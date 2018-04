Hodnota společností v mobilních komunikacích poroste

Zdá se, že prodej PC stagnuje. Nárůst hodnoty technických akcií byl hnán fenoménem osobních počítačů přes deset let, ale nyní již potřebuje nový impuls. Růst počtu PC pravděpodobně v blízké budoucnosti klesne pod 10% zatímco nárůst prodeje tejné komodity začne v letech 1999-2000 laškovat s nulou. Není potřeba brilantního mozku jaderného fyzika k závěru, že hvězdy jako Dell, Microsoft a Compaq stanou tváří v tvář nelehkému úkolu udržet vzestupnou tendenci prodeje na váznoucím trhu. Zdálo by se, že telekomunikační a internetové společnosti přicházejí aby nahradili PC na špičce trhu technických akcií.. Internet nabízí překvapující růst s příslibem zisku v některých případech již v horizontu 3-5 let; v mobilních telekomunikacích je pak nárůst 20 - 50% a zisk ihned (většina výrobců) nebo příslib zisku v období jeden či dva roky (většina operátorů).

Trhy většinou reagují na změny pomalu; vemte si do ruky Businessweek nebo WSJ a pravděpodobně se dozvíte něco o Intelu, Dellu, Microsoftu a jiných gerojích poloviny devadesátých let. V současné době jde jen o ouverturu, v akciích mobilních komunikací se ještě hodně přihodí jednoduše proto, že dnešní cena akciíí neodpovídá skutečné hodnotě a ziskovému potenciálu. Situace je ovlivněna pomalým rozvojem digitální mobilní telefonie ve Spojených státech severoamerických; při pohledu z USA se totiž zdá rychlost rozvoje mobilních telekomunikací pomalá. Skutečnosti jako 10% datového provozu v v mobilních sítích - bod zvratu kde mobilní účastníci převáží pevné linky, příliv nových uživatelek, teenagerů a dělníků - jsou na Wall Street, kde se rozhoduje o hodnocení hlavních hráčů stále ještě pouhou šeptandou. Ani lavina pozornosti vyvolaná Palm Pilotem a PDA nepřitáhla zájem hlavních komentátorů; většina z nich je ještě stále zakopaná ve starém světě PC/laptop/Notebook.

Nejsem si jist, zda je jaksepatří vnímána důležitost Číny jakožto telekomunikačního trhu. V oblasti PC podstupují hlavní značky osobních počítačů na čínském trhu tuhý boj a stejně stále nemají na domácí značku Legend. Čína je pro většinu výrobců PC fatou morganou ale na poli telekomunikací je situace výrazně jiná. Čína je již teď větším odbytištěm digitálních mobilních telefonů než USA ... a pokud se dá soudit podle růstových trendů, prvenství ji i zůstane. Čínská volba ve prospěch digitálního standardu, ohromující růst prodeje sítí i přístrojů, čerstvé vládní rozhodnutí ještě urychlit investice do infrastruktury - to vše se stále pohybuje na periferii zájmu mezinárodního obchodního žurnalismu. Je jen přirozené, že v odvětví biotechnologie, farmaceutiky, zábavy, internetu, softwaru, PC atd je zájem soustředěn na USA. Amerika je bez nejmenších pochyb vůdce ve všech těchto oborech a velikost amerického trhu má rozhodující podíl na světovém úspěchu hráčů. Technický náskok USA v molekulární biologii je často odhadován na 3-5 let; velmi hrubá generalizace ale velmi blízko pravdy. V tomto kontextu je možná jen přirozené, že odvětví mobilních telekomunikací zůstává pro Wall Street neviditelné. Nárůst v tomto oboru byl a je opakovaně podhodnocován prakticky všemi bankami USA po celé desetiletí. High Tech jehož těžiště a nejrychlejš í nárůst prodeje se odehrává za oceánem je mimo viditelný obzor a proto budou společnosti mobilních telekomunikací výhodnou investicí do té doby, dokud se pohled Wall Street na ně nesrovná s reálným světem a vývojem.