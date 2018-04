Hodně muziky za málo peněz – recenze Samsungu ZV40

Vodafone v červenci zařadil do své nabídky hned dva nové Samsungy a ke všeobecnému překvapení oba s podporou sítí třetí generace. Přitom před pár dny český Vodafone oznámil, že přerušuje budování sítě třetí generace na neurčito. Funkce spjaté s podporou 3G tedy u obou Samsungů zákazníci Vodafone nevyužijí, ale i s ostatními funkcemi patří dvojice novinek mezi výborně vybavené mobily.

Recenzi první novinky – Samsungu Z400v – jsme vám přinesli již před několika dny, nyní je čas na druhou novinku. Ta se jmenuje ZV40 a již z názvu je patrné, že se jedná o speciální model pro Vodafone. Model Z400v existuje i ve verzi pro volný trh, dnešní novinka přímou alternativu v tomto směru nenabízí. Zájemci tedy pro ni mohou zajít jen do prodejen Vodafone.



Další Samsungy s podporou sítí 3G: Z150, Z300, Z400, Z550, Z530

Jestliže Samsung Z400v patří mezi drahé mobily s cenou přes 10 000 Kč za nedotovaný přístroj, tak model ZV40 je výrazně levnější. S cenou 6 997 Kč ušetříte oproti dražšímu Samsungu čtyři tisícovky a přitom získáte téměř ty samé funkce. A to již stojí za pozornost! Nejnižší dotovaná cena Samsungu ZV40 se pak vejde pod tisíc korun.

Takové obyčejné véčko

Těžko považovat Samsung ZV40 za designově vytříbený mobil, nebo za přístroj, jehož design přináší něco nového. Právě naopak. Telefon připomíná dva tři roky staré modely. Příliš nás nenadchla ani barevná kombinace tmavě šedé a stříbrné barvy, kterou oživuje jen červené logo Vodafone. Například ve Velké Británii nabízí Vodafone toto véčko i v růžové barvě, ale k nám se tato barevná kombinace dostane asi jen stěží.

Na první pohled na telefonu zaujme výsek v horní hraně telefonu. Má svůj účel, bez něj by totiž nebylo možné otáčet fotoaparátem. Telefon má jen jeden fotoaparát a aby s ním bylo možné používat i videohovory, tak lze s fotoaparátem otáčet o zhruba 180 stupňů. Dříve byly otočné fotoaparáty poměrně populární, dnes se s touto konstrukcí setkáváme již jen výjimečně. V tomto případě pouze z praktických a spořících důvodů.

Ač nás telefon svým vzhledem příliš nenadchnul, musíme pochválit dobrou ergonomii. Klávesnice má výborné parametry, je velká a klávesy mají dobré mechanické vlastnosti. Telefon se i pohodlně otvírá a všeobecně jsme nenarazili na žádný konstruktérský přehmat. Pochválit musíme malé rozměry (91x47x23 mm) i relativně velmi malou hmotnost (93 gramů), především s ohledem na to, že se jedná o mobil s podporou 3G.

Displeje – oba průměrné

Jelikož patří Samsung ZV40 do kategorie levných modelů s podporou 3G, nepřekvapí průměrné parametry obou displejů. Kdo chce mít mobil se špičkovým zobrazovačem, ten se musí poohlédnout jinde, například u výše zmíněného modelu Z400v.



Menu telefonu je upraveno ve stylu Vodafone. Ikonky nezměníte, tapety samozřejmě ano.

Hlavní displej Samsungu ZV40 má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a dokáže zobrazit 260 000 barev. Není největší a tak nás potěšil ostrý obraz a jemné zobrazení bez viditelné mřížky. Pro práci je k dispozici pět řádků, které doplňují dva řádky stavové. Displej lze samozřejmě vyšperkovat libovolným obrázkem včetně fotografie. Telefon nabízí i témata, která vedle obrázků obsahují i specifické vyzváněcí melodie.

Vnější displej je poměrně velký a má rozlišení 96 x 96 obrazových bodů. Zobrazí všechny potřebné informace, za jeho podstatnou nevýhodu však považujeme neschopnost cokoliv zobrazit v pohotovostním režimu. Přitom Samsung umí výborné dělené vnější displeje, jejichž dva horní řádky svítí trvale. Vnější displej má poněkud hrubší rastr, ale v jeho případě to nelze považovat za výrazný nedostatek. Když svítí, je perfektně čitelný.

Baterie – lepší průměr

Samsung ZV40 používá baterii typu Li-Ion s kapacitou 950 mAh. Podle výrobce by s ní měl na příjmu vydržet až 400 hodin, tedy přes 16 dnů. Těmto údajům však téměř ve všech případech nelze příliš věřit, jsou přehnaně optimistické. V našem testu vydržel telefon na příjmu necelé čtyři dny a to včetně několika hovorů, pár SMS a s trochou využití dalších funkcí přístroje. Podotýkáme, že na noc testované telefony nevypínáme, údaj platí pro non-stop použití.

