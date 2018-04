Hodně muziky i stylu za dva tisíce korun – recenze Motorola EM325

Motorola je na poli low-endových i hudebních mobilů hodně aktivní. Skloubit obě tyto vlastnosti se pokusila v novém vysouvacím modelu EM325. Ten by sice neměl patřit do hudební řady ROKR, přesto nabízí pro hudbychtivé uživatele slušnou výbavu.

Vysouvací Motorola EM325 má sourozence v podobě véčka EM330. Oba telefony mají shodnou výbavu, liší se pouze konstrukcí. Véčko má navíc druhý vnější displej a pochlubit se může moderním designem zaměřeným na mladé uživatele.

Katalog mobilů:



Testovaná Motorola EM325 v Katalogu mobilů. Uprostřed dvojče rozevírací konstrukce EM330. Vpravo konkurence od Samsungu v podobě modelu F250.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Low-endový vysouvací mobil s hudebními funkcemi.

Výrobce uvádí u véčka EM330 i EM325 shodnou cenu. Kdy se začne na českém trhu prodávat rozevírací motorola, v tuto chvíli nevíme. Vysouvací sestřička se začíná prodávat v těchto dnech.

Design – černá, červená, bílá

Vzhled nové motoroly se výrobci povedl. Telefon totiž vůbec nevypadá lacině. V černém provedení možná působí vysouvací novinka až moc usedle, výrobce však připravil dvě další barevné varianty. Červená i bílá Motorola EM325 má černé čelo a působí mnohem stylověji než černé provedení.

Novinka od Motoroly se vejde do každé kapsy nebo kabelky. Její rozměry jsou totiž poměrně malé: 101 x 46 x 13,9 milimetrů. Vysouvací mobil kapsu ani kabelku příliš nezatíží, jeho hmotnost má hodnotu 91 gramů.

Na to, že se jedná o low-endový mobil, je zpracování na velmi vysoké úrovni. Nic nevrže, jednotlivé části krytu jsou pečlivě slícované a kryt baterie je na svém místě pevně uložený. Zadní část horního výsuvného dílu je kovová, jinak je kryt plastový. Použité plasty vypadají hodnotně.

K vysouvacímu mechanismu nemáme výhrady. Na vysunutí telefonu není potřeba vynaložit velkou sílu, přesto se nemusíme obávat nechtěného vysunutí telefonu. Při otevíraní je možné palec opřít o středovou navigační klávesu, aniž by hrozilo nechtěné zmáčknutí ovladače. Vysunutí může doprovázet jeden ze dvou zvukových tónů.

Ústředním prvkem čela telefonu je stříbrná navigační klávesa. Ostatní funkční klávesy jsou vyvedeny v jedné rovině, to ale nemá na jejich funkčnost vliv. Záda telefonu mají povrch s plastickými výstupky, což by mělo zabránit nechtěnému vyklouznutí mobilu z ruky.

Ocenit musíme skvělé podsvícení jak klávesnice, tak funkčních tlačítek. Středová navigační klávesa černé varianty je efektně podsvícena růžovým světlem, a to jak po obvodu tlačítka, tak i ve středu ovladače. Ostatní klávesy, s výjimkou zeleného tlačítka pro přijetí hovoru a červeného tlačítka pro ukončení hovoru, jsou podsvíceny bíle s dostatečnou intenzitou.

Displej – nízké rozlišení

Přestože je displej nové motoroly poměrně velký (úhlopříčka 1,8 palce), má nízké rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Vetší rozměry a nízké rozlišení mají za následek poměrně hrubý rastr. V této cenové kategorii ale špičkové displeje nehledejme.

Displej, který dokáže zobrazit 262 000 barev, je aktivní (TFT) a nabízí věrné zobrazení barev. Displej je docela dobře čitelný i na přímém slunečním světle. Na výběr je ze tří barevných provedení menu: černé, stříbrné a růžové. Nechybí možnost nastavení vlastní tapety, která prosvěcuje i do menu telefonu. Nastavit můžeme i vlastní spořič.

