Smartphone na zápěstí má svou SIM kartu, ale bez Samsungu je na nic

Samsung v poslední době na poli chytrých hodinek hodně experimentuje. Jeho řada Gear je poměrně široká. Firma se nebála u starších modelů vyměnit operační systém Android za svůj vlastní Tizen a nejnověji představila chytré hodinky, které mají umět fungovat samostatně. Gear S totiž mají klasický slot na SIM kartu a vlastní datové připojení. Jenže v praxi to tak růžové není. Hodinky jsme zkoušeli jen krátce a je jasné, že bez smartphonu jsou v podstatě zbytečné. Určité využití se pro ně ovšem najít dá.

Dámská záležitost

První, co nás na Gear S zarazilo, jsou rozměry kompletní sestavy. Jsou to opravdu obří hodinky a jejich displej je hodně zahnutý, ohnutější jsme zatím asi v mobilních zařízeních nepotkali. Displej má dvoupalcovou úhlopříčku a rozlišení 360 × 480 pixelů, je tedy hezky jemný a vzhledem k tomu, že jde o Super AMOLED displej, je také pořádně zářivý. To se bude hodit při používání venku.

Velikost Gear S předurčuje hodinky k používání spíše na mohutnějších pánských zápěstích, jenže design je podle nás spíše dámský. A na útlé dámské ručce mohou tyto hodinky vypadat opravdu zvláštně. Pásek se dá jako u jiných typů aktuální generace hodinek od Samsungu snadno vyměnit, shánět ovšem musíte speciální příslušenství pro Gear S, standardní pásky na tyto hodinky nedáte. Konstrukce nám přijde docela bytelná a gumový pásek má doslova obrovský rozsah nastavení, takže Gear S připevní jak na útlé zápěstí, tak na pořádnou pracku.

Bez telefonu neožijí

Při našem krátkém testu jsme si především vyzkoušeli samotné zprovoznění hodinek. To bohužel bez kompatibilního chytrého telefonu nebo tabletu možné není. Hodinky totiž po vymazání do továrního nastavení čekají na připojení k telefonu přes Bluetooth. V telefonu musí být nainstalována aplikace Gear Manager a s její pomocí se hodinky oživí. Je to docela zdlouhavý proces, aplikace sama se nám několikrát aktualizovala, stahovala další software a nakonec stahovala i software pro hodinky.

V ideálním případě zprovozněním strávíte půl hodiny, často i více. Proces je o to otravnější, že uživatel nemá žádnou indikaci, kdy by neustálé stahování něčeho nového mohlo skončit. Je to další z důkazů, že Gear S jsou spíše experimentální zařízení než něco, po čem by mohly toužit davy.

I většina dalších úkolů jde řídit ze smartphonu přes aplikaci Gear Manager. Je to vlastně stejné jako v případě jakýchkoli jiných hodinek Gear se systémem Tizen.

Přes aplikaci ve smartphonu se provádí i instalace aplikací do hodinek. Po zprovoznění už ovšem hodinky přece jen bez smartphonu fungovat umí. Jen pokud si vzpomenete, že chcete do hodinek něco doinstalovat, máte smůlu.

Samostatnost jen tak napůl

Gear S fungují bez smartphonu samostatně vlastně jen jako takový klasický starý telefon, jen s krásným displejem. Dá se z nich volat, ovšem telefonní seznam si samozřejmě předtím musely hodinky stáhnout z telefonu. Lze psát i SMS, což je možná trochu překvapení, na displeji se dokonce objeví qwerty klávesnice. Testovali jsme prototyp a je možné, že u finální verze nabídne výrobce i jiné způsoby zadávání textu, protože qwerty klávesnice je hodně malinká a psaní vyžaduje soustředění. Na druhou stranu navzdory prvním skepsím není psaní na klávesnici nic nemožného. Delší text bychom takto tvořit nechtěli, ale na krátké zprávy a rychlé odpovědi na e-maily to stačí.

Jenže na e-mail tu vlastně také standardně neodpovíte. Hodinky totiž nemají vlastního e-mailového klienta, došlou poštu si opět stahují ze spárovaného většího mobilního zařízení. Svou vlastní e-mailovou schránku přímo do hodinek nenapojíte, alespoň tedy zatím. Stejně to totiž ze začátku vypadalo i s prohlížením webu. Hodinky nemají vlastní prohlížeč, a tak u nich vlastně ani nešlo třeba vyhledat dopravní spojení. Jenže to se změnilo, Opera představila verzi Opery Mini pro zařízení s OS Tizen, takže tato záležitost je momentálně vyřešena.

Příjemným překvapením je, že hodinky mají vlastní mapy, a tudíž mohou posloužit i k navigaci. Jednak to umožňuje přítomnost GPS a dále také přítomnost map Here od Nokie. Zatím tu nefungují off-line, ovšem to zatím vzhledem k omezené vnitřní paměti hodinek (4 GB) asi příliš nevadí. I tak bude paměť možná docela rychle plná, obzvlášť pokud se pro Gear S objeví i další užitečné aplikace, které jim nakonec přinesou funkčnost podobnou klasickým smartphonům.

Smartphone na zápěstí až jindy

Zatím je toto řešení tak na půl cesty. Bez jiného chytrého zařízení s operačním systémem Android hodinky nejdou zprovoznit a nedají se do nich nové aplikace instalovat. Fungují stejně jako další hodinky Gear a umí upozorňovat na události z mobilu, mají veškeré fitness funkce a mohou ovládat některé funkce smartphonu.

Samostatnost v podobě vestavěné SIM (a také wi-fi připojení) se zatím projevuje jen napůl. Úplně autonomní Gear S nejsou. I tak si ovšem dovedeme představit určité režimy jejich použití. Sloužit mohou například těm uživatelům, kteří hodně používají tablet a smartphone je pro ně tak trochu zbytečností. Jednoduše na telefonování mohou používat Gear S. Ty k tomuto účelu budou fungovat, i když tablet zůstane doma, a zastanou i některé další základní funkce.

Otázkou zůstává, jak dlouho. Baterie je relativně slabá, má kapacitu pouze 300 mAh. Přesto musí pohánět dvoujádrový procesor a 512 MB RAM a samozřejmě také veškeré bezdrátové funkce a zářivý displej. Při našem krátkém testu jsme hodinky intenzivně zkoumali jen asi něco přes hodinu a více než třetina energie byla pryč. V pohotovostním režimu vydrží hodinky déle, ale trochu se obáváme, že zatím to v praxi na celodenní klasické používání nebude.

Bohužel Gear S se podobně jako další zařízení Gear dobíjejí přes speciální nástavec, ve kterém je teprve obsažený microUSB konektor. To je další komplikace. U zařízení, které bude stát asi 10 tisíc korun, tedy nacházíme celou řadu nevýhod. Opravdu je to spíš experiment pro technické nadšence než kdovíjak praktický pomocník.

Jakmile Samsung uvede Gear S do prodeje, přineseme kompletní test.