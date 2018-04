Hodně parády za málo peněz - recenze Samsung J600

Samsung má s vysouvacími mobily dlouholeté zkušenosti. Většina jeho mobilních telefonů je právě vysouvací koncepce. Část portfolia, zejména levnější a jednodušší modely, jsou také rozevírací (véčka). Naopak telefony klasické konstrukce bychom spočítali na prstech jedné ruky. Samsung i rád experimentuje a tak v jeho nabídce najdeme i vyklápěcí tyčinky nebo oboustranné přístroje.

Dnes se však zaměříme na mobilní telefony, které jdou Samsungu asi nejlépe. Tedy na vysouvací mobily. Nový přírůstek do početné rodiny vysouvacích Samsungů je model z nové řady J, která by měla zahrnovat levnější a tudíž i jednodušší mobily, u nichž však výrobce klade důraz na design.



Samsung nabízí vysouvací mobily v různých cenových kategoriích: zleva X530, E250 a U600.

Elegantní vysouvací mobil střední třídy s bohatou výbavou.

Všechny tyto předpoklady novinka s označením J600 splňuje. Podle designu bychom mohli usuzovat, že se jedná o prémiový mobil, ostatní parametry však zaostávají. To však neznamená, že Samsung J600 po stránce výbavy strádá. Jeho výbava totiž nenabízí o mnoho méně, než o poznání dražší model D900i . Některé vlastnosti však řadí telefon do nižší třídy. Na mysli máme některé nedostatky ve výbavě a především displej.

Vzhled - elegán se vším všudy

Každému, komu jsme nový Samsung ukázali, ocenil jeho elegantní design, který navazuje na vzhled Samsungu E900. Telefon se opravdu tváří, jako by patřil do úplně jiné cenové kategorie, než do které náleží. Design novinky je hranatý s velmi mírným zaoblením ve spodní a horní části. Rovným linkám je věrné i velké navigační tlačítko, jehož horní obruba slouží zároveň jako zarážka pro snadné otevírání a zavírání.

Co na první pohled překvapí, je absence funkčních kláves. Ne, nebojte se, nechybí. Nový Samsung se ovládá jako většina současných telefonů. Funkční klávesy jsou však senzorové a bez podsvětlení nejsou vůbec vidět. Samsung J600 je důkazem, že senzorové klávesy, které byly doposud výsadou pouze dražších mobilů, míří i do telefonů s nižší cenou.

Senzorové klávesy si vynutily speciální tlačítko pro zapínání, které je umístěné na pravém boku. Na pravém boku je i pochromované tlačítko spouště fotoaparátu. Stejnou povrchovou úpravu pak má i dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti nacházející se na druhém boku. Pochromování našlo využití i na celé obrubě vrchní části telefonu. Samsung J600 tak vypadá opravdu hodnotně a elegantně. Stříbrné je i orámování navigačního tlačítka.

Nový vysouvací Samsung je poměrně tenký, nejedná se však o žádného rekordmana. Rozměry telefonu jsou 97,8 x 44,8 x 15,2 milimetru. V kapse ani v kabelce novinku příliš neucítíte - váží 93 gramů. Samsung J600 se bude nabízet v několika barevných verzích. Vedle námi testované modré verze, která se určitě neztratí v záplavě černých a stříbrných mobilů, se bude nový Samsung nabízet i ve stříbrné a šedé variantě a ve verzi určené pro ženy, která bude růžová. Neumíme odhadnout, které barevné verze se objeví na našem trhu.

U vysouvací novinky jsme pochválili jeho elegantní design. Co však odlišuje Samsung J600 od prémiové třídy, je jeho zpracování a použité materiály - celý kryt telefonu je pouze plastový. Ne že by model J600 povrzával nebo neměl na dotek příjemné materiály. Právě naopak. Ale při porovnání s takovým Samsungem U600 musí všem být jasné, že tento mobil patří do jiné třídy. Trochu se nám nezamlouval vysouvací mechanismus, který působí trochu hrubě. Kryt baterie ale drží jako přibitý.

Displej - největší slabina

Největší slabinou testovaného Samsungu je jeho displej. Ten jej opravdu řadí mezi levné telefony nižších tříd. Papírově neohromí nízké rozlišení 128 x 160 obrazových bodů ani počet zobrazitelných barev - 65 000 tisíc. I když je displej aktivní (TFT), zarazil nás jeho velmi hrubý rastr. Zobrazené barvy rovněž působí poněkud nevěrohodně a displej má také malé fyzické rozměry (úhlopříčka 1,9 palce). Potěší však docela dobrá čitelnost na slunci.