Baterie – výdrž čtyři a půl dne

Novinka EM325 používá baterii s kapacitou 780 mAh. Výrobce udává výdrž 15 dní nebo šest hodin nepřetržitého hovoru. Těchto hodnot je však možno stěží dosáhnout při běžném používání. Přesto se mohou low-endové motoroly pochlubit slušnou výdrží a nový model EM325 není výjimkou.

V našem testu vydržela nová motorola na příjmu čtyři a půl dne. Telefon jsme na noc nevypínali a zhruba půl hodiny jsme s ním telefonovali a hodinu poslouchali hudbu z rádia i z přehrávače. Při nepřetržitém poslechu hudby z přehrávače se baterie vybila po 11 hodinách a 30 minutách.

Ovládání – vylepšená klasika

Motorola EM325 má vylepšené uživatelské prostředí, které po grafické stránce vypadá podobně jako uživatelské prostředí v dražších motorolách s operačním systémem MOTOMAGX. V případě modelu EM325 se však jedná o tradiční platformu low-endových motorol P2K.

Ústředním ovládacím prvkem nové motoroly je čtyřsměrná navigační klávesa, kterou doplňují dvě kontextové klávesy a tradiční tlačítka pro přijetí a ukončení hovoru. Tím pro ukončení hovoru se telefon i zapíná. K dispozici je ještě klávesa pro aktivování hudebního přehrávače a korekční klávesa.

Jak již bylo uvedeno, jsou funkční tlačítka vyvedena v jedné rovině. Komfortu obsluhy to však není na škodu. Tlačítka mají sice malý, ale jasně citelný zdvih a jsou od sebe odsazena v dostatečné vzdálenosti, aby nedocházelo k nežádoucím přehmatům. Ovládací prvky doplňuje dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti umístěné na levém boku mobilu.

Alfanumerická klávesnice je opět vyvedena v jedné rovině, ale ani zde nic nebrání snadnému psaní. Jednotlivé klávesy mají opět optimální zdvih a jsou od sebe oddělené třemi vodorovnými vyvýšenými výstupky. Každá klávesa má na sobě navíc plasticky vyvedené číslo, což může napomoci orientaci poslepu.

Jak je u motorol tradicí, i u nového modelu EM325 si můžeme v pohotovostním stavu nechat zobrazit ikony funkcí přiřazených zkratkám jednotlivých směrů navigační klávesy. Jednotlivé zkratky lze libovolně navolit. Kontextové klávesy mají napevno dané funkce: pravá slouží pro vstup do menu (to lze provést i stiskem středu navigační klávesy) a levá umožňuje vstup do menu zkratek.

Hlavní menu telefonu je tvořeno maticí 3 x 3 ikony. Níže uložená podmenu jsou seřazená v řádcích. Nová Motorola EM325 neumožňuje využívat logicky přiřazené klávesové zkratky pro pohyb v menu.

Telefonování – 1 000 kontaktů

Telefonní seznam vysouvací novinky pojme tisícovku kontaktů. K jednomu kontaktu můžeme přidat vedle jednoho jména čtyři telefonní čísla, poznámku, e-mailovou adresu, poštovní adresu a internetovou adresu. Ke kontaktu lze přiřadit i obrázek, specifickou vyzváněcí melodii však nikoliv.

Kontakty můžeme třídit do skupin volajících, které lze libovolně pojmenovat a přiřadit jim specifické vyzvánění. Šikovnou vlastností je možnost blokovat hovory nejen pro jednotlivá čísla, ale také pro celé skupiny volajících. Nechybí vyzváněcí profily.

