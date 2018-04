Chytré hodinky od Applu mají telefonovat. Budou ještě letos

Informuje o tom server Bloomberg, jenž cituje nejmenovaný zdroj obeznámený s plány Applu. Hodinky by se mohly jmenovat iWatch.

Stejně jako smartphony iPhone nebo tablety iPad mají připravované hodinky používat operační systém iOS. Zdroj Bloombergu tvrdí, že na vývoji hodinek pracuje v Applu okolo stovky vývojářů a designerů. Apple již podal 79 patentů, které obsahují slovo "zápěstí".

Hodinky by podle zdroje Bloombergu měly telefonovat a pomocí navigace ukazovat směr. Součástí výbavy má být také krokoměr nebo senzory pro monitorování tělesných funkcí, jako je například puls.

Prozatím není jasné, zda hodinky budou fungovat zcela samostatně, nebo budou sloužit jen jako příslušenství pro iPhony nebo iPady.

Podle dřívějších spekulací mají mít hodinky atypické prohnuté sklo (více zde).

Bloomberg zdůrazňuje, že hodinky by mohly Applu přinést zisk na úrovni úspěšných iPhonů, tedy přibližně dvakrát větší než u iPadů nebo počítačů Mac. Mohly by tak firmě přinést více peněz než podle dostupných informacích dlouho připravovaná chytrá televize.

Apple by se také s novými hodinkami postavil proti brýlím Glass od Googlu. Ty se také mají začít prodávat do konce letošního roku.

Apple by však nebyl jediný, kdo to s chytrými hodinkami zkouší. Na trhu už je několik výrobců, kteří je ke smartphonům nabízejí. Hodinky od Applu by tak měly přinést něco navíc.