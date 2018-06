Chytré hodinky, na kterých nic neuvidíte. Všechno musíte nahmatat

Hodinky Dot Watch korejského výrobce Dot Inc. aktuálně prodává Alza za

9 990 korun. Je to specialita, kterou běžný zákazník nevyužije, ale pro nevidomé je to neocenitelný pomocník. Hodinky s uživatelem komunikují pomocí čtyřznakového braillského displeje. V praxi to znamená, že běžný uživatel na jejich ciferníku uvidí pouze změť jakýchsi teček, které se zdánlivě nahodile vysouvají a zasouvají. Nevidomý, který umí číst Braillovo písmo, se z nich však rychle a diskrétně dozví vše potřebné.

Unikátní kus elektroniky pro redakci Mobil.iDNES.cz otestoval Zdeněk Rybák z projektu Světluška, který je nevidomý.

Hodinky používám zhruba tři měsíce. Nechci se pouštět do patetických prohlášení typu „naprosto mi změnily život“, bez nadsázky však musím říct, že je s nimi o něco snazší a o dost příjemnější. I když jsem dlouhé roky před Dot Watch žádné hodinky na zápěstí nenosil a musel si zpočátku na „něco nezvyklého“ na ruce zvykat, momentálně jsem ve stádiu, že když náhodou z domova vyrazím bez nich, jsem nesvůj.



Hodinky Dot Watch disponují celou řadou užitečných funkcí. Rozdělit je můžeme na časoměrné, které jsou dostupné i bez připojení k mobilnímu zařízení, a chytré, díky nimž může uživatel získávat informace z připojeného chytrého telefonu.

Časoměrné funkce

Hodinky umí zobrazit aktuální čas, a to v 24/12 formátu. Pokud jsou připojené k telefonu, synchronizují se s časem ve vašem mobilním zařízení. Nemusíte tedy řešit časová pásma ani střídání letního a zimního času, hodinky se nařídí samy. Pokud je používáte pouze jako časomíru, jdou nařídit i ručně. Kromě hodin a minut si můžete rovněž nechat zobrazit „vteřinovku“ a datum. Hodinky mají i stopky a snadno nastavitelnou minutku.

Jsem čajový a kávový fajnšmekr a tuto funkci rád využívám při přípravě oblíbených nápojů. Když je čas ukončit louhování, hodinky mi na ruce začnou vibrovat a na displeji se v Braillově písmu zobrazí „tout, tout“. Hodinky samy o sobě nevydávají žádný akustický signál, výrobce mě tím vždycky pobaví. Zařízení slouží i jako diskrétní budík, který v nastavený čas začne vibrovat na ruce a nikoho ostatního tím nebudí. Sílu vibrace je možné nastavit v rozmezí 1 až 7.

Reliéfní zobrazení času

Mise korejského výrobce jde mnohem dál než jen přinést nevidomým uživatelům chytré a diskrétní hodinky. Korejci pochopili, že čtení Braillova písma je pro nevidomé i v 21. století nutností. V dnešní době spousta nevidomých používá tzv. hlasový výstup, který jim informace z obrazovek a displejů předčítá umělým hlasem. To je sice často pohodlnější (nemusíte se namáhat se čtením), ale má to i řadu nevýhod.

V příliš tichém prostředí, jako třeba na přednášce či v kině, může mluvení hlasového výstupu rušit ostatní v místnosti a v příliš hlučném prostředí (dopravní prostředky, koncert nebo párty) zase nemusíte dobře slyšet. Navíc dnešní hlasové syntézy už mluví téměř lidskou řečí, a tak i jen lehce trénované ucho náhodného posluchače může vyslechnout důvěrné informace.

Hlavním problémem spoléhání se pouze na předčítání je to, že tito nevidomí nepřicházejí do kontaktu s psanou podobou jazyka a připravují se o možnost pasivního osvěžování pravopisu a gramatiky. Často mohou váhat i u běžných slov, jak se správně píší či kam do věty umístit čárku. A to nemluvím o tom, že čtením bodového písma si nevidomí neustále procvičují hmat. Netřeba dlouze vysvětlovat, že citlivý hmat v prstech je pro nevidomého člověka životně důležitý, když ruce často používá místo očí.

Korejci toto dobře vědí a hodinkami vyrazili do boje proti této degeneraci. Chtějí, aby se nevidomí po celém světě navrátili k používání Braillova písma. Proto do hodinek zabudovali i funkce, které pomáhají s jeho výukou. Výrobce myslel i na nevidomé, kteří oslepli později a Braillovo písmo se nedokázali naučit. Právě pro ně je tu funkce reliéfního zobrazení času. V takovém nastavení se na displeji neukazují kombinace braillských bodů, které představují číslice a písmena, ale čas se odečítá počítáním teček.

Z počtu teček v prvních dvou políčkách čtyřznakového displeje hodinek odečteme hodiny a z druhých dvou pak minuty. Pozorný a zasvěcený čtenář se možná zeptá, jak je možné zobrazit například 59 minut, když Braillovo písmo je tvořeno pouze šesti tečkami a těžko lze tedy dostat devítku. Je třeba říct, že minuty lze odečíst zhruba s přesností na 5 minut asi jako u ručičkových hodin. Obdobně v tomto režimu fungují i stopky, které se však po 6 minutách vynulují. I tak mi tato funkce připadá s ohledem na nečtenáře Braillova písma hodně dobrá.

Chytré funkce hodinek

Než se dostanu k tomu nejdůležitějšímu, co hodinky nabízejí, tedy k zobrazování notifikací z vašeho mobilního zařízení, dovolte mi vysvětlit, proč jsem tolik místa věnoval „jen“ časoměrným funkcím.