Ovládání – Vodafone to jistí

V principu se práce se Samsungem ZV40 nikterak neliší od používání jiných modelů výrobce s podporou sítí třetí generace a s trochou drobných rozdílů ani od všech dalších Samsungů střední a vyšší třídy.

V případě modelu ZV40 však musíme vzít v potaz, že se jedná o speciální model pro Vodafone a ten, jak je známo, všechny své přístroje upravuje k obrazu svému. A tak i tento Samsung má menu upravené do Vodafone barev se zcela specifickými ikonkami, které nelze změnit. Stejné, nebo téměř stejné ikony mají i jiné telefony v nabídce Vodafone a to nejen od Samsungu ale i od jiných výrobců.

Hlavní menu má standardní podobu matice s devíti ikonkami a jak je u 3G Samsungů obvyklé, vstupuje se do něj pomocí potvrzovací klávesy! Ta přitom u jiných Samsungů v tomto případě slouží pro přístup na Wap. Další menu jsou textová a vertikálně řazená, ale velmi často s horizontálními záložkami. To ovšem není nic nového, každý majitel novějšího modelu od Samsungu bude u této novinky jako doma. V případě modelu ZV40 se nám ale vůbec nelíbilo, že některé boxové nabídky (kupříkladu nabídka nastavení a dalších funkcí v menu kontaktů) nabízejí až 20 položek. V takovém počtu položek se špatně orientuje. Jiné modely Samsungu mají volby rozmístěné do víceúrovňových menu, bohužel u všech modelů pro Vodafone tomu tak není.

Nabízíme vám recenze dalších dvou červencových novinek z nabídky Vodafone

Sharp GX29 a Samsung Z400v

Na klávesnici najdeme o dvě klávesy navíc oproti běžnému počtu. Jedna je určená pro aktivaci videohovorů, druhá spouští speciální mini menu s nejčastěji používanými položkami. Toto menu lze přizpůsobit k obrazu svému.

Telefonování a SMS - žádný problém

Jelikož Samsung ZV40 podporuje sítě třetí generace, lze s ním uskutečňovat i videohovory. K tomu ale budete potřebovat kartu Eurotelu, nikdo jiný tuto službu u nás zatím neprovozuje.

Telefonní seznam pojme tisícovku vícepoložkových kontaktů, každý s množstvím doplňujících údajů. V seznamu lze vyhledávat podle více písmen a kontakty si můžete roztřídit do libovolného počtu skupin volajících. Tradičně, jako všechny Samsungy, umí telefon naráz obhospodařovat vlastní paměť a kontakty uložené na kartě SIM.



V editoru SMS na žádné problémy nenarazíte. Při vyhledávání v telefonním seznamu lze zadat třeba celé jméno.

Naopak netradičně nabízí telefon vyzváněcí profily. Je jich sedm plus profil letadlo a každý z profilů lze nastavit dle vlastních potřeb. Profily nabízí jen Samsungy pro 3G, jiné modely to neumí. A my se ptáme proč…

Pro psaní SMS je nový Samsung téměř ideálním společníkem. Dobrou klávesnici jsme již zmiňovali, takže nyní pochválíme přehledný editor, který odpočítává znaky i upozorňuje na počet již napsaných zpráv. Prediktivní slovník T9 standardně nepoužívá diakritiku, ale v případě zájmu ji lze aktivovat. Nejmilejším překvapením pro nás byla paměť na SMS, která pojme 420 zpráv. To je více než dostatečná kapacita, kterou se může pochlubit jen málokterý mobil.



Struktura menu se v zásadě neliší od menu v jiných modelech Samsungu. Pouze v nabídkách možností k jednotlivým funkcím (zde na prostředním snímku) je často umístěno obrovské množství položek. V menu se pak hůř orientuje.

Editor MMS vypadá stejně jako editor SMS a přímo z něj lze pořizovat veškerá multimédia. Na výběr jsou dva limity velikosti zprávy – 100 a 300 KB. Multimediální zprávy využívají sdílenou paměť přístroje, která má kapacitu 30 MB. V telefonu nechybí ani e-mailový klient s pěti účty, který podporuje protokoly POP3, SMTP a IMAP4 a zabezpečený přenos SSL. Stahovaný e-mail může mít maximální velikost 500 KB a pouze 1000 znaků textu. V nabídce je i jednoduchý filtr pro nevyžádanou poštu a jako přílohu lze použít cokoliv z paměti mobilu či z paměťové karty.

Multimédia - umí skoro vše

Integrovaný fotoaparát je, jak již bylo v úvodu řečeno, otočný. To proto, aby bylo možné využívat funkci videohovorů. Ale otočná konstrukce se hodí i pro pořizování autoportrétů, pokud ji tedy někdo využívá. Fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu a je to ve své podstatě jediný podstatný rozdíl mezi tímto véčkem a dražším modelem Z400v.



