Princip programu je asi nejlépe patrný na příkladu. Parta lidí jede na dovolenou. Při nákupech je to většinou tak, že ten platí to a ten zas ono, na konci dovolené však dochází k účtování. Právě k tomu Holiday Debts slouží. Zapisuje se do něj, kdo kdy a za co zaplatil, a program na konci dovolené určí, kdo má kolik doplatit a komu z těchto peněz má být kolik vráceno. Není zapomenuto na zadávání plateb v různých měnách (pro případ cestování do zahraničí). Výsledné vyúčtování lze provést v libovolné měně. Lze i zadat, že ne všichni se musejí podílet na všech platbách (například ve dvojici si koupíme něco, co se ostatních netýká), a lze i nastavit, že lidé podílející se na jedné platbě se nemusejí podílet stejným dílem.

Holiday Debts je dostupný od verze 0.07, samozřejmě v anglické, ale i francouzské a české verzi.

Začínáme

Po prvním spuštění se automaticky spustí nápověda, kde je celkem srozumitelně popsána funkce programu. Dále naskočí první obrazovka pro definici a výběr databáze.

Dá se říci, že každá databáze představuje určitou akci (dovolenou, víkend, čundr …). Skvělé je tlačítko DB podle…, které umožní vytvořit databázi podle již existující, kdy do nové databáze je zkopírován seznam lidí, definice měn a definice popisů položek. Pokud tedy jedu na podobnou akci se stejnými lidmi, nemusím je na nové akci znovu definovat. V menu Volby / Nastavení je možno definovat základní (implicitní) měnu a způsob, jakým se budou zobrazovat dlužné částky. Pokud tlačítko Dluh je pasivní zůstatek není zaškrtnuto, potom je částka, kterou jsem zaplatil navíc (a která mi tudíž bude vrácena), zobrazena v bilancích se znamínkem minus a částka, kterou naopak dlužím, je zobrazena jako kladné číslo. Pokud volba Dluh je pasivní zůstatek je zaškrtnuta, potom je to přesně naopak.

Přehled plateb

Po výběru databáze se objeví v podstatě hlavní okno programu s přehledem jednotlivých položek (plateb).

V pravé části horní lišty jsou dva rozbalovací seznamy. V prvním lze zvolit měnu, v níž jsou částky uváděny. Druhé tlačítko je filtr, kterým se zobrazí buď celková částka, nebo částky týkající se jednotlivých lidí:

Celkem:

celková suma v platbách, kterých se dotyčný zúčastnil buď jako plátce, nebo jako ten, kdo peníze využil (nebo obojí) Nákl./osoba:

podíl, který na dotyčného v jednotlivých platbách připadá (to, co by zaplatil, kdyby každý platil sám za sebe). Celkový součet je dole v položce Nákl:. Je to v podstatě suma, kterou celá akce dotyčného stála. Platba:

částka, kterou dotyčný fyzicky zaplatil. Bilance: rozdíl částek. Nákl./osoba minus Platba. Čili: pokud je číslo záporné, má dotyčný na uvedenou částku nárok. Pokud je číslo kladné, dluží tuto částku do banku. Toto platí při nezaškrtnutém tlačítku Dluh je pasivní zůstatek v nastavení databáze. Při zaškrtnutém tlačítku se znaménka obrátí. Celková bilance je dole v položce Bilance a je v podstatě nejdůležitějším číslem, výsledek celého programu. Znamená, kolik při závěrečném vyúčtování má dotyčný zaplatit do banku, nebo kolik si naopak může vzít.

Filtr pro výběr lidí je nastaven na Všichni. V přehledu jsou uvedeny jednotlivé celkové zaplacené sumy a dole v položce Nákl: je zobrazena celková suma, kterou dohromady všichni zaplatili.Filtr pro výběr lidí je nastaven na jednotlivého člověka. Pod tímto filtrem je tlačítko, které umožňuje různé pohledy na jeho finance:

Nastavení programu

Při zobrazení přehledu plateb jsou dostupná nastavení z menu Volby:

Lidé…: Slouží jako editor lidí a zároveň jako souhrnná tabulka pro přehled nákladů a bilanci jednotlivých lidí. Jak je to se znaménky plus a minus u Bilance, už jsem vysvětlil, v této tabulce navíc platí, že to, co má daný člověk zaplatit do banku, je zvýrazněno tučným písmem. V definici člověka lze nastavit i implicitní koeficient, jakým se bude daný člověk podílet na platbách (např. dítě, které sní méně než dospělý člověk, může mít koeficient 0,7).

