě, svitla nám naděje – špičkově vybavené čínské smartphony za opravdu lákavé ceny se konečně do Evropy dostanou oficiální cestou. A v současnosti dostupné modely Honor 6 a 3C to potvrzují. Už nějakou dobu se přitom šuškalo o tom, že se chce Honor vydat i do nejvyšších pater a konkurovat těm úplně nejlepším smartphonům.

Tohoto úkolu se teď zhostil model Honor 6 Plus. Výkonný smartphone s 5,5 palcovým displejem a špičkovou výbavou se však snaží kromě perfektní výbavy a lákavé ceny zaujmout i jinak – nezvyklým fotoaparátem. Na první pohled to vypadá, že se u Honoru inspirovali v HTC a použili duální fotoaparát jako tchajwanská značka u svého typu One M8. Jenže na rozdíl od HTC nemá Honor 6 Plus jeden větší a jeden menší čip, nýbrž dva stejné. To přináší nové možnosti práce s pořizovaným záznamem.

Velkou smůlou ovšem je, že Honor 6 Plus bohužel nenaplní očekávání evropských zákazníků, kteří se těšili na supersmartphone za lákavou cenu. V Evropě se totiž nabízet nebude, tady značka zatím sází na levnější modely. Namísto hodně propracovaného Honor 6 Plus se bude v Evropě prodávat jiná novinka – typ 4X s 5,5 palcovým HD displejem, čtyřjádrem Qualcomm Snapdragon 410, 2 GB RAM, třináctimegapixelovým fotoaparátem (a pětimegapixelovým čelním), podporou LTE a další solidní výbavou.

Honor 4X

Tento cenový hit se bude na domácím čínském trhu prodávat za 1 299 juanů, v přepočtu tedy asi 4 800 korun. Vzhledem k tomu, že u levnějších modelů bývají i evropské ceny docela odpovídající, můžeme v tomto případě očekávat cenovku okolo 5 000 korun.

Jenže kdo si brousí zuby na top model značky a jeden z nejvybavenějších smartphonů vůbec za cenu vyšší střední třídy, má smůlu. Špičkový Honor 6 Plus bude ve své vybavenější verzi (k dispozici bude i obyčejnější levnější provedení s trochu chudší výbavou) bude stát ani ne dvojnásobek ceny levného modelu. Konkrétně má stát 2 499 juanů, tedy asi 9 300 korun. V Evropě už jsou ceny lepších modelů Honor vyšší, ale i tak by se nejspíš tato novinka vešla pod 12 a možná i pod 11 000 korun.

Jenže smůla. Honor 6 Plus, kterým se mimochodem Honor hodně vymezuje vůči iPhonu 6 Plus, se prostě v našich končinách oficiálně nabízet nebude. Je to škoda. Už třeba jen kvůli lákavému fotoaparátu. Dvojice osmimegapixelových čipů a pokročilý software znamenají, že si například foťák nadstandardně dobře poradí s nevhodnými světelnými podmínkami, HDR v reálném čase tu také dostává nový rozměr. Foťák by měl vykazovat výrazně méně šumu než konkurence, lépe zvládat kontrasty a celkově uživateli focení usnadňovat.

Honor 6 Plus

Po vzoru poslední módy umí Honor 6 Plus v pořízených snímcích také přeostřovat – to umí spousta mobilů, hardwarově to ovšem doposud řešilo jen HTC s již zmíněným typem One M8. U něj ovšem slouží druhý foťák opravdu jen ke sbírání informací o hloubce ostrosti obrazu, u Honor 6 Plus je způsob přeostřování trochu jiný. Software totiž počítá s tím, že každý z dvojice foťáků pořizuje snímek z trochu jiného pohledu a triangulací je schopen vypočítat reálnou hloubku kteréhokoli bodu v obrazu.

Telefon by díky tomu měl mimo jiné umět simulovat hloubku ostrosti snímků, která vznikne u klasických zrcadlovek v závislosti na zvoleném clonovém číslu – Honor 6 Plus umí simulovat hodnoty v rozmezí F 0,95 – 16. Z toho, co jsme mohli na premiéře v Pekingu vidět, má fotoaparát opravdu skvělý potenciál. Nicméně vynášet jakékoli soudy zatím nemůžeme a zdá se, že ani nebudeme mít v budoucnu šanci. Pokud vás napadá, že by fotoaparát mohl umět pořizovat i 3D snímky, zatím tomu nic nenapovídá. Je to možná dáno tím, že při obvyklé poloze fotografování „naležato“ jsou čočky nad sebou namísto vedle sebe.

Honor 6 Plus

Honor 6 Plus ovšem není lákavý jen díky fotoaparátu a celkově solidní výbavě. Telefon má i další zajímavé funkce. Například duální podporu LTE – dvousimková varianta modelu má LTE u obou SIM. Honor 6 Plus je také jedním z prvních smartphonů, které mají takzvanou softwarovou SIM. To znamená, že operátora, poskytovatele služeb, půjde vybírat v podstatě v menu telefonu, není nutné měnit SIM. Hodit se to má především při roamingu. Stejnou funkci má i právě iPhone 6, Honor 6 Plus ale bude prvním smartphonem, který tuto funkci opravdu využije. Huawei má nasmlouvané partnery v zahraničí a uživatelé Honor 6 Plus si budou moci zakoupit data nebo volání mimo domovskou Čínu za výhodné ceny – třeba megabajt dat v přepočtu za méně než korunu.

Dále se Honor 6 Plus chlubí dlouhou výdrží baterie, a to především díky kapacitě 3 600 mAh a úsporným technologiím. Tradičně je také v prezentacích kladen důraz na to, že se telefon zahřívá méně než konkurenti. To je zase důsledek propracované konstrukce, ve které je tentokrát kov vystaven na odiv uživateli – rámeček okolo telefonu je na rozdíl od menšího typu Honor 6 opravdu kovový. Jinak vypadá 6 Plus jako jeho zvětšenina, byť trochu elegantnější a stylovější.