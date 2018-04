První dojmy: Honor 5X je kovový elegán za málo peněz

Honor 5X představila značka už loni v říjnu, ale zatím nebyla příležitost jak se s tímto modelem seznámit. Teprve oficiální uvedení Honoru na americký trh v rámci veletrhu CES nám umožnilo si přístroj osahat. A upřímně, za cenu okolo 5 000 korun je to hodně zajímavý kousek. Na první pohled láká už svým provedením. Má totiž kovové tělo, což stále není v této cenové kategorii běžné. Provedení sice není tak luxusní jako u modelů Mate značky Huawei a trochu zaostává i za dražším sourozencem Honor 7, ale zadní kryt z broušeného kovu má něco do sebe.

Navíc je na hranách příjemně zaoblený, takže se tento smartphone s úhlopříčkou displeje 5,5 palce docela dobře drží v ruce – přispívá k tomu i fakt, že i rámečky okolo displeje jsou relativně tenké, tedy alespoň na danou cenovou kategorii. Celek na nás působí až nečekaně elegantně, podle nás je Honor 5X hezčí než dražší Honor 7. A výbavou za ním také příliš nezaostane – 5,5palcový panel má Full HD rozlišení

(1 080 x 1 920 pixelů), je tu čtečka otisků prstů i kompletní podpora LTE. Baterie má solidní kapacitu 3 000 mAh. Honor 5X je dvousimkový.

Šetřit se někde muselo, ale vše je v rámci mezí přijatelnosti. Tak třeba procesor Snapdragon 615 a 2 GB RAM nejsou rekordmany, ale pro běžné použití bohatě stačí. A třináctimegapixelový fotoaparát se světelností f/2.0 asi také nebude špatný. Vnitřní paměť má kapacitu 16 GB a nechybí tu slot na paměťové karty. Vystavené kousky fungovaly svižně, což už je u telefonů dané kategorie obvyklé. Jen je škoda, že telefon stále běží na Androidu 5.1.

Celkově na nás Honor 5X působí velmi sympatickým dojmem, je to elegantní kovový smartphone s velkým displejem, solidní výbavou a lákavou cenou. Tedy zatím teoreticky, je otázkou, kdy a zda se tento model dostane na náš trh a za kolik to přesně bude. Honor ale drží cenovou hladinu napříč světovými trhy relativně obdobnou, takže cena 199 dolarů (necelých 5 tisíc korun) v USA by měla být dostatečně vypovídající.