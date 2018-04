Design vypadá skvěle. Hodinky Samsungu vyfotil na web zaměstnanec

Dennis Miloseski ale není žádný řadový zaměstnanec. Šéfuje designérskému studiu firmy v USA a tak tento únik můžeme jen stěží považovat za „podvratnou“ akci, spíš je to netradiční způsob marketingu. Pokud tedy Miloseski nechce změnit zaměstnání a nepotřebuje rychlé uvolnění z funkce.

Designér uvádí, že hodinky začíná testovat, nic dalšího ale nedodává. S ohledem na předchozí úniky technických údajů si už můžeme udělat vcelku dobrý obrázek o tom, co budou hodinky umět.

Hodinky mají kruhový displej, který podle fotky bude docela věrně zobrazovat různé grafické zobrazení ciferníku hodinek. Z fotky můžeme usuzovat, že displej bude dobře čitelný z poměrně velkých úhlů a obraz bude plastický. Zatím nepotvrzenou zajímavostí má být otočný prstenec okolo displeje, kterým bude možné část funkcí hodinek ovládat. Na zbytek pak bude sloužit dotykový displej a tlačítko na boku.

Otočný prstenec by mohl být alternativou k bočnímu kolečku konkurenčních hodinek Apple Watch. Hodinky Samsungu by měly existovat v několika verzích včetně té, do které bude možné vložit SIM a budou tak fungovat samostatně. Jinak se počítá s propojením se smartphonem přes Bluetooth a k dispozici by mělo být i wi-fi.

Displej bude typu AMOLED velký zhruba 1,65 palce. Hodinky má pohánět dvoujádrový procesor s taktem 1,2 GHz, operační paměť má mít kapacitu 768 MB a uživatelská paměť pojme 4 GB dat. Cena je neznámá, ale lze očekávat, že levné hodinky rozhodně nebudou. A to z důvodu použité techniky a pravděpodobně kvalitního kovového těla a také proto, že Samsung bude chtít přímo konkurovat produktům Applu a jeho hodinky Watch jsou v kovové verzi velmi drahé. Cena startuje v Německu v přepočtu na 17 500 korunách za verzi s gumovým páskem.

Veletrh IFA začíná oficiálně v pátek 4. září, první představení novinek se odehraje již ve středu 2. září. Redakce Mobil.iDNES.cz vám z Berlína přinese podrobné zpravodajství včetně detailů z tiskové konference Samsungu.