Samsung J600 má novou grafiku menu, jakou používají všechny novější modely výrobce vyšších tříd. Uživatelské prostředí může být v černém provedení nebo v bílé barvě. Na displej v pohotovostním režimu můžeme zvolit libovolnou tapetu a k dispozici je i možnost navolení videonahrávky jako pozadí. Zobrazen může být i kalendář. Jas displeje lze nastavit v pěti krocích. Nechybí detailní nastavení délky podsvícení.

Baterie - slušná výdrž

Pokud jsme displej telefonu zkritizovali jako jeho největší slabinu, dále budeme spíše chválit. Nový Samsung J600 používá Li-Ion baterii s kapacitou 800 mAh. Podle údajů výrobce by měl telefon vydržet na příjmu až 300 hodin. Hovorový čas dosahuje 3,8 hodin. V našem testu vydržela vysouvací novinka čtyři dny, což považujeme za slušný výsledek. Telefon jsme běžně používali pro telefonování a psaní zpráv, neposlouchali jsme však hudbu a příliš jsme nevyužívali ani další funkce. Telefon jsme na noc nevypínali.

Ovládání - senzorové funkční klávesy

Hlavním ovládacím prvkem nového Samsungu je čtyřsměrná navigační klávesa s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. Ani tento model se nevyhnul neduhu, když stisk středové klávesy v pohotovostním stavu slouží pro přístup na Wap. Samotná navigační klávesa má optimální rozměry, je však v obrubě, která ji obklopuje, trochu utopená. Ovládá se proto nehtem.

Jak již bylo napsáno, má nový Samsung J600 senzorové funkční klávesy. Ty sice vypadají efektně a dodávají telefonu punc jisté výjimečnosti, pro pohodlné ovládání se však příliš nehodí. Při testovaní jsme se setkali se špatnou odezvou, kdy bylo nutné senzorovou plošku několikrát stisknout, než telefon zareagoval a také se nám stalo, že po stisku dotykové klávesy jsme v menu poskočili o více úrovní, než jsme chtěli. Proto dáváme přednost klasice, tedy mechanickým klávesám, i když nevypadají tak stylově.

Hlavní menu telefonu má tradiční zobrazení 3 x 3 ikony. Na výběr je však i možnost řádkového zobrazení menu. To však není příliš přehledné.

Jednotlivá níže zanořená menu jsou již textová a stejně jako u dalších nových Samsungů nabízí pomůcku v podobě zobrazení nabídky uložené pod jednotlivými položkami. To zpříjemňuje ovládání, jelikož pro potvrzení konkrétní položky není nutné dlouho listovat. Při opuštění nabídky a následném návratu telefon zobrazí jako aktivní naposledy použitou položku.

V menu se lze pohybovat logicky přiřazenými klávesovými zkratkami - jednotlivé položky jsou očíslovány. Telefon také nabízí takzvané Moje menu, které lze vyvolat v pohotovostním stavu a umožňuje rychlý přístup k vybraným navoleným položkám. Rychlou volbu můžeme navolit i jednotlivým směrům u navigačního tlačítka v pohotovostním stavu.

Alfanumerická klávesnice má klávesy s optimální velikostí, jejich zdvih je však příliš malý. Odezva telefonu je na slušné úrovni, vše je rychlé a plynulé. Jelikož telefon nemá samostatnou korekční klávesu pro mazání, slouží takto klávesa pro ukončení hovoru. Klávesnice je kvalitně podsvícená, telefon umožňuje nastavit podsvícení ve vybraných časech. Navigační klávesa však podsvícená není.

Telefonování - 1000 kontaktů

Telefonní seznam testovaného vysouváku pojme rovnou tisícovku kontaktů. K jednomu kontaktu můžeme přiřadit vedle jména a příjmení pět telefonních čísel, e-mailovou adresu a poznámku. Kontakt může mít specifické vyzvánění (libovolná MP3 skladba) a vlastní obrázek. Kontakty lze třídit do skupin volajících.

V telefonním seznamu se vyhledává postupným zadáváním znaků a k dispozici je i rychlá volba pro klávesy dva až devět. Samsung J600 pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a kvalita reprodukovaného hlasu je na uspokojivé úrovni. K hlasitému odposlechu nemáme výhrady. Stejně jako u ostatních Samsungů bez podpory 3G sítí chybí vyzváněcí profily.

Zprávy - v případě nouze pomůže SOS zpráva

Paměť telefonu uloží až 200 textových zpráv. Telefon textovky nezkracuje a zobrazuje počet zbývajících znaků z celkového počtu 1836. Nechybí informace o pořadí právě psané několikanásobné zprávy. K dispozici jsou doručenky a telefon také nabízí takzvanou černou listinu, která zablokuje příjem zpráv ze zadaných čísel. Bohužel, telefon neumožňuje zadat jako upozornění na došlou esemesku nic jiného, než čtyři přednastavené signály.