Při procházení menu je na horním stavovém řádku stále vidět čas a další stavové informace.

Kvalita snímků není rozhodně ohromující, ale pro běžné použití jistě dostačující. Fotoaparát nabízí množství efektů, rámečků nebo snímacích režimů včetně mozaikového režimu a nastavit u něj lze kde co. Jen digitální zoom není k dispozici u maximálního rozlišení. Menu fotoaparátu má poněkud jiný vzhled než u běžných modelů výrobce, to ale nic nemění na tom, že funkční výbava je stejná. Nikterak výjimečnou kvalitou neoplývají videonahrávky v maximálně QCIF rozlišení (176 x 144 pixelů). Pro displej mobilu to stačí, v počítači na takové blechy bude koukat málokdo. Délka videa je omezena pouze volnou pamětí.



Kvalita fotografií je jen průměrná. Makro režimem telefon nedisponuje, nejmenší možná vzdálenost od předmětu je přibližně 30 centimetrů.

MP3 přehrávač umí hrát jak nahlas – ale nikoliv stereofonně – tak do sluchátek. A to jak bezdrátových, tak i do těch obyčejných a v obou případech tentokrát stereofonně. Reprodukce je průměrná, u sluchátek záleží na jejich kvalitě, hlasitá reprodukce hraje dostatečně hlasitě. Díky podpoře MicroSD paměťových karet se nikdo o dostatek místa na písničky bát nemusí. Bohužel, MP3 přehrávač neumí hrát na pozadí a tak při poslechu hudby nelze s telefonem dělat nic jiného.

Další funkce

Nabídka dalších funkcí Samsungu ZV40 nás ničím novým nepřekvapila. Již jsme si zvykli, že u telefonů pro Vodafone nenajdeme ve složce her žádnou, kterou bychom mohli ihned dohrát dokonce. V nabídce jsou totiž jen krátké testovací ukázky. Pokud vás hra nadchne, můžete si jí přímo z menu telefonu zakoupit a do telefonu stáhnout z portálu live! A ani u Samsungu ZV40 tomu není jinak.



V telefonu nenajdete ani jednu celou hru. Jen ukázky - plné hry je nutné zakoupit.

Kalendář nabízí měsíční, týdenní a denní náhled a nelze mu nic podstatného vyčíst. Naplánovat lze až 300 úkolů, po padesáti záznamech o výročí a svátcích, nebo po dvacítce dalších záznamů. Týden začíná u kalendáře správně pondělím. K dispozici je pět samostatných budíků, takže by s tímto Samsungem neměl nikdo zaspat. Navíc telefon umí budit jak z vypnutého stavu, tak i s vypnutým vyzváněním. Dále můžeme zmínit kalkulačku, převodník měn, světový čas a další běžné funkce.

Se Samsungem ZV40 můžete do světa internetu vstupovat s pomocí GPRS, které je v konfiguraci 4+2 timesloty. To v případě použití u Vodafone. U Eurotelu je ještě k dispozici podpora přenosu dat v sítích 3G s maximální přenosovou rychlostí 384 kb/s. V nabídce chybí EDGE, které by se u Vodafone hodilo rozhodně víc, než podpora 3G. Dodejme, že s počítačem lze telefon spojit přes Bluetooth nebo přes datový kabel USB. Paměťovou kartu pak lze měnit i za provozu.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? Precizní konstrukce

Bohatá výbava

Výhodná cena

Nízká hmotnost Proč ho nekoupit? Archaický design

Úprava pro operátora

MP3 přehrávač

Chybí EDGE Kdy? Červenec 2006 Za kolik? 6 997 Kč (pouze u Vodafone)

Samsung ZV40 je výbornou alternativou k poměrně drahému modelu Z400v. Ten je samozřejmě lepší, má špičkový displej, lepší fotoaparát a taky EDGE. Jenže je o rovné čtyři tisícovky dražší. A to je již suma, při které se oněch několik rozdílů vyplatí oželet.

Testovanému telefonu nemáme příliš co vytknout. Z praktického hlediska opravdu chybí jen EDGE, ale to není funkce, která by byla pro většinu zájemců rozhodujícím faktorem pro koupi. Moc se nám nelíbil design telefonu, je jedním slovem nudný. Na druhou stranu po stránce ergonomie nelze této novince nic podstatného vyčíst.

Poměr ceny a výkonu je u Samsungu ZV40 velmi dobrý, málokterý konkurenční mobil toho umí za stejné peníze tolik. A ač některé věci umí novinka jen průměrně, tak naše celkové hodnocení je rozhodně nadprůměrné. Samsung ZV40 je rozhodně mobil, o kterém stojí uvažovat.