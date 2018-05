Huawei představil kladivo na huaweie. Jmenuje se Honor 10 a je levnější

Huawei se s značkou Honor trefil do černého. Je úspěšná. Aby také ne, když nabízí výbavou adekvátní produkty se smartphony mateřského koncernu, ale s výrazně nižší cenou. Otázkou samozřejmě je, jestli se to firmě vyplácí i v hospodářských výsledcích.

Honor byl původně zamýšlen jako online značka, produkty se měly prodávat jen přes internet. Tak tomu v mateřské Číně zpočátku bylo, ale mnohde ve světě tento systém Huawei ani nenastartoval a i v Číně se modely Honor už prodávají i v běžné prodejní síti. Smartphony Huawei a Honor si přímo konkurují, cenou jasně vítězí Honor.

A tak je tomu i u úplné novinky Honoru 10, který se představil v evropské premiéře dnes v Londýně. Čínská premiéra proběhla před měsícem a telefon jsme vám představili ve fotogalerii už koncem minulého týdne. Až dnes jsme se však dozvěděli cenu. A tou i začneme, je to hodně důležitá položka.

Honor 10 se bude prodávat ve dvou verzích, liší se jen velikostí vnitřního úložiště. Základní má 64 GB, vylepšená a dražší 128 GB. Levnější vyjde na

10 990 korun, za větší paměť se připlácí 1 500 korun. Přemýšlení nad příplatkem doporučujeme dobře zvážit. Rozdíl není zásadní a víc paměti se do telefonu dostat nedá. Huawei se od paměťových karet odstřihl a Honor je na tom stejně.

V porovnání s loňskou devítkou startuje novinka na nižší částce, ale to můžeme přičíst spíš loňskému úletu, kdy se v Česku Honor 9 začal prodávat za výrazně vyšší částku než jinde v Evropě. Honor pak devítku zlevnil a dnes ji pořídíte za 9 000 korun.

Velký cenový rozdíl

Ale podstatnější je srovnání s Huaweiem P20. S tím je totiž nový Honor blízce příbuzný a cenový rozdíl je neuvěřitelných 30 až 35 procent ve prospěch Honoru. Záleží na paměťové verzi, u té srovnatelné s P20 (16 990 Kč) to je 30 procent. A to už je pořádná úspora.

A čím se od sebe Huawei P20 (neplést s P20 Pro, který je výbavou mnohem výš a cenou taky) a nový Honor 10 odlišují? Jen v detailech. Rozměry jsou prakticky stejné, rovněž baterie, procesor, paměť, nový Android 8.1, slot na dvě SIM, umělá inteligence, přední fotoaparát a tak bychom mohli pokračovat.

Spíše se podívejme, čím se telefony liší. Displej jen v detailech, má úhlopříčku 5,84 palce, poměr stran 19:9 a rozlišení 2 280 x 1 080 pixelů. To znamená, že je o fous, konkrétně o 0,04 pixelu, větší. P20 totiž má 5,8 palce, rozlišení 2 244 x 1 080 pixelů a poměr stran 18,7:9. Ale to jsou opravdu jen drobné nuance.

Asi nejpodstatnější papírový rozdíl najdeme u fotoaparátu. Ten sice má podporu umělé inteligence, ale nenese logo Leica. A hlavně má větší rozlišení: 24 + 16 Mpix, Huawei P20 "jen“ 20 + 12 Mpix. Po prvních testech fotí oba telefony obdobně, tedy velmi dobře či spíš výborně. Podrobný test připravíme. Je možné, že software nebude u Honoru v detailech tak dobře vyladěný jako u Leica fotoaparátu.

Ve výbavě dále najdeme konektor USB-C a baterii s kapacitou 3 400 mAh, což je lehký nadstandard. Výhodou je rychlonabíjení. Rozměry telefonu jsou 149,6 x 71,2 x 7,7 mm a hmotnost činí 153 gramů.

Drobné odlišnosti v designu

Trochu odlišný je design. Ani ne tak při čelním pohledu, tam máme před sebou opět iPhone X styl, tedy velký displej s výkrojem nahoře a telefon zde vypadá velmi podobně jako Huawei P20. Opět je pod displejem drobný ultrazvukový senzor otisků prstů. Tlačítko je to v podstatě virtuální, není nijak vyvýšené, což může být problém při snaze ho najít pohmatu.

Vzadu jsou rozdíly větší. Honor má záda na bocích zaoblená a dvojice objektivů je s bleskem seřazená podél kratší horní hrany. U P20 jsou naopak seřazené podél delší boční strany. Honor nemá měňavou barevnou variantu jako P20, jenže právě v této se v Česku tento Huawei neprodává, je určená jen pro dražší model P20 Pro. Ale i Honor si hraje na barevné přechody. Jedna je modrá, druhá stříbrná a podle naklonění telefonu se odstín barvy lehce mění. V první do fialova, v druhé do modra. V prodeji by měly být obě verze. A pak bude v prodeji nudná černá.

Zpracování je výborné, v tom se Honory od výrobků Huawei neliší. V balení zákazník dostane zadní průhledný kryt, naopak v něm nejsou sluchátka. Prodej by měl začít během pár dnů, zřejmě ještě do konce května.