Stejně jako většina nových Samsungů i model J600 nabízí přednadepsanou SOS zprávu, která se automaticky odešle v případě nouze po čtyřnásobném stisku tlačítka regulace hlasitosti. Příchozí hovor poté telefon automaticky přijme. Editor multimediálních zpráv MMS je přehledný a dovoluje přímé pořizování fotek, videí a zvukových nahrávek. MMS zpráva může mít maximální velikost 300 KB. E-mailový klient testovaný model nemá.

Další funkce - hudba a rádio

Výbava Samsungu J600 je poměrně bohatá a nechybí v ní nic podstatného. Kalendář nabízí přehledné měsíční, týdenní a denní zobrazení. Události mohou být opakované. Budík má tři nezávislé časy buzení, opakování a možnost automatického zapnutí telefonu. Poznámky mohou mít pouze 100 znaků.

V telefonu najdeme i hlasový záznamník, který dokáže pořídit až hodinový záznam. Dále využijeme světový čas, který umí zobrazit dva nezávislé časy v pohotovostním stavu, jednoduchou kalkulačku, převodník měn a fyzikálních jednotek, časovač a stopky. Testovaný vysouvací Samsung podporuje Javu MIDP 2.0 a najdeme v něm šest her.

Jelikož vestavěnou paměť telefonu s kapacitou 17,5 MB můžeme rozšířit pomocí paměťových karet microSD až o 2 GB, je k dispozici i plnohodnotný hudební přehrávač. Reprodukce ze standardně dodávaných stereo sluchátek je překvapivě velmi kvalitní. Nechybí basy ani vyvážené středy. Poměrně kvalitní je i reprodukce z monofoního reproduktoru telefonu. Nechybí opakování, náhodný výběr skladeb a využít lze playlisty.

Komu by hudební přehrávač nestačil, může si užívat vestavěného stereo FM rádia. To nabízí připomenutí na vysílání, které nechcete zmeškat. Pochválit nemůžeme tu vlastnost testovaného Samsungu, která dovoluje rádiu hrát na pozadí, hudebnímu přehrávači však ne.

Testovaný Samsung J600 podporuje pouze datové přenosy GPRS třídy 10. Na ruském trhu se však prodává Samsung J600E, který podporuje i datové přenosy EDGE třídy 10. Jaká verze bude v prodeji u nás, v tuto chvíli nevíme.

Data můžeme využít pro wapový prohlížeč 2.0. Telefon má v menu vlastní položku pro vyhledávač Yahoo!. Připojit telefon k počítači můžeme přes Bluetooth 1.2 nebo pomocí USB datového kabelu. Při připojení přes kabel telefon podporuje funkci Mass Storage.

Fotoaparát - průměrná kvalita

K fotografování má testovaný Samsung J600 připraven 1,3 megapixelový fotoaparát. Fotoaparát nabízí možnost pořizovat vícenásobné snímky nebo mozaikový záběr. V nabídce jsou různé efekty, rámečky a samospoušť. Fotky lze pořizovat ve čtyřech stupních kvality a nechybí noční režim.

Nastavit lze i vyvážení bílé a telefon umožňuje vypnout zvuk spouště. Pro videonahrávky, které můžou mít maximální rozlišení 176 x 144 obrazových bodů, platí stejné možnosti nastavení. Kvalita pořízených fotografií je na průměrné úrovni, podání barev není příliš věrné a snímky jsou neostré. Nedochází však k výrazným deformacím v rozích.

Závěrečné zhodnocení

Nový Samsung J600 by byl velmi povedený mobil střední třídy, kdyby se vyvaroval některým nedostatkům. Nelíbil se nám zejména displej s nízkým rozlišením a velmi průměrnými zobrazovacími schopnostmi. Za nedostatek rovněž považujeme nemožnost poslechu hudby na pozadí při práci s ostatními funkcemi telefonu. Testovaný telefon naopak potěší povedeným designem, který na první pohled řadí telefon o třídu výše. Moc se nám nezamlouvaly senzorové klávesy. Jde však především o zvyk. Přesto si myslíme, že mechanické klávesy svoji práci odvedou lépe. Díky senzorovým klávesám však levný Samsung působí nadmíru stylově. K poměrně bohaté výbavě nemáme výtek. Telefonování i psaní zpráv je na dobré úrovni, organizace času také nevykazuje žádné nedostatky. Samsung J600 zaujme průměrně náročného uživatele, který si potrpí na elegantní design. Testovaný telefon se dostane do prodeje koncem letošního léta za příznivou cenu okolo 4200 Kč. Proč koupit? elegantní design

bohatá výbava

výdrž

cena Proč nekoupit? displej

senzorové klávesy

hudební přehrávač nehraje na pozadí

průměrný fotoaparát Kdy? srpen 2007 Za kolik? okolo 4200 Kč včetně DPH