Hodinky ztrácejí dech, nahrazují je mobilní telefony

Dnes jsou hodiny v telefonu tak samozřejmé, že si jen málokdo uvědomuje jejich dopad na hodinářský průmysl. "Hodinky? Ty jsem měl naposled na základní škole," otevírá dnešní téma Lukáš Lega, servisní technik IT.

Podobně jako on přitom reaguje velká většina našeho okolí. "Hodinky sice mám, ale ke zjištění času používám spíše mobilní telefon. Na druhou stranu jsou i situace, kdy je ocením," říká Michal Černík, manažer rozvojových projektů společnosti Mafra a.s.

Mobilní telefony tak velkou měrou zasahují do prodejů náramkových hodinek. Například v Japonsku se počet jejich vlastníků rapidně snížil. Zatímco v roce 1996 zde vlastnilo hodinky sedmdesát procent obyvatel ve věku od 16 do 49 let, dnes jich je méně než polovina. Přesně pak 46 procent.

Česko se drží

"Odbyt náramkových hodinek obecně skutečně klesá. Trend je ale viditelný spíše ve světovém měřítku," říká Karel Vávra, majitel velkoobchodu s hodinkami. Jeho slova potvrzuje i Milan Najman z internetového obchodu Hodinky.cz: "Myslím si, že tento trend není v Česku příliš znatelný."

Najman se také domnívá, že na prodeje hodinek nemají mobilní telefony nijak výrazný vliv. Uznává však, že namísto klasických hodinek se prodeje přesunují do sféry módních modelů. "V dnešní době lidé kupují převážně módní hodinky v cenové relaci okolo tří tisíc," dodává.

Hodinky jen na okrasu

Náramkové hodinky tak dnes místo svého původního účelu slouží spíše jako módní doplněk. "Hodinky bych si koupila, ale jen kvůli jejich vzhledu. Čas si kontroluji na mobilu," říká Martina Fantová z Veltrus. Hodinky přitom již vlastnila, po jejich ztrátě na ně však brzy zanevřela.

Podobný osud potkal i Vávru. "Paradoxně hodinky nevlastním, ačkoli jich kolem mne denně projedou tisíce. Po jejich odcizení jsem totiž zjistil, že je vlastně vůbec nepotřebuji. Kvůli mé profesi jsem neustále závislý na svém komunikátoru, kde se aktuální čas dozvím stejně jednoduše."

Zastánci nemlčí

Stejně jako ve všech jiných oblastech však najdeme i oponentský tábor. "Osobně preferuji klasické hodinky," uvádí na svém blogu Jiří Macich mladší. Svůj postoj obhajuje hned několika body. " Je snadnější podívat se na ruku než vytahovat mobil z kapsy a odemykat klávesnici," píše.

"Navíc, v odotěsným hodinkám voda nevadí, drtivé většině mobilů ano," uvádí dále Macich. To je také jeden z důvodů, proč Michal Černík ještě své hodinky neodložil. "Ocením je především na vodě, kdy mám telefon mimo dosah," upřesňuje svůj pohled na věc.

I zastánce náramkových hodinek má však blízko k jejich nahrazování mobilním telefonem. "Musím se přiznat, že mobil používám jako budík," ukončuje své povídání Macich. I tato funkce bývala jednou z hlavních výhod klasických hodinek na ruku.

Výrobci se brání

Na strach z mobilních telefonů přitom poukazují i sami výrobci, kdy se snaží alespoň trochu přiblížit rozvíjejícímu se trhu a nabídnout hodinky, které s mobily dokáží spolupracovat. Noví výrobci se snaží zaujmout nekonvenčním řešením, ti větší se naopak soustředí na obohacení svých letitých modelů o moderní funkce.

Například známý výrobce hodinek Citizen nedávno představil nový model, který je vybaven technologií Bluetooth a umožňuje tak bezdrátové propojení s mobilním telefonem. P omocí vibračního vyzvánění upozorní na příchozí hovor a na OLED displeji zobrazí i jméno volajícího. - více zde

S podobným konceptem pak přišel i tradiční japonský výrobce Seiko. Hodinek s podporou bezdrátového spojení s mobilem je však na českém trhu jako šafránu. "Takové hodinky bohužel v nabídce nemáme," ukončuje povídání Milan Najman z internetového obchodu Hodinky.cz.