V telefonním seznamu je možné vyhledávat pomocí postupného zadávání znaků. S novou motorolou se nedovoláte za oceánem, jelikož podporuje pouze dvě evropská pásma GSM (900/1 800 MHz). Ke kvalitě reprodukce hovoru i kvalitě hlasitého odposlechu nemáme výhrady – model EM325 podporuje technologii CrystalTalk.

Zprávy – místo pro 750 textovek

Nová vysouvací motorola dokáže uložit dostatečný počet textových zpráv – 750. Jako každá motorola i nový model EM325 používá prediktivní slovník iTap. Ten nejdříve nabízí slova s diakritikou, stačí však jednou vybrat nabízené slovo bez diakritiky a telefon už příště nabídne dané slovo jako první bez háčků a čárek.

Telefon zobrazuje počet zbývajících znaků do počtu 160 a rovněž informuje o pořadí právě psané vícenásobné zprávy. Nechybí doručenky a textové zprávy lze mazat hromadně či podle jednotlivých složek.

MMS zpráva může mít maximální velikost 300 KB. Nechybí blokování MMS zpráv od nežádoucích odesílatelů nebo od anonymů. E-mailový klient testovaný mobil nenabízí.

Další funkce – kvalitní hudba

Motorola E325 potěší svými schopnostmi ty, kteří chtějí svůj mobilní telefon používat jako hudební přehrávač. Telefon je vybaven audiokonektorem 3,5 milimetru, a tak lze připojit klasická sluchátka. Zvukový přednes není vůbec špatný. Hudbu lze poslouchat i přes bezdrátová stereo sluchátka.

Hudba může hrát na pozadí a nechybí možnost opakování a náhodného výběru skladeb. Hudební skladby lze vybírat podle různých kritérií: interpret, album, žánr. Telefon dokáže zobrazit i obrázek alba, i když pouze v miniaturní podobě. K dispozici je tvorba playlistů.

Pro uložení dostatečného množství hudebních skladeb nechybí slot pro paměťové karty microSD. Slot se nachází pod krytem baterie, samotnou baterii však při výměně paměťové karty vyjímat nemusíme. Vestavěnou paměť s kapacitou pouhých 5 MB můžeme zvětšit až o 2 GB.

Nová motorola má ve výbavě i FM rádio, a to dokonce s funkcí RDS. Vysílání z rádia můžeme nahrávat a k dispozici je možnost odeslat SMS zprávu s upozorněním na právě poslouchanou frekvenci. Dále novinka nabízí kalendář, ten má pouze měsíční a denní náhled. Nová motorola vás ráno vzbudí a pořizovat lze hlasové záznamy.

Kalkulačka, jejíž součástí je i převodník, nabízí pouze základní funkce. Telefon je možné použít i jako svítilnu. To však neznamená přítomnost světelné diody, pouze se rozsvítí bíle podsvícený displej. V telefonu jsou tři předinstalované Java hry: Need for Speed: Carbon, The Sims DJ a Sudoku.

Telefon nepodporuje datové přenosy EDGE, pouze GPRS třídy 10. Datové přenosy lze využít pro wapový prohlížeč 2.0. Připojit telefon k počítači můžeme přes bluetooth nebo lze použít datový kabel. Model E325 podporuje USB 1.1 a má miniUSB konektor.

Fotoaparát – slušná kvalita

Fotoaparáty v mobilech od Motoroly nikdy neoplývaly přílišnou kvalitou. Od low-endu s 1,3megapixelovým fotoaparátem jsme proto neočekávali žádné zázraky. Novinka EM325 nás však kvalitou pořízených snímků překvapila, pro běžné momentky postačí. Pochválit musíme docela slušnou kvalitu při fotografování zblízka.

Nastavit lze pouze kvalitu ve třech krocích a také můžeme vypnout zvuk spouště. K dispozici je i samospoušť. Fotoaparát nabízí čtyřnásobné digitální přiblížení. Pořízené fotografie lze v telefonu editovat. Videonahrávky nová jednoduchá motorola pořizovat neumí.

Sečteno podtrženo