Hodinky Apple Watch s novou verzí systému výrazně zrychlí

Platformu pro chytré hodinky nedávno v rámci konference I/O zásadně vylepšil Google (čtěte o Android Wear 2.0) a v minulých dnech ke stejnému kroku přistoupil také Apple. Systém watchOS sice běží na jednom jediném modelu hodinek, Apple Watch ale dosud bezesporu jsou tím nejúspěšnějším produktem svého druhu.

Měsíce před konferencí WWDC se spekulovalo, že by Apple právě v červnu v San Francisku mohl uvést mírně modernizovanou verzi hodinek. Přeci jen od ostrého uvedení na trh uplynulo už 14 měsíců a u iPhonů nebo iPadů jsou fanoušci značky zvyklí na každoroční přísun nového hardwaru.

Ovšem u hodinek ani konkurence nejde po stránce nové techniky nijak zvlášť kupředu, a proto ani Apple s uvedením příštích hodinek, které by se mohly jmenovat Watch S (více zde), moc nespěchá. Soustředí se spíše na vylepšování operačního systému, který v důsledku uživatelům umí přinést mnoho nového.

Vývojáři proniknou hlouběji do systému

Apple je známý svou konzervativností, i co se týče hloubky OS, do které dovolí vývojářům proniknout při vývoji vlastních aplikací. WatchOS 3 však v tomto ohledu přeci jen programátorům uvolní ruce a umožní jim aplikace více integrovat do jádra platformy, budou tedy mít k dispozici nové nástroje a možnosti k vylepšení i stávajících titulů.

Tato vyšší míra koherence aplikací a systému má přinést zásadně rychlejší odezvu systému. Hodinky aktualizované na WatchOS 3 mají být oproti druhé generaci systému prý až sedmkrát rychlejší. Aplikace se pak mají spouštět okamžitě bez někdy zdlouhavého nahrávání.

Dock aneb starý známý z počítačů Mac

Stiskem tlačítka pod korunkou watchOS nově aktivuje režim Dock, v němž lze pohodlně v obou směrech listovat aplikacemi nebo je spouštět. Náhledy aplikací se budou i na pozadí aktualizovat, takže během listování nebude nutné pro zjištění některých informací (např. aktuálního skóre v zápasu) daný titul přímo spouštět.

Vylepšení se dočkala aplikace Activity, která nyní umožňuje průběžné sdílení fyzických výkonů a spálených kalorií s přáteli. V náhledu jsou vaše výkony v jednotlivých disciplínách znázorněny prstenci a totéž platí o snažení vašich přátel. Výsledky se řadí do žebříčku, abyste měli mezi sebou rychlý přehled, kdo zrovna podává nejlepší výkony.

Novinkou bude možnost přátelům zasílat přednastavené rychlé zprávy a motivovat je tak k lepším výsledkům. V Applu mysleli také na vozíčkáře, pro které byly vyvinuty nové prstence, mapující dva druhy speciálních pohybů.

Nová je také aplikace Breathe, která uživatele jednoduchými pokyny vede k hloubkovému dýchání a meditaci. Tato dechová cvičení mají sloužit jako obrana vůči dnešní uspěchané době a vzrůstající míře stresu.

Podobně jako u Android Wear 2.0 se watchOS 3 dočkal bohatších a rychlejších interakcí na zprávy a upozornění. K dispozici bude škála předdefinovaných odpovědí, reagovat půjde i s pomocí emotikonů nebo se systémem Scribble, tedy ručním zadáváním jednotlivých písmen tahy po displeji. Takový systém zadávání je vzhledem k drobnému displeji hodinek ideální cestou.

Součástí aktualizace samozřejmě budou i nové varianty číselníků. Apple dosud vývojářům neumožňoval vytvářet zcela nové typy, ovšem už od druhé generace systému mohli stávající číselníky mírně upravovat. Zcela nový je třeba číselník s Minnie Mouse, které lze zvolit barvu šatů, klepnutím na displej pak přečte aktuální čas svým hlasem.

Nový bude i číselník, kdy analogový nebo digitální čas doplní prstence fyzických aktivit. Přibude také minimalistická varianta zobrazení času, kdy dvojici ruček bude asistovat arabská číslice aktuální hodiny. Na číselník půjde nově přidat komplikace hudebního přehrávače.

Funkce SOS

Z dalších zajímavostí přibyla možnost stiskem spodního tlačítka na několik sekund zavolat místní záchrannou službu. Hodinky poznají, ve které státě se uživatel právě pohybuje a podle toho zvolí správné číslo. Po ukončení hovoru hodinky příslušné záchranné službě zašlou mapu aktuální lokace uživatele.

Této SOS funkci asistuje systém Medical ID, který po tísňovém volání začne na displeji zobrazovat všechny zdravotní údaje, které majitel do hodinek v průběhu používání zadal. To může přijít vhod v případě, že by uživatel po příjezdu záchranné služby upadl do bezvědomí, nebo by z jiného důvodu nebyl schopen se zdravotníky komunikovat.

Zvýšení výdrže baterie spolu s novým softwarem zřejmě nepřijde, stejně tak nebyly ohlášeny ani nové možnosti konektivity. Velké změny v tomto směru ostatně mohou přinést až příští Watch, ať už dostanou přídomek „S“, nebo číselné označení. Spekuluje se, že by mohly nabízet funkci wi-fi direct nebo přímo dostat integrovanou SIM, čímž by se staly autonomní a k internetové konektivitě by si vystačily bez spárovaného iPhonu.

Vývojáři mohou watchOS 3 již stahovat, veřejnost pak bude moci své hodinky na novou verzi systému povýšit v září tohoto roku. Jelikož dosud byla uvedena pouze první generace časomíry od Applu, znamená to, že aktualizovat půjdou každé z nich bez výjimky.