Měny…:

Slouží k zadání měn a jejich kurzů. Nastavení…: Zde se nastaví základní měna (např. Kč). Volba Nepřímá kurzová kotace přepíná, jestli při vkládání kurzů měn (viz předchozí volba) se bude zadávat, kolik jednotek základní měny je za jednu jednotku nově definované měny (např. 10 Kč za Euro :-) ), nebo jestli to bude naopak (např. 0,1 Eura za Kč).

Editace jednotlivé položky

Z přehledu plateb lze vytvořit novou položku (tlačítko Nová) nebo lze editovat již položku vytvořenou. Pozor, pokud je více položek v jednom dni a edituji první, po uložení skočí až na konec tohoto dne. Program si asi vnitřně pamatuje i čas editace a dle tohoto času položky řadí.

Vyplňují se kolonky:

Datum

Popis: popis položky je možné zadat ručně, pro často používané popisy lze použít šipku vpravo, kde je přístupná volba Upravit popisy a již dříve definované popisy.

popis položky je možné zadat ručně, pro často používané popisy lze použít šipku vpravo, kde je přístupná volba Upravit popisy a již dříve definované popisy. Platil: kdo danou položku zaplatil

kdo danou položku zaplatil Transfer: Při zaškrtnutí tohoto tlačítka se platba nepromítne do závěrečného vyúčtování. V nápovědě k programu jsou možnosti využití tohoto přepínače, já osobně si myslím, že je tato volba trochu zbytečná.

Při zaškrtnutí tohoto tlačítka se platba nepromítne do závěrečného vyúčtování. V nápovědě k programu jsou možnosti využití tohoto přepínače, já osobně si myslím, že je tato volba trochu zbytečná. Obnos: zaplacená částka

zaplacená částka Využil: seznam lidí, kteří se na dané platbě budou podílet. Tj. nemusí to být všichni (tato možnost se mi líbí a myslím, že bez ní by byl užitek programu poloviční). Dvojklikem na vybrané jméno lze i nastavit koeficient specifický právě pro tuto jednu položku (dokonalé).

Desktop aplikace

Slouží k výpisu vyúčtování na PC. Na PC je třeba mít nainstalovaný Python, který je dostupný na adrese www.python.org . Vlastní aplikaci tvoří dva soubory: genhtml.py a prc.py. Syntaxe příkazu pro výpis je:

genhtml.py {html | csv} [měna] <databáze.pdb>

html | csv - je třeba vybrat, v jakém formátu se udělá výstup

volitelně lze zvolit měnu, v které bude proveden výstup

databáze.pdb - Po HotSyncu je v adresáři Palm \ Hotsyncname \ Badkup soubor, který představuje konkrétní databázi programu Holiday Debts, a jeho název začíná písmeny OpDt. Dále následuje jméno databáze, jak je definována v Holiday Debts (místo mezer je doplněn znak podtržítko) a přípona pdb.

poznámka: Příkaz genhtml dává standardní výstup na obrazovku. Je dobré si tento výstup přesměrovat do souboru.

Jak by tedy vypadal konkrétní příklad výstupu na PC do souboru?

genhtml.py html Kč OpDtMoje_dovolena_2002.pdb > dov2002.html

Závěr

Holiday Debts je vynikající program, který má velkou užitnou hodnotu, je jednoduchý na ovládání, v paměti Palmu zabírá 38 kB a je zadarmo. Jediná věc, která by se mi líbila navíc, je třídění uživatelů podle abecedy. Ale to je jen drobnost, na kterou nemusí mít každý stejný názor. Je to program, který určitě budu mít ve svém Palmu natrvalo, a těším se již na jeho praktické vyzkoušení začátkem prázdnin. Program je přístupný na stránkách http://www.penguin.cz/~ondrap/ .