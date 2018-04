Hodiny pro Palm/Pilota

Tehdy Wilsonovi napadlo, jak zjistit alespoň přibližně čas. Jeho hodinky se natahovaly dvanácti otočkami a šly čtyřiadvacet hodin. Tedy jedno otočení na dvě hodiny. A protože je natahoval večer v osm hodin, stačilo mu zjistit počet otoček do dotažení, a tím i uplynulý počet hodin. Udělal to a zjistil, že je dotáhl čtyřmi otočkami. Z toho plynulo, že jsou asi čtyři hodiny ráno.

Jules Verne: Dva roky prázdnin

Co by to bylo za PDA bez pořádných hodin. Ne, nemám teď na mysli (a ani nebudeme popisovat) ty různé hodiny pro cestovatele, s možnostmi nastavit škálu různých časových pásem (např. WorldMate, TravelClock apod.). Řeč bude o hodinách, hodinkách, stopkách, timerech, budíčcích. (Abychom se správně pochopili - ta možnost nastavit si ještě třeba jiné časové pásmo v těchto programech existuje taky, ale není to prioritní funkce a vůbec poslání hodin).

Když jsem hledal na ppGearu a v PalmCentralu hodiny, ani nejsem nečekal, že jich je tak moc. O různých programech pro cestovatele po světě jsem se již zmínil, jsou to vesměs programy specializované na současné zobrazování mnoha různých časových pásem (TravelClock), řada programů má ještě jiné funkce, které usnadňují cestovatelům život (např. ve WorldMate přepočty měn, čo velikosti oděvů/bot, či např. Gulliver s, mnoha dalšími funkcemi pro plánování odletu, ubytování v hotelích apod.).

Pak existují některé drobné prográmky, většinou freeware, které umí jednoúčelově zobrazit čas, počítat countdown, timer, stopky (řada takovýchto programů je pod DA systémem). Existují též programy na zobrazení analogových hodin, a to freeware i shareware verze.

My se dostáváme (konečně) k cíli naší cesty - k solidně vybaveným hodinkám, většinou s digitálním zobrazením času, které mají spoustu dalších užitečných funkcí, například :

stopky

alarm

timer

zobrazení víc časových pásem

zobrazení aktuálního kalendáře

zobrazení dne, datumu

apod.

BigClock

Nejstahovanější, nejoblíbenější, nejrozšířenější hodiny na PalmPiloty. Do jaké míry je jejich obliba závislá na lidové ceně, nedokážu posoudit, ale hodiny jsou to fakt dobré a patří k mým zaflashovaným programům.

Libí se mi na nich nejvíc asi to, že si je můžu plně přizpůsobit. Všech osm obrazovek (do kterých se lze jednoduše přepínat) je plně nastavitelných, tzn., že si do nich můžete umístit hodně světových časů (cestujete-li často po světě), můžete je využít pro budíky (máte-li rádi, když vás Pilot ráno budí, v poledne upozorňuje na čas oběda, hlásí padla, čas pro krmení rybiček a já nevím, co si ještě můžete vymyslet). Taky si můžete nastavit plno stopek a timerů (mám například obrazovku Fotbal - timer s 45 minutami, když jdu občas v sobotu na fotbálek). Předností je i schopnost nastavit si svůj zvuk alarmu, taková kakofonie po ránu je lepší, než Mozartova ukolébavka, to mi věřte ...

Docela mne mrzí, že hodiny nemají základní kalendářové funkce a možnost přepnutí do analogového zobrazení. Ale co bych ještě nechtěl zadarmo, viďte !

Cesium

Cesium je rovněž velmi rozšířeným programem a bude taky si proto, že nezaregistrovaná verze funguje dál, akorát musíte odtrpět pár vteřin úvodní obrazovky. Dost lidí, které znám, na Cesium nedají dopustit (hodiny jsou velmi, velmi individuální záležitostí, asi jako náramkové hodinky).

Cesium má hezký design základní obrazovky s různými typy dobře čitelného písma, vteřiny jsou menší, než minuty. V základním zobrazení ukazují počet dnů od začátku roku, počet dnů do konce roku, číslo týdne a fázi měsíce. Jako jediné z hodnocených hodin mají setinky u stopek. Stopky mají 5 mezičasů a hodí se dobře pro sportovce, trenéry apod.. Alarmy jsou docela nepříjemné a dobře by tedy mohly plnit svoji funkci.

