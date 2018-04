Hodinky do páru k mobilnímu telefonu Casio Vivcel

Společnost Casio ráda implementuje do svých hodinek ledasco její hodinky jako první komunikovali s Windows, měly kalkulačku a dnes jako první mají vestavěnou podporu mobilního telefonu. Pravda z Casio Vivcel se ještě telefonovat nedá, to zatím při použití GSM systému představuje drobné problémy (v japonském PHS již takové hodinky existují), ale přeci jen se jistá spolupráce našla.

Hodinky Casio Vivcel indikují příchozí telefonický hovor pro váš mobilní telefon a začnou vibrovat. Spolupracovat umí s pásmy 900, 1800 a 1900 MHz, takže stačí jim v úvodním setup menu sdělit, jakou frekvenci používá váš mobilní telefon. Hodinky samozřejmě nepoznají, zda hovor přichází přímo na váš mobilní telefon, nebo na cizí mobil ve vaší blízkosti a tak se dá nastavit právě ta hodnota "blízkosti", na kterou hodinky reagují vibrací. Také si můžete nastavit, jak dlouho mají hodinky vibrovat, dále můžete poručit hodinkám vibrovat během celého hovoru a také během vytáčení odchozího čísla.

Další podporu poskytují hodinky telefonu v oblasti uložení dalších čísel. Čísla se bohužel do paměti neukládají přes nějaký infraport, ale musíte si je zde navolit přes ne zcela triviální systém stisků kláves, pokud vám ale paměť na vaší SIM kartě nevyhovuje, je to určitá pomoc.

Kromě podpory mobilního telefonu mají hodinky i to, co byste u digitální časomíry čekali ukazatel času, stopky, krásné a kontrastní modré podsvíceni (zde bych řekl, že je téměř Palm III like!), budík (včetně vibračního zvonění), možnost definice světového času v 29 zónách a 27 městech. Kromě toho jsou vodotěsné.

Casio Vivcel patrně v Čechách nepředstavují nic, pro co byste si ihned museli běžet do obchodu je to spíše výstřelek, který najde své uplatnění mimo tuto republiku. Ostatně, pokud potřebujete, aby vám vibrovali hodinky, podstatně laciněji vás vyjde dokoupení maličkého přívěsku na hodinkový pásek. Tento přívěsek zajistí vibrace podstatně laciněji a u libovolného modelu. Pro ukládání čísel ovšem neposlouží.

Casio ale ukázalo, že má na mobilní telefony spadeno a že by rádo jednou hodinky tlačilo více a více směrem k osobnímu organizéru. Ostatně, prý to budou Casio hodinky, které budou mít jako první podporu WAP prohlížeče. Nesmysl? Uvidíme