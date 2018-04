Hodinky Billa Gatese aneb Recyklovaný pager

Na posledním veletrhu Consumer Electronics Show v Las Vegas byl předveden koncept SPOT aneb Smart Personal Objects Technology (Technologie chytrých osobních objektů). Média přinesla zprávu o magnetech na ledničku, klíčenkách, budících a náramkových hodinkách, které svým majitelům přinášejí na svých displejích různé užitečné informace. Několik renomovaných výrobců již nyní skutečně chystá hodinky vybavené touto technologií. Pojďme se jim podívat pod kapotu.

Data po velmi krátkých vlnách

Asi nejdůležitější součástí hodinek je speciální rozhlasový přjímač pracující v pásmu velmi krátkých vln (88 MHz - 108 MHz). Neslouží však k příjmu zvuku, ale dat přenášených technologií DirectBand - v podstatě se jedná o ekvivalent systému RDS, který umožňuje autorádiím zjistit název právě naladěné stanice nebo i další údaje. Všude, kde je k dispozici signál rozhlasových stanic přenášejících DirectBand, jsou hodinky schopny synchronizovat přesný čas. Dále pak mohou zobrazovat údaje o místní časové zóně, přijímat zpravodajství, předpověď počasí, výsledky sportovních utkání, dopravní zprávy a v neposlední řadě také zobrazit textové zprávy pro svého majitele podobně jako pager.

Za radiovou částí stojí firma SCA Data Systems, která již podobnou technologii vyvíjela za účelem radiové distribuce her pro slavnou konzoli Atari 2600. Byl zkonstruován i prototyp zásuvného modulu, který do své paměti načítal hry z éteru, nakonec však nebyl uveden na trh. Microsoft začal vyvíjet SPOT v roce 1999 a uzavřel dohodu o vývoji a výrobě zakázkového čipsetu s firmou National Semiconductor. Sestává ze dvou integrovaných obvodů. Prvním je radiový čip, druhým je čip s procesorem ARM7 běžícím na 28 MHz, 512 KB ROM (nepřepisovatelné paměti naprogramované od výrobce s firmwarem), 384 KB RAM a další elektronikou.

Destička s plošnými spoji osazená oběma čipy a dalšími součástkami měří pouze 34 mm x 30 mm x 2 mm, obsahuje 256bitový identifikátor s výrobním číslem vypálený laserem (podobné IMEI u mobilních telefonů). Přenos dat probíhá šifrovaně. Hodinky mohou stahovat z počítače data a aplikace, pro jejich provozování obsahují Microsoft .Net Compact Framework, který lze zhruba přirovnat k Javě v přenosných zařízeních. Není však s Javou kompatibilní. Počítá se i s výrobou přijímačů DirectBandu pro PDA.

Pro zobrazování času a všech ostatních informací slouží displej s rozlišením 120 x 90 bodů, tedy zhruba na úrovni Tamagotchi. Grafickou podobu je možno měnit, nové skiny můžete stahovat z PC. V centrále Microsoftu již zaměstnanci nosí první exempláře hodinek s technologií SPOT, na trh budou uvedeny firmami Fossil, Citizen a Suunto až na podzim (firma Fossil již má zkušenosti s hodinkami obsahujícími PDA na bázi Palm OS).

V Evropě zatím ne

Signálem DirectBand budou prozatím pokryty pouze Spojené státy a části Kanady, v Evropě tedy hodinky Billa Gatese zatím příliš užitečné nebudou. Cena za hodinky se skládá ze dvou složek: samotné hodinky by měly stát 199 až 999 dolarů, pričemž průměr by se měl pohybovat kolem 299 dolarů. Pro příjem DirectBandu je ovšem třeba platit pravidelný poplatek, jehož výše je odhadována na 99 dolarů ročně.

Specifikace signálu DirectBand je obchodním tajemstvím, data pro SPOT tedy zřejmě nebudou dostupná. Cena samotného čipsetu vychází zhruba na 10 dolarů. Microsoft investoval do vývoje SPOTu poměrně nízkou částku 50 milionů dolarů. Hodinky a službu by si tak muselo koupit nejméně půl milionu zákazníků, aby Microsoft neutrpěl ztrátu. Nebyl by to první neúspěch Microsoftu na poli spotřební elektroniky, například digitální reproduktory prodával pouze po dobu kratší než rok. Hodinky jsou určeny pro zákazníky ve věku 15 až 35 let a nebudou prezentovány jako zařízení pro počítačové nadšence, ale spíše jak módní doplněk. Bližší představu o marketingu vám poskytne propagační video.

Alternativy u nás

I když není jasné, zda a kdy SPOT dorazí do Evropy, nemusíme být zklamaní. Většinu funkcí SPOTu již máme dávno k dipozici. Od roku 1973 je vysílán na velmi dlouhých vlnách na frekvenci 77,5 kHz signál atomových hodin Fyzikálně technického spolkového ústavu v německém Braunschweigu, který pokrývá oblast o poloměru cca 2000 km. Od let 1986-1988 se začaly objevovat nástěnné hodiny, budíky a posléze i náramkové hodinky řízené signálem DCF-77. K sehnání jsou i u nás (prodavači mají někdy tendenci tvrdit, že jsou tyto hodiny a budíky řízeny satelitem).

Specializované firmy dodávají moduly pro příjem DCF-77 počítačem. Pro synchronizaci telefonních ústředen mobilních operátorů je po celém světě využíván časový signál družicového navigačního systému GPS. Čas je centrálně nastavován také v pagerech systému ERMES, které každý den všem zákazníkům najednou přinášejí i zpravodajství. Signál ERMES je vysílán v pásmu 169,4 MHz až 169,8 MHz a pokryta jsou především velká města. Firma Multitone.cz však u nás nabízí i staší typ pagerů používající systém RDS, který pokrývá prakticky celé území naší země. Na pagery je možno posílat i e-maily, v případě ERMESu v délce až 1000 znaků.