Poněkud hůře se mi jeví řešení světového času, kam se musíte přepnout z hlavního zobrazení hodin. Málo platné, žijeme v moderní době a já potřebuji aspoň třeba občas mrknout, kolik hodin je v Sydney, kde probíhá olympiáda (na rozdíl od Cesia, předcházím).

Clock+

Největší macek mezi hodnocenými hodinami. Má velmi propracovanou práci s alarmy, kde je jeho hlavní síla. Umožňuje zadat mnoho alarmů (zkoušel jsem to do pětadvaceti a pak mne to přestalo bavit) s několika hezkými melodiemi klasické hudby. Má souhrnné měsíční zobrazení (to už je v ale i v DateBook) a ... víc pozitivního nevím, co bych napsal.

Hodiny nemají vteřiny. Stopky nemají ani jeden mezičas. Nelze nastavit ani jeden světový čas. Není zde zobrazeno datum. Prakticky nic nelze uživatelsky přizpůsobit. Docela bych se divil lidem, kteří si zrovna tyhle hodiny zaregistrují (snad s výjimkou "alarmofilů"), pojďme radši dál ...

ClockPro

ClockPro jsou velmi zajímavým produktem s velmi propracovaným intuitivním systémem ovládání. Aktivace/deaktivace ovládacích prvků probíhá klikáním na příslušná místa na obrazovce, kde se příslušný prvek (ikona) nachází.

Lze nastavit tikání hodin. V základním zobrazení si můžete dole nadefinovat další údaj ke sledování (popř. jej vyvolat rozbalovacím menu) - například běžící stopky, světový čas, alarm apod.. Stopky mají nekonečnou řadu mezičasů (to je nutno prozkoušet).

MultiClock

Sympatické hodiny s možní konfigurovat jeden z panelů mezi zobrazením stavu baterie a CountDownem. Zobrazuje měsíční fázi, stáří měsíce a datum příštího úplňku. Má tři alarmy nastavitelné ze základní obrazovky.

Vteřiny jsou hodně malé. Program nemá stopky ani Timer, což je u tohoto typu programu dost fatální závada.

Time

Vzhledově velmi zajímavé hodiny. Na základní obrazovku se tvůrcům podařilo umístit hodně informací (včetně konfigurovatelného měsíčního kalendáře) a přesto zůstala přehledná. Parametry zobrazení lze jednoduše přepínat klikáním na jednotlivé části obrazovky (a lze toho menit a nastavovat opravdu hodně - včetně formátů data, názvu dne, přepínání mezi šesti nastavenými světovými časy apod.).

Dojem z programu velmi kazí absence stopek (to už opravdu radši u těchto programů oželím všechny ty kalendáříky, měsíční fáze a jiné doplňkové informace).

BigClock Cesium Clock+ ClockPro multiClock Time verze 2.2 1.7.8 2.2 1.21 2.11 1.2 cena $ -- 7 12 12 10 8 velikost kB 32 36 56 48 26 27 Firma Jens Rupp Andrew Ball Bitware Australia Maple PalmAdd Horace Ho Čas včetně vteřin ano ano - ano ano ano Datum ano ano - ano ano ano Alarm až 8 ano libov. Ano až 3 až 3 Stopky ano ano ano ano -- -- Stopky včetně setin -- ano -- -- -- -- Timer ano ano ano ano -- -- Název dne ano ano -- ano ano ano Světový čas až 8 ano -- až 3 ano (1) až 6 Nové melodie Alarmu 4 10 5 10 10 -- Konfigurovatelné melodie ano -- -- -- -- -- Repeating u Alarmu ano ano ano ano ano ano Konfigurovatelný layout ano -- -- ano mírně mírně Stav baterie -- ano -- ano ano -- Dnů od zač.roku -- ano -- ano -- -- Dnů do konce roku -- ano -- -- -- -- Měsíční fáze -- ano -- -- ano -- Měsíční kalendář -- -- ano -- -- ano Tikání -- -- -- ano -- -- CountDown -- -- -- -- ano -- Zrušení AutoOff funkce -- ano -- ano ano ano

Shrnutí a závěr :

Tady opravdu nemůže nikdo očekávat doporučení, při srovnatelných funkcích jde již hodně o vzhled a ten se může líbit každému úplně jinak.

