Hodinky Apple vymysleli géniové. Umí vytáhnout peníze jako nic jiného

Hodinky Apple jsme chtěli koupit do redakce, ale zatím se to nepodařilo. Dostupnost je více než omezená, podle modelu se na ně čeká týdny až měsíce. Navíc je nemají běžně v prodeji ani značkové prodejny Applu v zahraničí (v Česku žádný takový obchod není).

Proto jsme využili nabídky Petra Máry, který hodinky předváděl o víkendu na konferenci Icon v Národní technické knihovně. Hodinky nám předvedl detailně o den později, o čemž se můžete přesvědčit ve videu. My jsme se pak soustředili na detaily, které jsou u tohoto produktu klíčové.

V ruce jsme měli model Watch s nerezovým pouzdrem a koženým řemínkem v menší velikosti 38 mm. Tento konkrétní model stojí v Německu 749 eur, tedy asi 20 600 korun, za větší provedení se připlácí 50 eur (asi 1 400 korun). V Německu Apple tento konkrétní model aktuálně doručí na objednávku za měsíc až měsíc a půl. Dodejme, že nejlevnější model Watch Sport s hliníkovým pouzdrem a gumovým řemínkem stojí v přepočtu 11 tisíc korun.

První dojem? Menší verze je opravdu malá. Pro dámy ideál, na pánské ruce vypadá opravdu titěrně. Někomu to může vyhovovat, ale my bychom zcela jistě volili větší provedení.

Druhý dojem? Hodinky vypadají opravdu skvěle, čímž myslíme provedení, nikoliv design. Nás třeba příliš neoslovil. Ne každému bude vyhovovat obdélníkový tvar, ale vše ostatní je opravdu špičkové. Hodinky jsou drahé, ale také tak vypadají. Nerezové pouzdro odpovídá kvalitě klasických hodinek v cenové relaci Apple Watch, v tomto směru se rozhodně zákazník nebude cítit ošizený.

Pouzdro i řemínek jsou skvěle zpracované, včetně korunky, tlačítka, safírového sklíčka (verze Sport má jiné sklo), pojistek řemínku i zadního krytu se senzory. Cena hodinek je v kontextu konkurence šílená, ale zpracování i materiály tomu odpovídají. A především, oproti konkurenci jsou v tomto směru tyto hodinky zcela jinde. Sportovní terminologií jako česká liga a mistrovství světa.

Pak tu jsou technické parametry. Displej je výborný, ale zde se už od konkurence tolik neliší, i když rozlišení a jemnost jsou perfektní (322 bodů na palec, rozlišení 390 x 312 pixelů, úhlopříčka 1,53 palce - platí pro větší model 42 mm). Ovládání je intuitivní a přehledné, ač na první pohled se může změť ikonek aplikací tvářit nesmírně nepřehledně a komplikovaně.

Tlačítko na boku je pro kontakty, korunka funguje jako navigační kolečko s výbornou vlastností: má hmatovou odezvu, takže když dojedete na konec seznamu, točení ztuhne. To je prostě skvěle vymyšlené. Displej je sice malý, ale ovládání je přesné, ač se to na první pohled zdá být téměř nemožné. Vše je opravdu titěrné, přesto to funguje výborně. Na ruce hodinky nevyžadují PIN, jakmile je sundáte, bude potřeba.

Základní funkce hodinek fungují promptně a bez zádrhelů. Ale když aktivujete aplikaci, která se v podstatě tahá z iPhonu (s jinými mobily Watch nefungují), tak to především poprvé trvá velmi dlouho. Volat přes hodinky lze, psát zprávy nikoliv, lze jen poslat předdefinovanou zprávu, nebo text namluvit. To funguje dobře i v češtině, ale to je dnes standard u všech operačních systémů. Namluvený vzkaz je pak možné odeslat i jako MP3. Mezi Apple hodinkáři pak lze posílat i údaje o srdečním tepu. Ale to už je „blbinka“, kterou pravděpodobně většina zákazníků nikdy nevyužije. Asistentka Siri vyžaduje podporovaný jazyk, česky se s ní nedomluvíte, přitom právě u hodinek je to poměrně důležitá funkce.

Hodinky umí velmi podobnou sestavu funkcí jako třeba hodinky od Samsungu za třetinovou cenu. V detailech se liší, ale to není podstatné a velmi pravděpodobně to nebude důležitý parametr při výběru Apple Watch.

Výdrž jsme samozřejmě otestovat nemohli, ale podle Petra Máry hodinky vydrží den běžného provozu, případně lze zapnout „nouzový režim“, ve kterém fungují jen jako hodinky a pak vydrží několik dnů. Nabíječka je opět skvěle vyvedená. Je to magnetická podložka pro bezdrátové nabíjení. Hodinky na ní drží perfektně a vypadá to hezky. Stejně jako obal, který je zhruba dvakrát větší než pro iPhone a je luxusnější.

Na závěr jsme si nechali lahůdku, která posouvá genialitu Applu do nové dimenze. Když se podíváte na ceník hodinek, zjistíte, že funkčně jsou na tom modely za 11 tisíc a klidně i za půl milionu korun (Watch Edition) stejně. Liší se pouze použitými materiály. Apple prostě pochopil, jak to v hodinářském byznysu chodí.

Ale zpět k té genialitě. U každé řady se ceny modelů výrazně liší, klidně téměř o 100 procent. A liší se v podstatě jen řemínkem. První úroveň jsou řemínky gumové, pak kožené a nakonec kovové tahy. Za kožený řemínek se oproti gumovému připlácí asi 100 eur (2 750 korun), za kovový pak neuvěřitelných 450 eur (12 400 korun), což je víc, než stojí základní model hodinek.

Pokud si myslíte, že to je jedno a řemínek či tah si koupíte jinde mnohem levněji, tak jste na omylu. Řemínky mají speciální koncovky, které se zasouvají do těla hodinek (viz. fotografie). Pravděpodobně sice půjde řemínek na koncovku „dobastlit“, ale bude to vypadat divně. A když budete chtít jiný originální řemínek, tak vás to bude stát 170 eur za kožený nebo základní kovový, 260 eur za „moderní“ řemínek a 500 eur za kovový tah.

A to je na tom to nejdůležitější. Apple nevymyslel chytré hodinky, ale přišel na to, že je to specifická kategorie, ve které se hraje na luxus a ten zákazníkům nabídl. Jestli se mu to podaří, ukáže čas. Zatím to vypadá, že hodinky budou úspěšné, ale v redakci dáme dohromady desítky klasických hodinek s automatickým strojkem, které bychom si v cenové relaci 20 až 30 tisíc koupili mnohem raději. Chytré hodinky si k tomu seženeme za pár tisíc a umět budou zhruba to samé.