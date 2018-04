Hokej ovládne v následujících týdnech mobily

Zítra začne prvními zápasy mistrovství světa v hokeji, o které je mezi celou českou populací velký zájem. Ti, kdo neměli štěstí a nesehnali lístky, nedostali je od firem, které je hromadně skoupily nebo nehodlají platit překupníkům, mohou sledovat zápasy v televizi, číst si v novinách a samozřejmě také využít svého mobilního telefonu.

Služby nabízené mobilními operátory se dají rozdělit na dvě kategorie. Informační služby vám zajistí klid v okamžiku, kdy se nemůžete věnovat sledování zápasu v televizi nebo na internetu. Informace o změně skóre vám mohou přijít textovou nebo multimediální zprávou, u Eurotelu můžete sledovat i videozáznamy gólů v mobilech. Podle Eurotelu má 400 tisíc jeho zákazníků mobil s MMS, 120 tisíc dokáže sledovat video (jde o mobily se Symbianem a Microsoft Windows for Smartphone).

Menší zájem než o informace bude zřejmě o zábavní služby, ale ani ty nelze opomíjet. Všichni operátoři vám umožní stáhnout si vyzvánění, obrázky nebo multimediální zprávy s motivy mistrovství světa a hokeje vůbec. Volné chvíle můžete trávit i s hokejovou hrou.

Sportovní zpravodajství doručované přes SMS si můžete objednat i na stránkách sms.idnes.cz. Multimediální varianta je k dispozici na mms.idnes.cz. Zpravodajství iDnes budou využívat v průběhu mistrovství světa všichni mobilní operátoři.

Eurotel

Eurotel je oficiálním partnerem české hokejové reprezentace a náležitě toho využívá. Kromě podpory oficiálního webu www.ceskyhokej.cz tak připravil speciální nabídku pro svůj portál Live! Na WAPové verzi najdete aktuální výsledky, tabulky, rozpisy, statistiky, zajímavosti a články z již zmiňovaného internetového serveru.

Prostřednictvím textových zpráv si můžete objednat průběžné zpravodajství (každá změna skóre), online zpravodajství (maximálně 40 zpráv za zápas), konečné výsledky (český tým nebo všechny týmy) nebo zajímavosti ze zákulisí (podle Eurotelu to budou jen ověřené zprávy a ne drby). Cena je 1,20 Kč za zprávu (ceny jsou s DPH, v tuto chvíli 22 %).

Pokud máte mobil s podporou multimediálních zpráv, můžete si objednat zprávy s výsledky jednotlivých zápasů, denní souhrny nebo zajímavosti ze zákulisí (totéž co v případě SMS, jen delší a s obrázky). Cena je 17,30 Kč za zprávu.

Lahůdkou pro mobilní fajnšmekry a současně fanoušky hokeje je možnost objednat si video s góly. Video můžete sledovat prostřednictvím javové aplikace, v multimediálních zprávách nebo přes Videoservis (aplikace pro mobily se Symbianem a Microsoft Windows for Smartphone). Přes javovou aplikaci budou dostupné jen góly, v MMS budou i souhrny zápasů a ve Videoservisu budou až několikaminuté záznamy s komentářem.

Na hokejové infolince s číslem 607 00 2004 budou dostupné vzkazy hráčů a budete jim také moci vlastní vzkazy zanechat. Zde si také můžete tipovat, jak dopadne nejbližší zápas (nic nevyhrajete, jde jen o prostý tip). Vzkazy můžete poslat také textovou zprávou na stejné číslo (za poslední dva roky takto obdrželi hráči přes 100 tisíc vzkazů). Doručené vzkazy si můžete přečíst na této stránce.

Každý Čech dokáže sestavit národní hokejový tým mnohem lépe než naši trenéři – aspoň si to každý sám myslí. A ještě lépe si o tom dokáže povídat. Pokud jste za takové povídání ochotní zaplatit, můžete se přihlásit do mobilních chatovacích místnostní věnovaných hokejové tématice. Specialitou je pak chat přímo s hráči našeho národního výběru. Martin Straka nám včera prozradil, že je sice obtížné si udělat při mistrovství trošku volno, ale kluci v týmu počítají s tím, že na fanoušky si čas určitě najdou.

Svůj mobil můžete vybavit novým logem, obrázkem na displej, zvoněním, multimediální zprávou apod. Můžete si také zahrát javovou hru – hokejový zápas. Objednat si ji můžete textovou zprávou na čísle 999888 (jen pro zákazníky Eurotelu), s klíčovým slovem hokejhra. Pokud budete hodně dobří, můžete získat i věcné ceny.

Eurotel bude ve svých značkových prodejnách pořádat autogramiády některých hráčů. Nejbližší termíny jsou tyto:

27.4. - Praha 6, Evropská 690

27.4. - Praha 10, Hostivařské nám.

29.4. - Praha 5, Carrefour

29.4. - Praha 1, Na poříčí

4.5. - Praha 1, Jindřišská 24

4.5.- Praha 1, Národní 32

Oskar

Oskar nabízí fanouškům sms zpravodajství. Zprávy dodává deník Sport nebo MF Dnes. Pokud preferujete multimediální zprávy, potom si můžete přihlásit zpravodajství deníku Sport nebo agentury ČTK. V MMS Studiu také najdete zprávy s hokejovou tématikou. Multimediální i textové zpravodajství nabízí informace o změně skóre i další informace o hokejovém mistrovství.

Statistiky, tabulky, rozpisy a další zprávy najdete na wapových stránkách Oskara, v sekci Sport. Do mobilu si můžete stáhnout loga, melodie, obrázky, nebo můžete soutěžit ve vědomostních soutěžích přes SMS.

Ani Oskar nezapomněl na geniální, ale přitom nedoceněné trenéry v nás. Takže připravil také zvláštní chatovaní místnost. Tu samozřejmě můžete využít i pro to, abyste ostatním sdělili, jak byste s pukem naložili vy (tyto rady většinou pocházejí od nehokejistů – v okamžiku, kdy se na brusle postavíte, zjistíte, co znamená rčení, že puk je kulatý a led kluzký).

T-Mobile

Podobnou nabídku jako u Oskara najdete i u T-Mobile. Takže si můžete objednat zpravodajství doručované jako textové či multimediální zprávy, aktuální informace a tabulky či statistky najdete na wapových stránkách.

T-Mobile se jako jediný operátor do uzávěrky tohoto článku aktivně nepřihlásil k podpoře mistrovství světa. Lze to chápat vzhledem k tomu, že není partnerem mistrovství světa, ale i tak bychom čekali větší podporu fanoušků. A nabízet na stránce T-zones s logy ke stažení na mobil jako první obrázek „Je to bronz“, to nám přijde opravdu hodně předčasné a nepříliš vtipné…