Kovový luxus a pár ústupků za lákavou cenu. Test Honor 5X

Kompromisy se dělat musí, ale někteří čínští výrobci se v nich stali doslova mistry. Patří k nim i značka Honor, která dovede nabídnout telefony na úrovni topmodelů za atraktivní ceny. Její momentálně nejlepší model Honor 7 má výbavu, kterou dovede konkurovat špičkovým modelům zavedených značek a přitom je mnohem levnější. Teď přichází model 5X spadající do střední třídy. Ale i jeho výbava opět vypadá lepší, než by za těch necelých 7 000 korun mnozí očekávali.

Je to samozřejmě tak, že Honor musel udělat pár kompromisů, ty však nejsou nijak zásadně na škodu. Luxusně vypadající a dobře vybavený smartphone za přijatelnou cenu tak splní požadavky i náročnějších uživatelů.

Co je to zač?

Honor 5X je cenově dostupný smartphone podle poslední módy. Má kovové tělo, velký 5,5palcový Full HD displej

(1 080 x 1 920 pixelů) a čtečku otisků prstů. Solidní osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 616 má dostatek výkonu i pro náročnější úkony a baterie s kapacitou 3 000 mAh zajistí dobrou výdrž. Papírově vlastně není ve výbavě téměř žádná mezera, snad jen kromě chybějícího NFC.

Co je na něm nejzajímavějšího?

Kromě vyvážené kombinace prvků asi nejvíce zaujme samotný vzhled. Kovové tělo je nejspíš novou normou pro rok 2016 a Honor tak neponechal nic náhodě. Model 5X sice nemá luxusní unibody konstrukci, ale i tak působí výborným dojmem. Jeho tělo je z většiny kovové, jen ve spodní a horní části je symetrický plastový kus. Díky němu nemusí mít telefon na těle jinak tak obvyklé proužky pro prostup signálu. Tělo je z hliníku, na zádech s hezkými rýhami po broušení, boky jsou klasicky matné. Na první pohled je jasné, že Honor 5X nemíří do třídy luxusních smartphonů. Ale zpracování je opravdu povedené a ve své třídě patří na špičku.

Není moc přerostlý?

Plusy a minusy Proč koupit? povedený kovový design

kvalitní zpracování

praktická čtečka otisků

propracované ovládání

solidní výdrž baterie

příznivá cena

Proč nekoupit? chybí NFC

občas zlobí notifikace

jen průměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 6 999 Kč

To je velmi individuální pro každého uživatele. Smartphony s 5,5palcovou úhlopříčkou displeje už prostě nejsou pro každého. Třeba nám v redakci se taková úhlopříčka líbí čím dál víc, ale i mezi námi jsou tací, pro které je to moc. Co se však týče porovnání s ostatními 5,5palcovými smartphony, Honor 5X nijak přerostle nepůsobí. Ano, LG G4 nebo Huawei Mate S působí v ruce štíhlejším dojmem, a to především díky pečlivějšímu tvarování těla, ale jsou to také mnohem dražší smartphony. Navíc co se rozměrů týče, od námi oblíbeného Mate S se Honor 5X liší jen minimálně. Takže ne, není přerostlý a ani na nás ta nepůsobí.

A jaký je ten displej?

Velký 5,5palcový panel budí velká očekávání, ale upřímně jim dostojí jen částečně. Ne, displej rozhodně není špatný, Full HD rozlišení stačí a IPS technologie zaručuje docela dobrý obraz. Jsme však zhýčkaní, a tak prostě poznáme, že displej u Honoru museli trochu ošidit. IPS panel tu tak má malinko bledší barevné podání než u některých soupeřů a bílá barva utíká ke žluté. V menu sice najdeme nastavení teploty barev, ale zdá se nám, že jen vlastně přidává žlutou nebo modrou barvu do tónu displeje, nic víc. Ale tohle jsou od nás opravdu asi hodně hnidopišské poznámky, displej je v celku docela dobrý. Jen to ale ukazuje, jaká očekávání v nás Honor 5X budí tím, že vlastně míří trochu výše, než kam sahá jeho cenovka. Ale pozitivem je například výborná čitelnost na přímém slunci.

Máte ještě nějaké podobné poznámky?

Vlastně už ani ne. Jasně, ve výbavě chybí NFC, ale to moc uživatelů trápit nebude. O mobilních platbách se u nás stále víc tlachá, než aby došlo k realizaci. Čtečka otisků prstů vestavěná na zádech telefonu je bleskurychlá a je tam, kam zamíří ukazováček, když vylovíte telefon z kapsy. Vnitřní paměť má kapacitu 16 GB, což je taková standardní porce, ale naštěstí tu nechybí slot pro microSD karty.

