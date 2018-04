Apple skoupí kvůli svým hodinkám třetinu světové produkce zlata

Apple ve čtvrtek večer rozeslal vybraným médiím pozvánky na speciální akci, která se bude konat v pondělí 9. března.

Pozvánka od Applu

Všeobecně se očekává, že právě zde se oficiálně dozvíme termín uvedení hodinek Apple Watch na trh a jejich ceny. Dřívější spekulace hovořily o zahájení prodeje v dubnu, ale možná to bude ještě o něco dříve.

Ze třech druhů hodinek Apple: Watch, Watch Sport a Watch Edition, budí největší pozornost právě poslední model, který bude vyroben ze speciálně upraveného 18karátového zlata. Díky této úpravě má být kov až dvojnásobně odolnější oproti klasickému zlatu. Na odolnost je ostatně brán důraz i na displeji. I proto displej kryje vyleštěné safírové sklo.

Zlatá edice s názvem Watch Edition bude dodávána ve variantách se žlutým nebo růžovým zlatem. Konkrétně to bude žluté zlato se 42mm tělem hodinek a s černým nebo tmavěmodrým páskem, 38mm šasi ze žlutého zlata a s červeným páskem nebo růžové zlato (42 i 38 mm) s bílým, případně šedivým páskem.

Hodinky se liší i uchycením pásku. Modrý, červený a šedivý budou uchyceny na vystouplé hrazdičce, zatímco černý a bílý je zapuštěn přímo do těla hodinek. Uchycení by mělo být zaměnitelné, jak můžete vidět na úvodním videu.

Závratná cena?

Nedlouho po představení hodinek v říjnu loňského roku, se odhady ceny pohybovaly v opravdu širokém rozmezí. Nejmenší odhad se pohyboval na úrovni 1 999 dolarů (asi 48 tisíc korun). Objevila se i spekulace o ceně 9 999 dolarů (cca 246 tisíc korun). To by musely mít i zlatý náramek. Analytik John Gruber, který se produkty kalifornské značky dlouhodobě zabývá, jako nejpravděpodobnější variantu zvolil cenu 4 999 USD (asi 123 tis. korun). Od té doby se odhady příliš nezměnily.

VIDEO: Apple představil hodinky Apple Watch Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kolik zlata bude Apple potřebovat

Zdá se, že Apple svému novému produktu poměrně věří. V první vlně má být dohromady vyrobeno 5 - 6 milionů kusů hodinek Watch, Watch Sport a Watch Edition. Podle deníku The Wall Street Journal pak firma chystá vyrábět jeden milion kusů pouze zlatých verzí hodinek každý měsíc. To je poměrně vysoké číslo na tak drahý produkt, ale Apple prý počítá s vysokou poprávkou na asijském a zejména čínském trhu. Zároveň to vyvolá vysokou poptávku po zlatě.

Server TidBits spočítal, že by takto rozjetá výroba spolkla každý měsíc necelou třetinu produkce zlata. Vycházel z odhadu, že šasi hodinek spolkne asi dvě trojské unce zlata, což je zhruba 62 gramů. Při výše zmíněné výrobě to vychází 24 milionů trojských uncí zlata ročně, což je zhruba 746 tun. Ročně se přitom vytěží asi 2 500 tun zlata. Je vysoce pravděpodobné, že tolik zlatých hodinek firma nevyrobí, ale i tak může na začátku produkce výrazně zvýšit poptávku po tomto kovu a tím pádem i jeho cenu.