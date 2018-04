Hoďte si dort na Billa Gatese nebo hrajte krvavé závody. Zdarma na Windows Mobile

Kriegsgefangen!

Ačkoliv se nejedná o žádnou žhavou novinku, máme před sebou poměrně neobvyklý kus softwaru. Freewarových 3D stříleček z 2. světové války pro platformu Windows Mobile skutečně není nijak přehnané množství. Konkrétně tato se odehrává v roce 1945, kdy je již válka sice téměř u konce, v některých německých městech však stále zůstává několik chrabrých amerických vojínů ve stavu P.O.W. (zajatec).

Herní postavičkou pohybujeme pomocí směrového kurzoru a střílíme prostřednictvím zbylých tlačítek. Grafika odpovídá hardwarovým nárokům, které se zastavily někde u Pocket 2002+. Ani velikost instalačního EXE souboru neurazí - 3,47 MB.

Pie Bill Gates 2: Winter Edition

Není sporu o tom, že Bill Gates je jednou z nejvýraznějších osobností IT scény posledních desetiletí. Pro všechny, kdo s jeho vizemi, názory, stylem života či čímkoliv jiným nesouhlasí, ba naopak, jsou s nimi v ostrém rozporu, mohou dnes sáhnout po poněkud pádnějších argumentech... Řeč je o dortících, které s co největší přesností musíme metat na ukrývající se cíle.

Sice se nám blíží léto a my v Pie Bill Gates 2: Winter Edition trefujeme Billa Gatese ukrývajícího se mezi závějemi, ale nešť, toho si člověk v zápalu boje ani nevšimne. Cílem je samozřejmě stát se co nejpřesnějším vrhačem a dosáhnout tak v časovém limitu co nejvyššího bodového skóre. Hra kromě slušné grafiky obsahuje také přijatelnou hudbu i zvuky. Po stažení nás v instalační EXE formě hra obere o 1,42 MB místa.

Nutcracker

Hra, která by se svým námětem i zpracováním mohla bez hanby poměřovat s nejedním komerčním kouskem. Příběh je zde takovýto: pod ruskou ambasádou v Londýně tiká bomba a nám se dostává do rukou dálkově ovládaný pyrotechnický robot "'The Nutcracker" (Louskáček), s jehož pomocí máme hrozbu zneškodnit.

Při svém bloumání po ambasádě narazíme na více jak stovku místností, před našima očima se rozpohybují stovky framů animací a naše uši si poslechnou jednu ze šestice doprovodných skladeb. Ostudu však hře nedělají ani zvukové efekty a jednoduché ovládání tapáním či směrovým kurzorem. Minimem pro běh je v případě Nutrackeru libovolné Pocket PC s ARM procesorem. Po instalaci hra v PDA zabere cca 3 MB a při běhu požaduje asi 5 MB RAM.

Death Drive

Na motivy (velmi) akčních závodů, jaké jsme viděli třeba v Quarantine či Carmageddonu, vznikla i hra Death Drive. Jak napovídá její jméno, v Jízdě smrti se pouze nezávodí, ale za jízdy se ještě i bojuje se vším možným. Hrát začínáme od naprosté nuly, tedy téměř od nuly - máme pár dolárků v kapse a slabé vozidlo. A s tímto základem si vždy musíme závoděním vydělat, abychom poté mohli řádně "vytunit" svoje vozítko (nebo si rovnou pořídit nové). A že tu toho k tunění není málo: lze sáhnout po 32 různých zbraních a částech výstroje a celkem 5 odlišných autech.

Ani ostatní sekce hry si nevedou špatně - najdeme zde rovných 19 okruhů v celkem 5 prostředích, po 3D dráhách budeme závodit na život a na smrt s dalšími z celkem 15 nepřátel a komu by to snad bylo málo, toho musíme upozornit ještě na vynikající (a funkční) zpětné zrcátko. Hra sice běhá jen v QVGA, zato jí stačí již 200 MHz procesor - mazaně navržený voxelový engine opravdu utáhnou i dnes již vysloveně dosluhující stroje. Jízdu smrti tak lze úspěšně prohánět již na Pocket PC 2002 přístrojích. Celá tato zajímavá věc má v RAR tvaru poměrně přijatelných 14,4 MB.