Trochu nám vadí Android ve verzi Lollipop namísto nového Marshmallow. Honor 5X je telefon roku 2016, nikoli 2015, a nový Android by měl být samozřejmostí. I uživatelské prostředí EMUI nemusí být každému po chuti, ale to je opravdu individuální záležitost. My oceňujeme široké možnosti nastavení, naopak si znovu rýpneme do složitého přemlouvání notifikací. Ne vždy fungují tak, jak si myslíme, že jsme je nastavili. Tohle by měli u Huawei (kde EMUI vyvíjí) dát konečně do pořádku.

Jak funguje ovládání?

Díky slušnému hardwaru funguje tento smartphone velmi dobře, systém je vyladěný a výkonu je dost. Čtečka otisků prstů pomáhá při ovládání telefonu řadou gest, která si lze jednotlivě nastavit v menu. Zdá se to jako maličkost, ale návrat zpět, skok na domovskou obrazovku, stažení lišty nebo vyvolání přehledu spuštěných aplikací zvládnete s prstem na senzoru. V ovládání telefonu s takovou úhlopříčkou displeje to hodně pomáhá. Kdo si zvykne, bude mít z ovládání radost. Mimochodem, takhle širokou sestavu gest neumí ani dražší modely značky Huawei se stejnou čtečkou. Ovládání je parádní disciplína Honoru 5X.

Co výdrž baterie?

Na té si dává Huawei potažmo Honor v poslední době hodně záležet, očekávání jsou tak opět vysoká. Kapacita nevýměnné baterie 3 000 mAh stačí na solidní výkony, za jeden den 5X vybijí jen opravdu velmi nároční uživatelé. Běžně jsme se pohybovali na úrovni dvou dnů na jedno nabití, ale na druhou stranu dostat se na více dní zase není moc snadné. Ano, klidný prodloužený víkend zvládne, ale už jen s velkým odpíráním funkcí, které smartphony nabízí. Samozřejmě je tu i úsporný režim, který pomůže ve chvíli, kdy je energie zoufale málo a zásuvka daleko.

Zatím jste nemluvili o fotoaparátu...

No, nechávali jsme si ho trochu stranou, protože patří k těm málo horším stránkám. Ne že by byl fotoaparát vyloženě špatný, ale opět jsme měli trochu vyšší očekávání. Třináctimegapixelový snímač se světelností f/2.0 slibuje dobré fotky, obzvláště potom, co u Huawei v poslední době na kvalitě hodně zapracovali.

Tady je to však spíše takový průměr. Fotkám chybí lepší detaily, v horším světle je tu dost šumu. Foťák navíc přišel o některé funkce, které známe z ostatních telefonů Huawei. Honory typicky nemají manuální režim fotografování, 5X ale přišel i o užitečný noční režim. Skvělý fotomobil tedy musíte v dané kategorii hledat jinde, ale jinak Honor 5X odvede docela dobrou službu.

Mám si ho pořídit?

Honor 5X je překvapivě propracovaný smartphone s téměř kompletní výbavou a jen několika ústupky. Takže za 7 000 korun je to výborná koupě. Neznamená to ovšem, že by neměl konkurenci. K té může patřit i stájový sourozenec Honor 6 Plus, který je sice o 2 000 korun dražší, ale má zajímavý duální foťák, více paměti i o něco více výkonu. Ale není kovový.

Lenovo může konkurovat s o 1 500 korun dražším modelem Vibe P1 s velmi podobným hardwarem, ale ohromující baterií. I povedený, ale softwarem nacpaný, Asus ZenFone 2 stojí o 2 000 korun více. Nové lákavé Xiaomi Redmi Note 3 s kovovým tělem a výkonným procesorem MediaTek Helio X10 stojí asi o 1 400 korun více a má opět polovičaté LTE.

Celkově je soupeřů spousta. Třeba i loňský Alcatel OneTouch Idol 3, který je trochu zapomenutým modelem této třídy, ale má lákadla jako oboustranné používání a stojí stejně jako honor. Dalším lákavým kouskem je Meizu MX5, opět ovšem bez LTE. Honor 5X má tedy konkurence více než dost, ale těží z toho, že je nejčerstvější a přitom používá spoustu prověřených konceptů a technických řešení. Jako každý smartphone této kategorie má sice nějaké ústupky, ale nejsou nijak zásadní. Nás vlastně zklamal jen fotoaparát.