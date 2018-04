Hodinovou jízdu a Nadupanou sadu můžete mít pod stromečkem od Oskara

Oskar právě představuje svou vánoční nabídku, která je další částí Oskarovy inovační smršti. Podle operátora bude Ježíšek letos nadělovat Hodinovou jízdu a Nadupanou sadu.

Všem zákazníkům, kteří si do konce roku koupí Hodinovou jízdu k tarifu 50, 150, nebo 300 Naplno, nadělí Oskar hodinové volání denně zdarma do své sítě po dobu až 7 měsíců. K tomu na stanovenou dobu odpustí i měsíční paušály. K nabídce si zákazník navíc může pořídit telefon za zvýhodněnou cenu.

Zákazník si při nákupu nového tarifu 50, 150, nebo 300 Naplno zvolí konkrétní hodinu, ve které hodlá využít šedesátiminutové volání zdarma komukoliv v síti Oskar. Množství, délka telefonátů a počet osob, kterým volající během vybrané hodiny zavolá, záleží jen něm.

Neznamená to však to, že dostanete hodinu volání na den jen tak. Musíte si zvolit jednu hodinu, ve které plánujete nejvyšší provoz. Tu pak můžete jednou zdarma změnit. Každá další změna pak stojí pak 297,50 korun. Podmínkou používání Hodinové jízdy je nákup do 31.12.2004.

Stávající zákazníci Oskara také nebudou ochuzeni o vánoční nadílku. Ti, kteří již mají jeden z Oskarových tarifů Naplno, mohou také využít hodinu volání denně zdarma. Podmínkou je zaplacení aktivačního poplatku 595 korun. Stávající zákazníci nadále platí měsíční paušály. K nákupu Hodinové jízdy dostanete i stopky.

Tarif s Hodinovou jízdou Cena Hodinové íizdy Počet měsíčních paušálů v ceně Kolik měsíců budete moci užívat Hodinovou jízdu 50 Naplno s Hodinovou jízdou 1487,50 5 3 150 Naplno s Hodinovou jízdou 2142 3 5 300 Naplno s Hodinovou jízdou 2380 2 7

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH.

Dalším dárkem, který Oskar nabízí svým zákazníkům, je Oskarova Nadupaná sada. "Je určena zejména pro ty, kteří byli zvyklí na předplacenou kartu, a rádi si udrží svou nezávislost," říká Petr Šindler z Oskara.

Nadupaná sada obsahuje telefon za zvýhodněnou cenu, 10 volných minut měsíčně po šest měsíců do všech sítí v ČR a odpuštění měsíčního paušálu také po dobu prvního půl roku. Po uplynutí prvních šesti měsíců zůstanou zákazníkovi standardní podmínky tarifu Rozjezd Naplno s měsíčním paušálem jen 59,50 korun. K Nadupané sadě dostanete samozřejmě i dárek - kapesní rádio.



Typ Nadupané sady Cena Počet volných minut měsíčně na prvních 6 měsíců Měsíční paušál na prvních 6 měsíců Rozjezd Naplno s telefonem

Siemens A 57 1 977 Kč 10 0 Rozjezd Naplno s telefonem

Nokia 2300 2 477 Kč 10 0 Rozjezd Naplno s telefonem

Siemens C65 3 877 Kč 10 0

Ceny jsou včetně 19% DPH.