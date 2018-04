Nejnovější chytré hodinky se tváří luxusně, na ruce to ještě není ono

Stejně jako loňský model se i letos Gear S3 budou prodávat ve dvou variantách. Model Gear S3 frontier je zaměřený na aktivní uživatele - má gumový řemínek, je robustnější a celkově zapadá spíše mezi fitness doplňky, oproti tomu model Gear S3 classic se opět snaží být elegantním módním doplňkem s koženým řemínkem.

Letošní hodinky se vyznačují zejména zaměřením na to, aby si je každý přizpůsobil k obrazu svému. Ještě více se výrobce zaměřil na přizpůsobení ciferníku, a to díky kompletní změně jeho stylu i samotnému ladění vzhledu vybraného ciferníku.

Vedle toho bude možné také měnit řemínek, a to tentokrát nejen z výběru těch, které má v portfoliu sám Samsung. Na hodinky půjde nasadit jakýkoliv se standardním rozměrem 22 mm.

Displej s průměrem 1,3 palce s technologií Super AMOLED disponuje rozlišením 360 × 360 pixelů a technologií Always On Display, ciferník tedy zobrazuje neustále. To je pokrok oproti loňskému modelu, který primárně svítil pouze tehdy, kdy jste se na ně podívali a otočili zápěstím. V reálu je displej skutečně perfektní, snad nejlepší, jaký jsme zatím u chytrých hodinek viděli. Samsung má pravdu, že dělá dobrý dojem už z dálky. Až v individuálním testu se ovšem přesvědčíme, jestli se stále zapnutým displejem hodinky vydrží výrobcem uváděné čtyři dny v provozu.

Hodinky pohání dvoujádrový procesor s taktem 1 GHz, operační paměť má kapacitu 768 MB. Do hodinek se dají nahrát i multimediální soubory, pro které je připraveno 4GB datové úložiště. Operační systém zůstává od loňského modelu nezměněn, stále je to vlastní produkt Samsungu, tedy Tizen.

Displej hodinek je krytý sklíčkem Corning Gorilla Glass SR+, které je odolné proti poškrábání a rozbití. Vedle toho jsou také hodinky zcela vodotěsné díky stupni krytí IP68.

Ovládací prvky se od loňského modelu prakticky nezměnily. U novinky tak stále nalezneme otočný prstenec, který slouží pro listování v jednotlivých menu, i dotykový displej s podporou různých gest. Novinkou je zejména práce s notifikacemi nebo odmítnutí/přijmutí hovoru pomocí otočného prstence.

Co se senzorů týče, je výbava Gear S3 skutečně bohatá - vedle klasiky v podobě akcelerometru, gyroskopu a barometru umí hodinky měřit třeba i převýšení nebo rychlost, jakou se pohybujete. Samsung zmiňuje, že takové funkce se hodí například pro lyžaře.

Nechybí také GPS a výrobce opět vyzdvihuje i LTE připojení, tedy že hodinky budou fungovat zcela samostatně jako mobil. Samsung ovšem neuváděl detailnější informace ohledně dostupnosti LTE verze. Pro srovnání - loňská verze s touto technologií se u nás vůbec neprodávala.

Hodinky jsme si mohli i krátce vyzkoušet a naše první dojmy jsou spíše smíšené. Na jednu stranu totiž zejména na obrázcích vypadají skutečně parádně, v reálu, kdy jsme si je nasadili na ruku, stále nepůsobily až tak precizním dojmem. Rovněž se nám zdály možná až příliš robustní, i když to je otázkou osobního vkusu a velikosti zápěstí. Na další hodnocení si ovšem počkáme do samostatné recenze.