Je nutné si uvědomit, že do teď měli nevidomí na výběr buď z nejrůznějších typů mluvících hodinek či z ručičkových modelů s odklápěcím sklíčkem, na nichž je možné čas zjistit hmatem. Mluvící hodinky však mají všechny nevýhody hlasového výstupu, jak jsem je popsal výše a ručičkové hodinky zase nemají funkce jako stopky či minutku.

Hmatové ručičkové hodinky jsou navíc poměrně drahé, ty kvalitnější stojí zhruba 4 000 Kč. Čas je samozřejmě možné zjišťovat na mobilu, ale to opět není příliš diskrétní a mobil je potřeba vylovit odněkud z kapsy, což není zrovna praktické.

Nejzajímavější funkcí hodinek je však beze sporu možnost číst si notifikace z chytrého telefonu. V praxi to vypadá tak, že vám přijde na mobil zpráva a je celkem jedno, jestli na Messenger, WhatsApp či obyčejná SMSka. Hodinky zavibrují a vy si zprávu můžete na své ruce přečíst, včetně údajů od koho zpráva je a kdy vám přišla.

Pokud vám někdo volá, hodinky opět vibrují a zobrazí jméno nebo číslo volajícího. Na hodinkách můžete hovor přijmout či odmítnout. Nemůžete však volat ani odepisovat na zprávy. Na hodinkách se zobrazují upozornění prakticky ze všech aplikací, kterým povolíte zasílat upozornění. Dozvíte se tak o novinkách ve vašich oblíbených kanálech na YouTube, o nových epizodách podcastů nebo o pohybech na peněžním účtu. A to vše diskrétně, aniž by si toho kdokoliv všiml.

Několik příkladů z praxe

V době, kdy jsem hodinky začal nosit, se zrovna v Koreji rozhořel olympijský oheň a já jsem pomocí hodinek sledoval naše sportovce. Vzpomínám si, že v době, kdy naši hokejisté bojovali alespoň o bronz, jsem měl jakousi přednášku o IT technologiích pro nevidomé a nemohl jsem zápas sledovat v televizi nebo rádiu. Moje slečna mi ovšem z domova poctivě posílala aktuální skóre, a tak jsem i během přednášky paralelně sledoval snažení našich hochů a se svými posluchači se o průběžné výsledky rovněž dělil. To bylo poměrně fascinující, hlavně ta elegance.

Naučil jsem se na hodinkách číst i za chůze, a tak si třeba po cestě na autobus procházím zprávy a rovnou si v hlavě promýšlím, jak na ně potom v autobuse odpovím. Celkem to urychlilo různé denní rutiny. Pokud spěchám a někdo mi volá, můžu se podívat, kdo to je, a rozhodnout se, zda je potřeba zastavit a hovor vyřídit nebo jestli to počká.

A to nemluvím o situacích, kdy se s někým scházím, sám spěchám, protože jdu pozdě a najednou mi zavibrují hodinky a já si za běhu přečtu, že i můj protějšek nestíhá. Po textu zpráv se dá posouvat buď pomocí dvou dotykových senzorů, které posunou text o 4 znaky dopředu nebo dozadu, případně lze zapnout funkci auto scroll, kdy hodinky samy rolují text nastavenou rychlostí.

Další výhody hodinek

Velkou výhodou hodinek je výdrž baterie. Nabité vydrží týden. Baterie totiž nemusí vyživovat žádný svítící displej, který je jak známo na energii obvykle nejnáročnější. Hodinky indikují stav baterie ubývajícími tečkami na displeji.

Jak jsem již psal, hodinky také umožňují učení Braillova písma. V aplikaci Dot Watch, ve které se nastavují některé funkce hodinek, které nepotřebujeme měnit tak často (intenzita vibrací, rychlost měnících se znaků, jazyk atd.), lze zvolit i učící mód. V něm můžeme do hodinek posílat základní číslice a písmena či libovolný napsaný text. Vidící tak může nevidomého, který se Brailla teprve učí, tímto způsobem pohodlně zkoušet a učit.

Pomocí hodinek lze najít i telefon. Po stisknutí kombinace tlačítek na hodinkách mobil vydá zvuk a my tak snadno zjistíme, kam jsme si mobil položili.

Apple Watch nebo Dot Watch?

Občas od nevidomých kolegů, kterým hodinky ukážu, slyším, že přece Apple Watch toho umí mnohem víc. Ano, Apple Watch mají více funkcí. Ale to zásadní neumí. Neumí komunikovat Braillem. Takže mají všechny neduhy mluvících hodinek. A pro mě je diskrétnost a elegantnost na prvním místě.

Navíc je aplikace Dot Watch Open Source a já věřím, že až se hodinky více rozšíří, najdou se vývojáři, kteří budou pro Dot Watch přidávat nové funkce jako různé sport testery a měřiče životních funkcí. To hlavní však zůstane: všechny údaje si budu moci přečíst písmenko po písmenku a číslo po čísle na vlastní prsty.

Závěrem

Kdyby se výrobce či prodejci rozhodli pro lehce lascivní reklamu, mohli by zvolit slogan jako „jsme chytré, jsme diskrétní, jsme příjemné na dotek, jsme sexy a příjemně vrníme“. Tohle vše totiž jsou Dot Watch. A to, že jsou „sexy“, jsem pochopil po několika dnech nošení. Každý se mě začal najednou ptát místo „jak se máš“ „co to máš za cool hodinky“.

Až na ně někdy trošku žárlím, protože se kamarádi vždycky začnou nejdřív zajímat o to, co mám na ruce, a až pak o mne. Ale jednak s nimi o hodinkách rád mluvím a pozornost si Dot Watch určitě zaslouží. Jsou spolehlivé a unikátní.